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09.08.2017 09:07  В Windows Server появится подсистема для запуска исполняемых файлов Linux

Компания Microsoft объявила об интеграции в тестовую сборку Windows Server Insider Build 16237 подсистемы WSL (Windows Subsystem for Linux), которая ранее была ориентирована на поставку в клиентской Windows 10. В Windows Server добавлена аналогичная технология, в которой запуск родных исполняемых файлов Linux реализован через специальную прослойку, на лету транслирующей системные вызовы Linux в системные вызовы Windows.

Для активации WSL в Windows Server Insider Build 16237 следует выполнить команду: 


   Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Следует отметить, что режим в WSL Windows Server не ориентирован на запуск серверных приложений и выполнение таких систем, как MySQL, PostgreSQL и sshd. WSL позволяет запускать только интерактивные консольные приложения и пока не поддерживает выполнение постоянно работающих Linux-сервисов и фоновых процессов. Для подобных задач рекомендовано использовать средства для запуска Linux в контейнерах Hyper-V, также появившиеся в Windows Server.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.windows.com/buil...)
  2. OpenNews: Завершено бета-тестирование подсистемы для запуска исполняемых файлов Linux в Windows
  3. OpenNews: Дистрибутив Ubuntu теперь доступен для установки из Windows Store
  4. OpenNews: Microsoft обеспечил поддержку запуска Linux-контейнеров в Windows Server
  5. OpenNews: В Windows обеспечена поддержка запуска исполняемых файлов Linux
  6. OpenNews: В Windows 10 продемонстрирован запуск рабочих столов Linux при помощи штатного WSL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wsl, windows
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  • 1.1, Аноним, 09:19, 09/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Скоро ядро linux скомпилируют и выдадут за свое.
     
     
  • 2.9, Iaaa, 09:54, 09/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Не ядро, а дистрибутив. Если всем можно, то почему МСу нельзя?
     
     
  • 3.17, _hide_, 10:25, 09/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Никому дистрибутив не нужен. Всем нужно эффективно работающие программы.
    И есть дефективные разработчики, которые тащат в продакшн конфигурацию со своей рабочей машины (с виндой). Получается хреново, вот в МС и решили проблему кардинально - теперь сервера, типа apache и т.п. будут в первозданном виде запускаться под виндой - все довольны, особенно "нелюбители командной строки" и прочие дегенераты, которые не могут освоить пять текстовых команд без мышки (есть даже те, кто шорткатами в ИДЕ не пользуется, только мышкой нажимает "запустить/собрать").
     
  • 1.3, istepan, 09:23, 09/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Не можешь победить? Возглавь!
     
  • 1.4, Аноним, 09:27, 09/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Что такое системные вызовы? Объясните для малограмотных
     
     
  • 2.5, istepan, 09:33, 09/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это когда твой Hello world сообщает системе, что нужно вывести такую-то строку там-то.
    Вернее там все немного сложнее, но в общих словах так.
     
  • 2.6, A.Stahl, 09:36, 09/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну вот если ты хочешь пойти погулять в соседний двор, то тебе нужно визжать как придурку под окнами: "Мама, мама, а можно я пойду гулять в соседний двор?". И хрен ты куда пойдёшь пока не получишь утвердительный ответ. Вот эти истошные вопли и есть аналог "системного вызова".
     
  • 2.8, Аноним, 09:53, 09/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Что такое системные вызовы? Объясните для малограмотных

    Wine


     
  • 2.10, Iaaa, 09:55, 09/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что такое системные вызовы? Объясните для малограмотных

    Википедию запретили? https://ru.wikipedia.org/wiki/Системный_вызов

     
  • 2.13, Мадара, 10:02, 09/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    в ОС как и у обезьян есть некий набор базовых желаний(функций): жрать, доминировать и размножатся. Так вот, системные вызовы для обезьян это набор разнообразных методов достижения этих желаний.
     
  • 1.7, Andrey Mitrofanov, 09:46, 09/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Компания Microsoft объявила
    > Для активации WSL в
    >следует выполнить
    > команду:

    Компания Микрософт как бы горит нам о нелёгкой.... эээ... том, зачем же платить больше, если оно делает почти всё, что делает "другая неназванная ОС", но плохо, криво и за Такие ДеньгиТМ ? ...и тащит за собой винду?! ...и тащит за собой Микрософт??!?!?!!


    ---"все это говорит нам о тяжком труде испанских прачек, день и ночь стирающих белье испанской знати, погрязшей в роскоши, вине и женщинах."
    ...весь первый тайм пьяный разработчики Wine ухатывались над фамилиями микрософтовских индусов.

     
  • 1.14, Анинимим, 10:19, 09/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Новые трояны и черви, теперь в ELF формате!
     
     
  • 2.15, Andrey Mitrofanov, 10:23, 09/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Новые трояны и черви, теперь в ELF формате!

    Ога, Моррис возвращается! ...червь притаскивает на хост wsl, патчит "ос" под него, "активирует" его, ставит на него кракнутый nginx-PRO, .....  , ....  , PROFFIT!

     
  • 1.16, Аноним, 10:25, 09/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Теперь скажут, что это было сделано по многочисленным просьбам админов Им, наве... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним, 10:30, 09/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А терпеть линукс будут только в контейнрах, и только до тех пор пока не появится... весь текст скрыт [показать]
     

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