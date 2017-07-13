The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

13.07.2017 23:08  Проект OpenBSD опубликовал выпуски NTP-сервера OpenNTPD 6.1 и 6.2

Представлен релиз переносимой редакции системы синхронизации точного времени OpenNTPD 6.1p1, развиваемой проектом OpenBSD. Версия OpenNTPD 6.1 позиционируется как стабильная и будет включена в состав осеннего релиза OpenBSD 6.1. Одновременно сформирован выпуск OpenNTPD 6.2p1, который рассматривается как экспериментальная база для развития новых возможностей.

OpenNTPD обеспечивает поддержку протокола NTP в соответствии с RFC 1305 (NTP, Network Time Protocol) и RFC 5905 (SNTP, Simple Network Time Protocol). Поддерживается как синхронизация локального времени с удалённым NTP-сервером, так и работа в роли NTP-сервера, который в том числе может получать точное время от специального оборудования через sensorsd(8). Настройка осуществляется через файл конфигурации ntpd.conf. Работа OpenNTPD проверена в Linux, FreeBSD, Solaris и macOS.

В отличие от остальных реализаций, OpenNTPD развивается с первичной оглядкой на обеспечение безопасности и обладает только самым необходимым набором возможностей (простой и понятный для аудита код). Для дополнительной защиты в OpenNTPD применяется механизм разделения привилегий, разделяющий работу непривилегированного кода обработки сетевых соединений от привилегированного кода установки времени. Демон ntpd запускается в отдельном изолированном chroot-окружении. Реализация кода определения имён через DNS работает в асинхронном режиме, т.е. определение имени будет выполнено даже если демон стартовал в момент, когда не было доступно сетевое соединение.

Основные изменения в OpenNTPD 6.1:

  • Для запуска дочерних процессов ntpd задействован fork+exec;
  • Добавлены предупреждения об ограничении попыток подключения;
  • Устранены проблемы с надёжностью межпроцессного взаимодействия через imsg;
  • Устранены утечки памяти и сокращено потребление памяти из кучи;
  • Улучшена система ведения лога;
  • Для платформы macOS 10.12 задействован вызов getentropy;
  • Переработан чёрный список систем, не поддерживающих вызов arc4random. По возвожности теперь используются штатные системные реализации arc4random;
  • В OpenNTPD 6.2 в ntpd.conf добавлена опция "query from {ip}", через которую можно задать локальный IP-адрес для отправки исходящих NTP-запросов.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/an...)
  2. OpenNews: Проект OpenBSD выпустил NTP-сервер OpenNTPD 6.0
  3. OpenNews: Представлен NTP-сервер Ntimed, который будет развиваться параллельно с NTPD
  4. OpenNews: Проект OpenBSD выпустил переносимую редакцию OpenNTPD
  5. OpenNews: Выпуск ntpd 4.2.8p9 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Выпуск NTPsec 0.9.7, защищённого форка NTPD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openntpd, ntp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Заголовок:
Текст:
  Закладки на сайте
  Проследить за страницей 		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
Hosting by Ihor TopList