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22.07.2017 22:04  Выпуск Debian 9.1

Доступно первое корректирующее обновление дистрибутива Debian 9, в которое включены все выпущенные за месяц с момента релиза обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 54 обновления с устранением проблем со стабильностью и 26 обновлений с устранением уязвимостей. Одновременно опубликовано обновление Debian 8.9 в котором представлено 53 исправления, устранено 68 уязвимостей и удалены пакеты ears, gnuvd, hbro, lshell, pgsnap, python-django-authority и rant. Из изменений в Debian 9.1 можно отметить удаление пакета aiccu, который потерял смысл после сворачивания проекта SixXS.

Установочные сборки Debian 9.1 будут сформированы в ближайшее время. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 9.1, через штатную систему установки обновлений. Включенные в новые выпуски Debian исправления проблем безопасности доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Релиз Debian 9 "Stretch"
  3. OpenNews: Увидел свет Debian GNU/Hurd 2017
  4. OpenNews: Проект Debian выпустил дистрибутив для школ - Debian-Edu 9
  5. OpenNews: Проект Debian уведомил о проблемах с CPU Intel Skylake и Kaby Lake
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
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  • 1, Аноним, 22:12, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    багу с паролем рута в live закрыли?
     
     
  • 2, Аноним, 22:26, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Что, в архиважном продакшене используете Боитесь, что клиенты потеряют свои мил... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Аноним, 22:57, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://lists.debian.org/debian-cd/2017/06/msg00039.html
     
  • 4, Модуль, 23:49, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Значит скоро и Devuan выйдет!
     

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