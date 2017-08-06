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06.08.2017 09:29  Для Linux предложена новая ФС NOVA, спроектированная для NVM-памяти

В списке рассылки ядра Linux представлена новая файловая система NOVA (NOn-Volatile memory Accelerated file system), созданная для обеспечения максимальной эффективности и надёжности работы на чипах энергонезависимой памяти (NVM, non-volatile memory, например NVDIMM и Intel 3DXpoint DIMM), сочетающих производительность ОЗУ с возможностью постоянного хранения содержимого, не теряющегося после прекращения подачи энергии. Отмечается, что представленная реализация NOVA уже достаточно стабильна при выполнении сложных приложений, но до доведения до готовности к широкомасштабному внедрению ещё необходимо проделать много работы.

Традиционные ФС недостаточно эффективны для NVM-памяти, так как не рассчитаны на байтовую адресацию, применяемую в энергонезависимой памяти, которая для обработчиков выглядит как обычное ОЗУ. В частности, чтение с обычных накопителей обеспечивает атомарность операции на уровне чтения/записи сектора, в то время как NVM-память обеспечивает доступ на уровне отдельных байтов.

Кроме того, традиционные ФС пытаются снизить интенсивность обращения к носителю, который рассматривается как заведомо более медленный, чем оперативная память, а также пытаются группировать операции для обеспечения последовательного чтения при применении НЖМД, обрабатывать очереди запросов, разделять приоритеты выполнения разных операций. Для NVM-хранилищ подобные усложнения излишни, так как скорость обращения к данным сопоставима с оперативной памятью и порядок доступа не имеет значения.

ФС NOVA использует интерфейса ядра DAX для прямого доступа к устройствам постоянной памяти в обход страничного кэша - содержимое накопителя отражается в адресное пространство ядра, без применения традиционного уровня блочных устройств. В итоге, при хранении в памяти с байтовой адресацией NOVA обеспечивает атомарное обновление метаданных (каждая операция с директорией атомарна) и данных (каждая запись в файл атомарна). Дополнительно предусмотрен режимы "unsafe data" и "unsafe metadata", позволяющих форсировать производительность ценой потери атомарности операций.

Поддерживается система снапшотов, позволяющих зафиксировать состояние ФС на текущий момент времени, которую можно использовать для создания целостных резервных копий. Для обеспечения непротиворечивости и целостности применяется похожая на RAID5 схема избыточного хранения метаданных, а также проверка по контрольным суммам (crc32c). Контроль целостности производится при каждом доступе к ФС и позволяет исправлять нарушения целостности метаданных, а также выявлять как случайные изменения содержимого NVDIMM, в обход ФС, так и ошибки, вызванные повреждениями на аппаратном уровне.

Система основана на структурах данных, отражающих изменения в форме лога (log-structured FS), но вместо поддержания одного глобального лога для всей ФС, в NOVA создаются отдельные логи для каждого файла (по логу на каждый inode). Лог разбивается на 4-килобайтовые страницы, которые могут произвольно размещаться в памяти (не обязательно по порядку). В логах хранятся только метаданные, а данные вынесены в отдельные страницы памяти. При выполнении операций записи в лог помещается указатель на блок изменяемых данных. Сами изменения в хранимые данные вносятся с применением механизма copy-on-write (COW) для обеспечения атомарности обновления.

Для файловых операций в которые вовлечено несколько inode в NOVA применяется небольшие логи отката изменений (redo logs), имеющие фиксированный размер, которые атомарно прикрепляются к элементам в логе каждого задействованного в операции inode. В случае невозможности завершить операцию из-за сбоя изменения откатываются в прошлое состояние по находящемуся в логе журналу изменений. Подтверждение успешного завершения операции осуществляется путём удаления redo-лога. Подобный подход позволяет добиться достаточно компактного размера логов и очень быстрого выполнения операций сборки мусора. Также появляется возможность параллельной обработки логов в процессе восстановления целостности ФС.

Все таблицы inode и связанные с ними журналы разбиваются на несколько частей, каждая из которых привязывается к своему ядру CPU, что позволяет распараллелить операции с таблицей. Сами inode хранятся в связанных списках (по одному на CPU), блоками по 2 Мб. Последние 8 байт в каждом блоке ссылаются на следующий блок. Выделение новых блоков для inode осуществляется динамически. Каждый блок обрабатывается только тем ядром CPU, за которым закреплён. Привязка к CPU осуществляется во время инициализации нового экземпляра ФС командой "mount -t NOVA -o init /dev/pmem0 /mnt/ramdisk"). Так как таблицы inode привязываются к CPU, работа уже созданной ФС возможна только на системах с аналогичным числом ядер CPU.

Из других ограничений, которые планируется устранить по мере развития ФС, отмечается отсутствие утилит mkfs и fsck, отсутствие утилиты для перепроверки целосности данных (проверяется только целостность данных, к которым производится досутп), отсутствие ведения таблиц bad-блоков, возможность работы только на системах x86-64, отсутствие поддержки ACL и расширенных атрибутов файлов, невозможность записи в примонтированные снапшоты, отсутствие поддержки квот.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2017/8/3...)
  2. OpenNews: Значительное обновление файловой системы Bcachefs
  3. OpenNews: Инженеры из Google представили глобальную файловую систему Upspin
  4. OpenNews: В файловой системе Reiser4 появилась поддержка зеркалирования
  5. OpenNews: Файловая система Tux3 предложена для включения в состав ядра Linux
  6. OpenNews: Facebook приступает к тестовому внедрению файловой системы Btrfs
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: nova, nvm, nvdimm, fs, kernel, linux
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  • 1.1, Нннн, 12:00, 06/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Похоже скоро SSD диски тоже в прошлое уйдут
     
     
  • 2.2, deadfood, 12:19, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –2 +/
    нет
     
     
  • 3.3, A.Stahl, 12:25, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +12 +/
    Всё когда-то уйдёт в прошлое. Даже будущее.
     
