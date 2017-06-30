30.06.2017 08:01  Первый альфа-выпуск Ubuntu 17.10

Объявлено о начале альфа-тестирования дистрибутива Ubuntu 17.10 "Artful Aardvark". В соответствии с планом разработки, уже опробованном при подготовке прошлых выпусков, отдельные альфа-сборки не будут сформированы, вместо них для тестирования предлагается использовать ежедневные экспериментальные сборки. Готовые тестовые образы созданы только для Lubuntu, Lubuntu Next, Kubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая). Сборки остальных редакций пока не готовы. Релиз Ubuntu 17.10 запланирован на 19 октября.

В альфа-выпуске осуществлена синхронизация новых версий пакетов из репозиториев Debian Unstable. Ключевым новшеством Ubuntu 17.10 станет переход по умолчанию с оболочки Unity на штатное окружение рабочего стола GNOME Shell. В том числе теперь доступен сеанс на основе Wayland. Из базовой поставки убрана порция пакетов и приложений, специфичных для Unity, включая центр управления, панель для управления online-аккаунтами и ответвление от файлового менеджера Nautilus. Для хранения сетевой конфигурации задействован формат netplan.

Помимо Lubuntu, оснащённого LXDE, подготовлены сборки Lubuntu Next, поставляемые с окружением рабочего стола LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment). В Kubuntu задействован рабочий стол KDE Plasma 5.10.2 и набор приложений KDE Applications 16.12.3