15.06.2017 10:11  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.10

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|5.11, iPony, 12:32, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Просто указываю на бессмысленность этого пункта.
Это так же как бы Rockstar бы написала "логика игры на Lua, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией".
Ковырять дистрибутив - это уже реверс-инжиниринг. Даже если он упрощается с помощью скриптовых языков.
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|2.7, A.Stahl, 11:35, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Но если исходники открыты (не свободны, а открыты. Я правильно написал), то задачу анализа кода на закладки ты выполнить сможешь если умеешь. Также ты можешь собрать из открытых и проверенных исходников браузер, которому доверяешь. Более того -- открытость кода позволит тебе подготовить патч в случае необходимости(правда наложить его самостоятельно, скорее всего, нельзя).
Так что это далеко не худший вариант и вполне имеет право на жизнь.
Другое дело, что подобное ограничение нелепо когда вокруг множество функциональных браузеров под свободными лицензиями.
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|3.13, iPony, 12:35, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Но если исходники открыты (не свободны, а открыты. Я правильно написал), то задачу анализа кода на закладки ты выполнить сможешь если умеешь
Ну открытость частей кода тут особо не помощник. Ибо все равно придется ковырять бинрник. Ибо у достоверность того, что бинарники были собраны, именно с помощью этого кода весьма затруднена.
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