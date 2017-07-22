22.07.2017 22:04  Выпуск Debian 9.1

Доступно первое корректирующее обновление дистрибутива Debian 9, в которое включены все выпущенные за месяц с момента релиза обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 54 обновления с устранением проблем со стабильностью и 26 обновлений с устранением уязвимостей. Одновременно опубликовано обновление Debian 8.9 в котором представлено 53 исправления, устранено 68 уязвимостей и удалены пакеты ears, gnuvd, hbro, lshell, pgsnap, python-django-authority и rant. Из изменений в Debian 9.1 можно отметить удаление пакета aiccu, который потерял смысл после сворачивания проекта SixXS.

Установочные сборки Debian 9.1 будут сформированы в ближайшее время. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 9.1, через штатную систему установки обновлений. Включенные в новые выпуски Debian исправления проблем безопасности доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



