16.06.2017 21:31  Европейский Фонд СПО ввёл в строй платформу совместной разработки на основе Git

Европейский фонд свободного ПО (FSFE) объявил о запуске сервиса git.fsfe.org, в рамках которого подготовлен хостинг свободных проектов, построенный с использованием Git и платформы совместной разработки Gitea. При помощи новой платформы разработчикам свободных проектов предоставляются современные возможности по организации совместной работы и обмена кодом при соответствии хостинга базовым требованиям по обеспечению приватности, свободы и копилефта.

Кроме работы через Git разработчики могут использовать похожий на GitHub, Bitbucket и Gitlab web-интерфейс для внесения изменений, обработки отчётов о проблемах, формирования запросов на изменения и Wiki. FSFE планирует перевести на новую платформу как можно больше своих и партнёрских проектов, а также задействовать сервис для таких задач как подготовка документов и наглядных пособий, разработка сайтов и системных скриптов.



