09.08.2017 09:07  В Windows Server появится подсистема для запуска исполняемых файлов Linux

Компания Microsoft объявила об интеграции в тестовую сборку Windows Server Insider Build 16237 подсистемы WSL (Windows Subsystem for Linux), которая ранее была ориентирована на поставку в клиентской Windows 10. В Windows Server добавлена аналогичная технология, в которой запуск родных исполняемых файлов Linux реализован через специальную прослойку, на лету транслирующей системные вызовы Linux в системные вызовы Windows.

Для активации WSL в Windows Server Insider Build 16237 следует выполнить команду:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Следует отметить, что режим в WSL Windows Server не ориентирован на запуск серверных приложений и выполнение таких систем, как MySQL, PostgreSQL и sshd. WSL позволяет запускать только интерактивные консольные приложения и пока не поддерживает выполнение постоянно работающих Linux-сервисов и фоновых процессов. Для подобных задач рекомендовано использовать средства для запуска Linux в контейнерах Hyper-V, также появившиеся в Windows Server.



