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30.06.2017 08:01  Первый альфа-выпуск Ubuntu 17.10

Объявлено о начале альфа-тестирования дистрибутива Ubuntu 17.10 "Artful Aardvark". В соответствии с планом разработки, уже опробованном при подготовке прошлых выпусков, отдельные альфа-сборки не будут сформированы, вместо них для тестирования предлагается использовать ежедневные экспериментальные сборки. Готовые тестовые образы созданы только для Lubuntu, Lubuntu Next, Kubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая). Сборки остальных редакций пока не готовы. Релиз Ubuntu 17.10 запланирован на 19 октября.

В альфа-выпуске осуществлена синхронизация новых версий пакетов из репозиториев Debian Unstable. Ключевым новшеством Ubuntu 17.10 станет переход по умолчанию с оболочки Unity на штатное окружение рабочего стола GNOME Shell. В том числе теперь доступен сеанс на основе Wayland. Из базовой поставки убрана порция пакетов и приложений, специфичных для Unity, включая центр управления, панель для управления online-аккаунтами и ответвление от файлового менеджера Nautilus. Для хранения сетевой конфигурации задействован формат netplan.

Помимо Lubuntu, оснащённого LXDE, подготовлены сборки Lubuntu Next, поставляемые с окружением рабочего стола LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment). В Kubuntu задействован рабочий стол KDE Plasma 5.10.2 и набор приложений KDE Applications 16.12.3



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Ubuntu переходит на формат сетевой конфигурации netplan
  3. OpenNews: Ежедневные сборки Ubuntu переведены по умолчанию на GNOME
  4. OpenNews: Началось формирование тестовых сборок Lubuntu с рабочим столом LXQt
  5. OpenNews: В Ubuntu 17.10 планируют использовать Wayland по умолчанию
  6. OpenNews: Марк Шаттлворт уточнил планы по переходу Ubuntu на GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, Аноним, 08:06, 30/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    У всех нетворк менеджер, а тут нетплан Иногда кажется чем-то хорошим вымираение... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, nazarpc, 08:18, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Nplan и Network Manager не взаимоисключающие вещи, они работают вместе в Ubuntu
     
  • 2.3, Guest, 08:20, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Чушь, тут тоже NetworkManager просто для конфига теперь не ifupdown а netplan
     
  • 1.4, Аноним79, 09:22, 30/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Имхо зря Марк дает имена не LTS версиям.
    Такой зоопарк развелся.
    27 релизов и из них 6 LTS.
    Был бы сейчас какой-нить Gutsy Gibbon.
     
     
  • 2.5, forsimen, 09:36, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Поверьте, это не самая большая проблема в Ubuntu.
     
  • 2.6, suslikk, 09:38, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем вообще вам эти названия нужны? Каждая чётная версия.04 = stable...
     
  • 2.7, anana, 09:59, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Названия (кодовые) используются для идентификации пакетов в Debian/Ubuntu репозитариях. Поэтому совсем без названий нельзя.
     
     
  • 3.8, Аноним, 10:06, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А разве не логичнее использовать номер версии для идентификации пакетов Как исп... весь текст скрыт [показать]
     

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