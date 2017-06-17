17.06.2017 22:58  Доступна бета-версия Firefox 55

Firefox 55 перешёл на стадию бета-тестирования, что ознаменовало прекращение формирования базовой функциональности и сосредоточение всего внимания на выявлении ошибок и контроле качества. В соответствии с новым процессом разработки, aurora-выпуски больше не формируются, для ознакомления с развиваемыми возможностями можно использовать ночные сборки. Ветка Firefox Developer Edition формируется из бета-выпусков. Загрузить бета-выпуск можно на данной странице, а сборку Developer Edition - здесь. Релиз Firefox 55 намечен на 8 августа. Изменения, представленные в бета-версии Firefox 55: Обеспечено мгновенное восстановление сеансов с большим числом вкладок;

Вывод контекстных уточнений (suggestions) поискового запроса, вводимого в адресной строке, теперь включен по умолчанию для пользователей, которые явно не отказались от данной возможности в настройках. Ранее при вводе в адресной строке показывалась только выборка релевантных значений из истории посещений и закладок, без обращения к внешним поисковым службам. Кроме того, добавлена возможность поиска через любой поддерживаемый поисковый движок напрямую из адресной строки (список поисковых систем отображается в нижней части контекстной подсказки);

Добавлена поддержка API WebVR, предоставляющего средства для создания приложений виртуальной реальности и навигации в Web через 3D-шлемы, такие как HTC VIVE и Oculus Rift. При помощи Web VR API разработчики могут воплотить в жизнь новые методы взаимодействия с пользователем и развивать новые техники 3D-навигации по сайтам. WebVR позволяет организовать отображение в 3D-шлеме контента, сформированного с использованием специальных VR-расширений WebGL, а также VR-расширений CSS, которые позволят организовать размещение DOM-элементов внутри сцены виртуальной реальности;

В интерфейсе предпросмотра вывода на печать упрощены средства управления выводом заданий на печать;

Для выборочного числа пользователей включено по умолчанию системное дополнение Firefox Screenshots, которое позволяет быстро создавать скриншоты web-страниц, сохранять их локально или загружать в облако для обмена скриншотами с другими пользователями. Пользователи, который не включены в программу тестирования могут включить дополнение в about:config, указав extensions.screenshots.system-disabled=false). Созданные снимки страниц или их отдельных частей размещаются в специальном облачном сервисе, в котором в течение 14 дней остаются доступны по прямой ссылке для других пользователей, знающих идентификатор снимка. Созданные в текущем браузере скриншоты показываются в специальном разделе "My Shots" на сайте screenshots.firefox.com. Имеются средства для отправки скриншотов в Facebook, Twitter, Pinterest и по электронной почте. Серверная часть облачного сервиса открыта и может быть поднята на своих мощностях (применяется Node.js и PostgreSQL).

В настройки добавлена страница для изменения параметров производительности. В частности, добавлена возможность выбора числа процессов-обработчиков контента, а также флажок для включения аппаратного ускорения. Благодаря возможности изменения числа процессов-обработчиков каждый пользователь сможет найти собственный компромисс между потреблением памяти и отзывчивостью интерфейса.

Боковая панель, на которой можно вывести закладки, историю посещений и синхронизированные вкладки, теперь может быть перемещена в правую часть окна (ранее боковая панель размещалась только слева);

Связанный с Flash-плагином контент теперь показывается только после явной активации кликом и ограничен для страниц, открытых по http:// и https://. Изменение будет продвигаться поэтапно, постепенно распространяясь на новые группы пользователей (для 5% спустя 2 недели, затем 25% спустя 4 недели и 100% спустя 6 недель);

В формат профиля внесены изменения, нарушающие обратную совместимость. После перехода на Firefox 55, профиль нельзя будет использовать в предыдущих выпусках, а только в Firefox 55 и более новых версиях;

Модернизирован интерфейс установки обновления, который стал менее навязчивым и более согласованным с остальной частью браузера. Изменение коснётся только пользователей, которые не перезагружали браузер в течение 8 дней после загрузки обновления или отключившим автоматическое обновление в настройках;

Для сайтов, работающих не через защищённое соединение, отныне будет блокирован доступ к Geolocation API и Storage API, чтобы избежать перехвата сведений о данных и физическом местоположении пользователя;

Отменена блокировка смешанного контента (http и https) для локальных web-приложений, открываемых с localhost;

Запрещена загрузка внешних JAR-файлов;

Продолжено усовершенствование API WebExtensions для разработки дополнений, совместимых с браузером Chrome. Из новых программных интерфейсов отмечается реализация API runtime.onMessageExternal для организации взаимодействия между разными дополнениями WebExtensions и API nsiProfiler для доступа ко встроенным средствам профилирования движка Gecko. Внесена порция новых возможностей в API webRequest. Добавлена возможность изменения параметров тем оформления через WebExtensions. Активирована система подтверждения расширенных полномочий для дополнений WebExtensions во время установки или обновления (при изменении списка полномочий);

Добавлена ненавязчивая система уведомлений о неявно установленных дополнениях, т.е. установленных другими программами, а не из Firefox. Факт сторонней установки также отражается в диалоге подтверждения полномочий;

В интерфейс мониторинга сетевой активности (Network Monitor) добавлена возможность фильтрации сетевых запросов по различным свойствам и значению столбца. Фильтр задаётся в форме регулярного выражения. Кроме того, добавлена поддержка выборочного срытия и показа столбцов, а также новые столбцы с внешним IP, протоколом, схемой адресации и cookie;

Добавлена поддержка HTTP-заголовка SourceMap (заголовок X-SourceMap объявлен устаревшим), позволяющего сопоставить объединённый в один файл JavaScript-код c оригинальными файлами, из которых он был сформирован;

Включено по умолчанию свойство dom.forms.datetime, позволяющее использовать в формах поля ввода даты и времени ("input type=date" и "input type=time");

Включена поддержка CSS-свойства transform-box, определяющего блок компоновки, к которому применимы свойства transform и transform-origin ;

Реализована функция frames(), формирующая на основе заданного значения набор из равных интервалов;

Добавлено CSS-свойство text-justify, позволяющее определить тип выравнивания текста при использовании "text-align: justify";

Включена по умолчанию поддержка JavaScript-объектов SharedArrayBuffer (позволяет создавать массивы в разделяемой памяти) и Atomics (для организации синхронизации блокировок примитивов);

По умолчанию включён API Background Tasks (window.requestIdleCallback), позволяющий отложить вызов функции на время, когда браузер будет находится в состоянии простоя (idle). Например, при помощи данной возможности можно организовать выполнение низкоприоритетных и фоновых задач, без их негативного влияния на выполнение чувствительных к задержкам операций, таких как вывод анимации и ввод;

Для Windows по умолчанию задействован упрощённый установщик. Для получения доступа к дополнительным опциям следует использовать полный установщик.

На платформе macOS обеспечена возможность назначения горячих клавиш для быстрого вызова пунктов меню. Настроить горячие клавиши можно через "System Preferences > Keyboard > Shortcuts";

Возвращена поддержка локализации для белорусского языка, удалённая в Firefox 51 из-за длительного отсутствия сопровождающего;

В версии для платформы Android добавлена поддержка масштабирования одной рукой через двойное касание и сдвиг. Размер шрифта на web-страницах теперь опционально может приводится к размеру системного шрифта, определённому в настройках.



