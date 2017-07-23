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23.07.2017 19:16  Дебаты вокруг TLS 1.3 и совершенной прямой секретности

В настоящее время завершается процесс стандартизации TLS (Transport Layer Security) версии 1.3. В рамках новой версии, среди прочих изменений, предполагается полный отказ от методов шифрования (cyphersuites), не поддерживающих совершенную прямую секретность (PFS, Perfect Forward Secrecy).

Свойство совершенной прямой секретности гарантирует, что при утечке долговременных ключей не удастся расшифровать ранее зашифрованные сообщения. Очевидно, использование методов шифрования с этим свойством привлекательно для конечных пользователей. Однако это свойство создаёт проблемы при использовании в корпоративной среде: становится невозможным анализ проходящего трафика даже при наличии и потребности в таковом (например, для детектирования проблемных узлов). В связи с этим ряд крупных сетевых операторов всё настойчивее просит соответствующую рабочую группу IETF о том, чтобы не отказываться полностью от методов шифрования без поддержки совершенной прямой секретности.

Следует отметить что речь идёт именно о тех случаях, когда перехват трафика используется не для компрометации пользователей (для слежения за ними), а для обеспечения отказоустойчивости сетевых сервисов. На данный момент доминирует три точки зрения на вопрос:

  • Отказ от совершенной прямой секретности не допустим, так как ущемляет интересы пользователей и может использоваться во вред им.
  • В то время как для ряда задач совершенная прямая секретность важна и даже необходима, она не требуется всегда и везде. В то же время чрезмерное усложнение жизни для сетевых операторов может привести к естественному избеганию нового стандарта, от чего как раз пострадают пользователи. Здесь можно вспомнить IPv6, который до сих пор медленно внедряется из-за целого ряда ошибок.
  • Интернет — для пользователей, а не для сетевых операторов, и если интересы первых идут вразрез с интересами вторых, то это не проблема пользователей. Пусть сетевые операторы предлагают решения (в качестве варианта рассматривается, например, использование постоянных параметров для алгоритма Диффи-Хелмана).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.cs.uic.edu/~s/musi...)
  2. OpenNews: Первый выпуск новой SSL/TLS-библиотеки BearSSL
  3. OpenNews: В Firefox 52 планируют по умолчанию включить поддержку TLS 1.3
  4. OpenNews: В Chrome добавлены средства шифрования, стойкие к подбору на квантовом компьютере
Автор новости: Вадим Жуков
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: tls, crypt
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  • 1.1, jOKer, 21:52, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Ну, я бы сказал, что телега не должна быть впереди лошади, - интересы пользователей Сети важнее всего.
     
     
  • 2.8, qsdg, 22:18, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –4 +/
    Интересы тех, кто платит -- важнее. Так было и будет всегда, и это правильно.
     
     
  • 3.9, Олег, 22:27, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Надеюсь в суде к вам всегда такое же правило будут применять, а не смотреть на конституцию..
     
     
  • 4.18, arrnorets, 00:21, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Странная аналогия. При чем тут суд, когда речь идет о новой версии стандарта TLS, а не о преступлении? Все логично: Интернет давно стал объектом коммерции, и не учитывать мнение тех, чьи финансовые вливания составляют значительный процент от общего оборота, просто не получится.
     
  • 3.12, Аноним, 23:17, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Так платят-то как раз пользователи. Операторам.
     
  • 1.2, Аноним, 21:55, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А как на счет постквантового легковесного шифрования?
     
     
  • 2.4, Аноним, 21:58, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Нужен гибриный. Квантовое ломают на классическом, классическое на квантовом.
     
     
  • 3.11, bircoph, 23:02, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Недоработанное квантовое можно сломать на классическом. Нормально проработанное нельзя. Тот же Нью-Рено хендшейк уже вполне неплох.
     
  • 1.3, Аноним, 21:57, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лобби бесполезно, трафик не должен быть проанализирован или расшифрован.
     
  • 1.5, User, 22:00, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Совершенная секретность с упреждением!!! грамотеи, штоб вас!
     
     
  • 2.6, Аноним, 22:05, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Совершенная прямая секретность - общепринятый перевод термина Perfect forward se... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, Аноним, 22:06, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    о каких операторах речь? зачем им влазить в tls ?
     
  • 1.13, th3m3, 23:21, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Безопасность важнее всего. Чем лучше шифрование, тем довольнее пользователи.
     
  • 1.14, bircoph, 23:48, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сразу любители MITM повылазили. Всех бы их на заметку и в расход.
     
  • 1.15, L29Ah, 23:48, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как мне снифать мой браузер и прочий гoвнософт с PFS? В GNU/Linux ещё понятно, можно LD_PRELOADнуть костыль для конкретной TLS-библиотеки, а в каком-нибудь б-гомерзком задроиде или шиндовс вообще не ясно чо делать.
     
     
  • 2.17, h31, 00:12, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    man SSLKEYLOGFILE.
     
  • 2.19, Аноним, 00:48, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Встраивать дллки в шиндошс запрещает только религия ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Аноним, 01:05, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Покласть рядом. DLL не может. :D
     
  • 2.22, Elhana, 01:11, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Если в софт не вшит свой сертификат, то MITM не составит труда сделать и без LD_PRELOAD, как это PacketCapture делает - добавляет свой сертификат и устраивает MITM через VPNService даже без рута
     
  • 1.16, Аноним, 23:49, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а как работает это самое обеспечение отказоустойчивости?
     
     
  • 2.21, Аноним, 01:09, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Там в оригинальном тексте есть пояснения Вкратце 8212 речь идёт о системах а... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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