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27.07.2017 10:00  Возобновлено формирование Live-сборок окружения GNUSTEP

Спустя 8 лет с момента прошлого выпуска подготовлена новая версия Live-окружения для оценки возможностей платформонезависимой оболочки GNUstep. Сборка основана на пакетной базе Debian GNU/Linux 9, но поставляется без systemd. Загрузочный образ (441 Мб) подготовлен только для архитектуры AMD64. Графическое окружение базируется на оконном менеджере WindowMaker, а оформление напоминает NeXTstep. В состав включена подборка библиотек и инструментов для разработки приложений на языке Objective-C с использованием спецификаций OpenStep, в том числе среда разработки ProjectCenter и визуальный построитель интерфейса Gorm.

В сборке также доступны написанные с использованием технологий GNUstep менеджер шрифтов FontManager, конфигуратор, просмотрщик PDF, менеджер фотографий, адресная книга, программа для работы с векторной графикой Cenon, интерфейс для просмотра словарей, калькулятор, текстовый редактор, почтовый клиент gnumail, IRC-клиент, эмулятор терминала, менеджер архивов и коллекция игр. Из входящих в поставку приложений, напрямую не связанных GNUstep, можно отметить Emacs, GCC, Clang, bash, zsh, Protracker, Mr. Boom и Grafx2.

  1. Главная ссылка к новости (http://livecd.gnustep.org/...)
  2. OpenNews: Sony разрабатывает новый интерфейс для бытовой электроники на основе GNUstep
  3. OpenNews: Разработчики GNUstep обсуждают уход из-под влияния Фонда СПО и создание форка
  4. OpenNews: Релиз GNUstep Objective-C Runtime 1.8
  5. OpenNews: На Кickstarter представлена инициатива по обеспечению совместимости GNUstep с OS X
  6. OpenNews: В рамках проекта Darling развивается аналог Wine для запуска программ Mac OS X
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnustep
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  • 1.3, Аноним, 10:04, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    А ведь в начале 2000х был одним из самых популярных wm... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 10:11, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тоесть за 8 лет ни одного обновления? Прям как gftp.
     
     
  • 2.9, Аноним, 10:48, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, надо как чроме, по десять раз в год номер версии обновлять?
     
     
  • 3.11, Аноним, 11:01, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо ж дизайн менять и версии формировать типа 54, 55, 55, ...
     
  • 1.8, via, 10:48, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На той-же страничке...
    """
    Install GNUstep
    On Debian or Ubuntu
    apt-get install gnustep gnustep-devel gnustep-games wdm menu
    """
     
  • 1.10, Аноним, 10:50, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ваще огонь Надо найти под него место и попробовать Жаль, что на базе такого мо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, KOT040188, 11:02, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Неужели всё так плохо с окружениями…
     
  • 1.13, Zoolander, 11:11, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Haiku, GnuStep, ReactOS... разморозьте уже товарищей из криокамеры
     

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