02.07.2017 11:52  Представитель Canonical опроверг размещение рекламы через текстовые подсказки MOTD в Ubuntu

Пользователи Ubuntu обратили внимание на появление рекламного текста в текстовых сообщениях /etc/motd, выводимых при консольном входе в систему (например, при входе по ssh на сервер). Сообщения загружаются с сервера motd.ubuntu.com и ранее использовались только для вывода некоммерческих уведомлений, связанных с безопасностью или поддержкой релизов. Дастин Киркленд (Dustin Kirkland), занимающий пост Ubuntu Product Manager в компании Canonical, являющийся автором кода motd-news , пояснил, что ссылка на статью "How HBO's Silicon Valley built 'Not Hotdog' with mobile TensorFlow, Keras & React Native.", которая была истолкована многими пользователями, как реклама заказной статьи, была добавлена как часть раздела "интересные факты и новости, связанные с Ubuntu", реализованного по аналогии с Google doodles. Неделей раньше аналогичным образом отображался анонс конференции Ubuntu, а до этого приглашении принять участие в опросе пользователей Kubuntu и сообщение о продлении времени поддержки Ubuntu 12.04. Сообщения для MOTD продвигаются через открытый репозиторий, состав которого формируется на общественных началах и любой желающий может предложить в него свои материалы, если они будут представлять интерес для пользователей Ubuntu. Непосредственно ссылка на статью про HBO's Silicon Valley была добавлена Дастином, который заверил пользователей, что Canonical не имеет коммерческого интереса в рекламе через MOTD и не получала деньги за размещение этой ссылки, которая была воспринята как реклама. Дастином также пояснил алгоритм загрузки MOTD-сообщений: Примерно через 60 секунд после загрузки системы systemd запускает скрипт "/etc/update-motd.d/50-motd-news --force", который на основании настроек в /etc/default/motd-news (по умолчанию "ENABLED=1, URLS=https://motd.ubuntu.com, WAIT=5", перебирает URL в строках с ENABLED=1, загружает с этих URL заметки (максимум 80 символов) и сохраняет в файл /var/cache/motd-news, который выводится при входе пользователя. Каждые 12 часов процесс повторяется. Для отключения достаточно установить в настройках "ENABLED=0".