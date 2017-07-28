28.07.2017 23:39  Второй альфа-выпуск Ubuntu 17.10

Доступна для тестирования вторая альфа-версия дистрибутива Ubuntu 17.10 "Artful Aardvark". В соответствии с планом разработки, уже опробованном при подготовке прошлых выпусков, отдельные альфа-сборки не будут сформированы, вместо них для тестирования предлагается использовать ежедневные экспериментальные сборки. Готовые тестовые образы созданы только для Lubuntu, Lubuntu Next, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie и UbuntuKylin (редакция для Китая). Сборки Ubuntu Studio и Xubuntu пока не готовы. Релиз Ubuntu 17.10 запланирован на 19 октября. Основные изменения: Ключевым новшеством Ubuntu 17.10 является переход по умолчанию с оболочки Unity на штатное окружение рабочего стола GNOME Shell. В том числе теперь доступен сеанс на основе Wayland. Из базовой поставки убрана порция пакетов и приложений, специфичных для Unity, включая центр управления, панель для управления online-аккаунтами и ответвление от файлового менеджера Nautilus;

Для хранения сетевой конфигурации задействован формат netplan;

Ubuntu Budgie: Из базовой поставки исключены GNOME Contacts, GNOME Documents и GNOME Photos. GNOME Photos заменён на gThumb. Добавлена поддержка Nautilus 3.24. В Budgie-welcome переработано оформление, реализована возможность установки сторонних апплетов, добавлены ссылки на сайты с пакетами snap и flatpak. Рабочий стол Budgie обновлён с версии 10.2.9 до 10.3.1. Изменён стиль интерфейса переключения задач (Alt-Tab). Добавлена опция для размещения кнопок управления окном в левом или правом верхнем углу. В Places добавлена поддержка шифрованных и SMB разделов. Добавлены обои рабочего стола в стиле material design. В файловом менеджере включено отображения миниатюр видеофайлов. Переработаны пиктограммы на панели. Вместо экрана входа в систему lightdm-gtk-greeter задействован slick-greeter;

Ubuntu MATE: На выбор предложено несколько вариантов оформления панели, в том числе панель можно стилизовать под Unity 7, macOS, Windows, классический рабочий стол в Linux, компромиссный подход, вариант для ноутбуков, ретро-оформление. Существенно улучшена реализация глобального меню, которое теперь полносью поддерживает приложения на GTK+ и Qt, в том числе LibreOffice, Firefox, Thunderbird и Google Chrome. Для активации меню задействована клавиша Super. Доступен для включения всплывающий интерфейс HUD (Heads-Up Display), реализованный по аналогии с Unity и позволяющий выполнить быстрый поиск в меню. По умолчанию на панели размещены индикаторы Optimus (при наличии драйверов с поддержкой nvidia prime), Bluetooth, Network, Power Messages, Sound и Session. В MATE Tweak добавлена возможность создания и сохранения собственных раскладок панели. Рабочий стол MATE обновлён до выпуска 1.18. Улучшена поддержка HiDPI;

Lubuntu: Помимо Lubuntu, оснащённого LXDE, подготовлены сборки Lubuntu Next, поставляемые с окружением рабочего стола LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment);

Kubuntu: Задействован рабочий стол KDE Plasma 5.10.2 и набор приложений KDE Applications 16.12.3



