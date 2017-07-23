23.07.2017 19:16  Дебаты вокруг TLS 1.3 и совершенной прямой секретности

|
|
|
|1.1, jOKer, 21:52, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
|
Ну, я бы сказал, что телега не должна быть впереди лошади, - интересы пользователей Сети важнее всего.
|
|
|
|
|
|3.9, Олег, 22:27, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
|
Надеюсь в суде к вам всегда такое же правило будут применять, а не смотреть на конституцию..
|
|
|
|4.18, arrnorets, 00:21, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Странная аналогия. При чем тут суд, когда речь идет о новой версии стандарта TLS, а не о преступлении? Все логично: Интернет давно стал объектом коммерции, и не учитывать мнение тех, чьи финансовые вливания составляют значительный процент от общего оборота, просто не получится.
|
|
|
|
|
|3.11, bircoph, 23:02, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
Недоработанное квантовое можно сломать на классическом. Нормально проработанное нельзя. Тот же Нью-Рено хендшейк уже вполне неплох.
|
|1.15, L29Ah, 23:48, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Как мне снифать мой браузер и прочий гoвнософт с PFS? В GNU/Linux ещё понятно, можно LD_PRELOADнуть костыль для конкретной TLS-библиотеки, а в каком-нибудь б-гомерзком задроиде или шиндовс вообще не ясно чо делать.
|