15.06.2017 10:11  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.10

Доступен выпуск проприетарного web-браузера Vivaldi 1.10, разрабатываемого на базе движка Chromium и продолжающего развитие идей классического браузера Opera, предоставляя широкий спектр возможностей, включая удобную систему группировки вкладок, боковую панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим блокировки изображений и нежелательного контента, систему ведения заметок, режим горизонтального отображения вкладок. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для прошлых выпусков проект распространяет под открытой лицензией исходные тексты изменений к Chromium. Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией. Основные новшества: Расширены возможности по изменению настроек и оформления экспресс-панели, на которой можно размещать ссылки на избранные сайты, выборку истории посещений и закладки. В новой версии появилась поддержка группировки тематических блоков для экспресс-панели, например, можно подготовить подборки закладок определённой тематики. Вместо скриншотов страниц к эскизам страниц теперь можно прикреплять произвольные изображения. Добавлена поддержка настройки числа столбцов в экспресс-панели и режим свободного заполнения всего имеющегося свободного пространства;

Добавлена возможность закрепления инструментов для разработчика в основном окне браузера, справа, слева или снизу от контента (ранее инструменты отображались в отдельном окне);

В менеджер загрузок добавлена поддержка сортировки загруженных данных по названию, размеру и по дате загрузки;

Добавлена функция быстрого отключения изображений через меню View или горячую клавишу;

Расширены возможности назначения быстрых команд для пользователей, предпочитающих управление всеми аспектами работы браузера с клавиатуры. Через быстрые команды теперь можно перемещаться между вкладками, осуществлять поиск, отфильтровывать списки доступных команд и т.п.

Из выпадающего в адресной строке списка рекомендуемых ссылок теперь можно исключить закладки и историю введённых ссылок;

Добавлена возможность создания дополнений с реализацией привязанной ко вкладкам функциональности (например, можно создавать специализированные типы вкладок, подобные экспресс-панели).



