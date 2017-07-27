27.07.2017 10:00  Возобновлено формирование Live-сборок окружения GNUSTEP

Спустя 8 лет с момента прошлого выпуска подготовлена новая версия Live-окружения для оценки возможностей платформонезависимой оболочки GNUstep. Сборка основана на пакетной базе Debian GNU/Linux 9, но поставляется без systemd. Загрузочный образ (441 Мб) подготовлен только для архитектуры AMD64. Графическое окружение базируется на оконном менеджере WindowMaker, а оформление напоминает NeXTstep. В состав включена подборка библиотек и инструментов для разработки приложений на языке Objective-C с использованием спецификаций OpenStep, в том числе среда разработки ProjectCenter и визуальный построитель интерфейса Gorm.

В сборке также доступны написанные с использованием технологий GNUstep менеджер шрифтов FontManager, конфигуратор, просмотрщик PDF, менеджер фотографий, адресная книга, программа для работы с векторной графикой Cenon, интерфейс для просмотра словарей, калькулятор, текстовый редактор, почтовый клиент gnumail, IRC-клиент, эмулятор терминала, менеджер архивов и коллекция игр. Из входящих в поставку приложений, напрямую не связанных GNUstep, можно отметить Emacs, GCC, Clang, bash, zsh, Protracker, Mr. Boom и Grafx2.



