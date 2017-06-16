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16.06.2017 21:31  Европейский Фонд СПО ввёл в строй платформу совместной разработки на основе Git

Европейский фонд свободного ПО (FSFE) объявил о запуске сервиса git.fsfe.org, в рамках которого подготовлен хостинг свободных проектов, построенный с использованием Git и платформы совместной разработки Gitea. При помощи новой платформы разработчикам свободных проектов предоставляются современные возможности по организации совместной работы и обмена кодом при соответствии хостинга базовым требованиям по обеспечению приватности, свободы и копилефта.

Кроме работы через Git разработчики могут использовать похожий на GitHub, Bitbucket и Gitlab web-интерфейс для внесения изменений, обработки отчётов о проблемах, формирования запросов на изменения и Wiki. FSFE планирует перевести на новую платформу как можно больше своих и партнёрских проектов, а также задействовать сервис для таких задач как подготовка документов и наглядных пособий, разработка сайтов и системных скриптов.

  1. Главная ссылка к новости (http://fsfe.org/news/2017/news...)
  2. OpenNews: GitLab запустил зеркало GNU Savannah
  3. OpenNews: Европейский Фонд СПО представил децентрализованную поисковую систему YaCy 1.0
  4. OpenNews: Компания Microsoft объявила о закрытии хостинга свободного кода CodePlex
  5. OpenNews: Фонд СПО выработал этические критерии оценки хостингов свободного ПО
  6. OpenNews: Первый выпуск Gitea, форка системы совместной разработки Gogs
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fsfe, git
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