09.08.2017 09:07  В Windows Server появится подсистема для запуска исполняемых файлов Linux

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|3.17, _hide_, 10:25, 09/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Никому дистрибутив не нужен. Всем нужно эффективно работающие программы.
И есть дефективные разработчики, которые тащат в продакшн конфигурацию со своей рабочей машины (с виндой). Получается хреново, вот в МС и решили проблему кардинально - теперь сервера, типа apache и т.п. будут в первозданном виде запускаться под виндой - все довольны, особенно "нелюбители командной строки" и прочие дегенераты, которые не могут освоить пять текстовых команд без мышки (есть даже те, кто шорткатами в ИДЕ не пользуется, только мышкой нажимает "запустить/собрать").
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|2.5, istepan, 09:33, 09/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Это когда твой Hello world сообщает системе, что нужно вывести такую-то строку там-то.
Вернее там все немного сложнее, но в общих словах так.
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|2.6, A.Stahl, 09:36, 09/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Ну вот если ты хочешь пойти погулять в соседний двор, то тебе нужно визжать как придурку под окнами: "Мама, мама, а можно я пойду гулять в соседний двор?". И хрен ты куда пойдёшь пока не получишь утвердительный ответ. Вот эти истошные вопли и есть аналог "системного вызова".
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|2.13, Мадара, 10:02, 09/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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в ОС как и у обезьян есть некий набор базовых желаний(функций): жрать, доминировать и размножатся. Так вот, системные вызовы для обезьян это набор разнообразных методов достижения этих желаний.
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|1.7, Andrey Mitrofanov, 09:46, 09/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Компания Microsoft объявила
> Для активации WSL в
>следует выполнить
> команду:
Компания Микрософт как бы горит нам о нелёгкой.... эээ... том, зачем же платить больше, если оно делает почти всё, что делает "другая неназванная ОС", но плохо, криво и за Такие ДеньгиТМ ? ...и тащит за собой винду?! ...и тащит за собой Микрософт??!?!?!!
---"все это говорит нам о тяжком труде испанских прачек, день и ночь стирающих белье испанской знати, погрязшей в роскоши, вине и женщинах."
...весь первый тайм пьяный разработчики Wine ухатывались над фамилиями микрософтовских индусов.
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|2.15, Andrey Mitrofanov, 10:23, 09/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Новые трояны и черви, теперь в ELF формате!
Ога, Моррис возвращается! ...червь притаскивает на хост wsl, патчит "ос" под него, "активирует" его, ставит на него кракнутый nginx-PRO, ..... , .... , PROFFIT!
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