     
  • 4.14, Xasd, 13:56, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    скоро?
     
     
  • 5.22, A.Stahl, 14:40, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    В будущем:)

     
     
  • 6.28, Дегенератор, 14:58, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Будущего не существует. Смиритесь.
     
     
  • 7.29, A.Stahl, 15:04, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да, будущего не существует сейчас. Нет его и в прошлом. Но в будущем будет будущее!
    Это как ∞ в математике.
     
  • 1.4, Аноним, 12:33, 06/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это получается я могу создать раздел типа tmpfs с этой файловой системой и класт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, A.Stahl, 12:35, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >для быстрой работы

    А скорость-то откуда возьмётся?

     
  • 2.9, Старый одмин, 12:55, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    NVMDIMM NVM Non-volatile DIMM Dual In-line Memory Module Не забудь купить модуль... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 12:35, 06/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Несколько смущает последний абзац Что происходит, если количество ядер в систем... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, я, 14:46, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Видать придется монтировать. Судя из последнего обзатца
     
  • 2.8, Аноним, 12:42, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вроде стало понятнее после оригинального описания Всё per-CPU распределятся р... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, Аноним, 14:47, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ничего подобного, в контексте NOVA инициализация это запуск в режиме -o init , ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.30, Аноним, 15:05, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В документации сказано обратное following items are currently missing Movi... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 13:16, 06/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Доколе мы будем влачить существование в прокрустовом ложе файлов и файловых сист... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Какаянахренразница, 14:23, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Каковы Ваши предложения, мой анонимный друг?
     
     
  • 3.57, Вася1970, 18:47, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    он хочет ОС Фантом.
     
  • 1.12, Аноним, 13:28, 06/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    2010 год АвтоЗАЗ объявил конкурс на лучшее название для новой Таврии Луч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, A.Stahl, 13:54, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    И что Тем более, что тут ещё и имеет место игра слов нова ударение на второй... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Аноним, 14:08, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Думаю он о нарушении ТМ.
     
     
  • 4.21, A.Stahl, 14:38, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да сколько раз уже обсуждали что ТМы работают лишь внутри отрасли. Мне никто не помешает назвать геморройные свечи "Виндовсом".
     
  • 3.32, Онаним, 15:29, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    "нова"(ударение на второй слог) - это типа по-испански "не ходит", отличное название для машины и уже было, какой-то автомобильный брэнд уже пробовал и изменил название из-за этого.
     
     
  • 4.38, A.Stahl, 15:52, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот только украинскому потребителю не очень интересно как это звучит для испанца.
    С Жигулями тоже какой-то конфуз выходил и экспортный вариант Ладой назвали.
    Но Таврия-то это внутренний продукт, не рассчитанный на экспорт.
     
  • 2.15, Аноним, 14:06, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    New, with Over 9000 hamsters accelerated Vehicle, class Ass transporter ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.26, Kuromi, 14:54, 06/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Круто. F2FS никак до полностью рабочего состояния довести не могут, GRUB2 тормозит с поддержкой, а они новую уже придумали. Напоминает Jabber, где разработчики штампуют XEP (расширения протокола), а реализовывать поддержку в клиентах никто не спешит.
     
     
  • 2.42, A.Stahl, 16:14, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >разработчики штампуют XEP

    Кладут. Судя по удобству того что они натворили, то не штампуют, а кладут.

     
  • 1.36, Молодой пердун неподконтрольный хипстер, 15:43, 06/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    NOVA умеет в дедуп или хоть сжатие?
     
     
  • 2.44, ТипаАноним, 16:37, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Зато она умееет логами с их 100-500 перезаписями физических-страниц - значитель... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, Crazy Alex, 17:00, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да-да, заговоры кругом. Вот почему здесь всегда на любую новость находится искатель заговоров под кроватью?

    Чуши выше много, но начать можно с того, что вышеупомянутая FS не предназначена для SSD. А в том, для чего предназначена - нет страничной перезаписи.

     
     
  • 4.50, ТипаАноним, 17:21, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В данном случае если хотеите - сговор ы , и не чего терминами жонглироват вы не ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.56, Crazy Alex, 18:44, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да не неси ты чушь, а Количество перезаписей, как правило, видно в SMART, для ф... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.53, Анонимммо, 18:05, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ох уж енти анонимные эксперды, все их обидеть норовят И не знают они, с кем за... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.45, Аноним, 16:40, 06/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Инновационная btrfs тормозит в большинстве тестов Новая виндовая refs, убийца n... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.51, Аноним, 17:38, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    А, как ранее MS пиарщики и незалежнi-тестировщики обзорщиками пиарили что NTFS б... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.54, Michael Shigorin, 18:34, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > простой, быстрой фс со сжатием.

    Выберите два.

     
  • 1.55, Вася1970, 18:43, 06/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    NVM это по идее отказ от концепции файла, отход от принципа unix и новая ОС, а не костыль в виде ФС
     
     
  • 2.58, Crazy Alex, 18:48, 06/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Чего, блин? И чем ты собрался заменить файл как именнованную сущность на постоянном носителе? Они, если что, не для софта, а для людей - так всю эту гору байт можно хоть как-то организовать.

    И то, что в идеале оперативная и долговременная память объединятся - это вообще никак не поменяет.

     

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