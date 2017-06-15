The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

15.06.2017 10:11  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.10

Доступен выпуск проприетарного web-браузера Vivaldi 1.10, разрабатываемого на базе движка Chromium и продолжающего развитие идей классического браузера Opera, предоставляя широкий спектр возможностей, включая удобную систему группировки вкладок, боковую панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим блокировки изображений и нежелательного контента, систему ведения заметок, режим горизонтального отображения вкладок. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для прошлых выпусков проект распространяет под открытой лицензией исходные тексты изменений к Chromium. Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Основные новшества:

  • Расширены возможности по изменению настроек и оформления экспресс-панели, на которой можно размещать ссылки на избранные сайты, выборку истории посещений и закладки. В новой версии появилась поддержка группировки тематических блоков для экспресс-панели, например, можно подготовить подборки закладок определённой тематики. Вместо скриншотов страниц к эскизам страниц теперь можно прикреплять произвольные изображения. Добавлена поддержка настройки числа столбцов в экспресс-панели и режим свободного заполнения всего имеющегося свободного пространства;
  • Добавлена возможность закрепления инструментов для разработчика в основном окне браузера, справа, слева или снизу от контента (ранее инструменты отображались в отдельном окне);
  • В менеджер загрузок добавлена поддержка сортировки загруженных данных по названию, размеру и по дате загрузки;
  • Добавлена функция быстрого отключения изображений через меню View или горячую клавишу;
  • Расширены возможности назначения быстрых команд для пользователей, предпочитающих управление всеми аспектами работы браузера с клавиатуры. Через быстрые команды теперь можно перемещаться между вкладками, осуществлять поиск, отфильтровывать списки доступных команд и т.п.
  • Из выпадающего в адресной строке списка рекомендуемых ссылок теперь можно исключить закладки и историю введённых ссылок;
  • Добавлена возможность создания дополнений с реализацией привязанной ко вкладкам функциональности (например, можно создавать специализированные типы вкладок, подобные экспресс-панели).


  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.com/blog/vival...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 59
  3. OpenNews: Google представил план интеграции блокировщика рекламы в Chrome
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Vivaldi 1.7
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера Vivaldi 1.8
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Vivaldi 1.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vivaldi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, iPony, 11:03, 15/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

    Где?

     
     
  • 2.2, Аноним, 11:04, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    https://vivaldi.com/source/

    Не благодари.

     
     
  • 3.3, iPony, 11:09, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Не благодари

    И не буду, ибо там нет "Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript"

     
     
  • 4.9, Аноним, 12:14, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    В дистрибутиве все есть. Устанавливать пробовал или просто повизжать пришел?
     
     
  • 5.11, iPony, 12:32, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Просто указываю на бессмысленность этого пункта.
    Это так же как бы Rockstar бы написала "логика игры на Lua, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией".
    Ковырять дистрибутив - это уже реверс-инжиниринг. Даже если он упрощается с помощью скриптовых языков.
     
     
  • 6.14, Аноним, 12:37, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    См http www opennet ru openforum vsluhforumID3 111497 html 7 Складывается впе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 11:21, 15/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > под проприетарной лицензией

    До свидания.

     
     
  • 2.7, A.Stahl, 11:35, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Но если исходники открыты (не свободны, а открыты. Я правильно написал), то задачу анализа кода на закладки ты выполнить сможешь если умеешь. Также ты можешь собрать из открытых и проверенных исходников браузер, которому доверяешь. Более того -- открытость кода позволит тебе подготовить патч в случае необходимости(правда наложить его самостоятельно, скорее всего, нельзя).
    Так что это далеко не худший вариант и вполне имеет право на жизнь.
    Другое дело, что подобное ограничение нелепо когда вокруг множество функциональных браузеров под свободными лицензиями.
     
     
  • 3.13, iPony, 12:35, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Но если исходники открыты (не свободны, а открыты. Я правильно написал), то задачу анализа кода на закладки ты выполнить сможешь если умеешь

    Ну открытость частей кода тут особо не помощник. Ибо все равно придется ковырять бинрник. Ибо у достоверность того, что бинарники были собраны, именно с помощью этого кода весьма затруднена.


     
     
  • 4.15, Аноним, 12:38, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ээээ... То есть твоя любимая убунта - махровая проприетарщина?
     
  • 1.5, Аноним, 11:30, 15/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как же достали форсить этот броузер В чем смысл проприетарной лицензии Чтоби н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 11:48, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что такое проприетарная лицензия?
     
  • 1.6, Вася Пупкин, 11:33, 15/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А почтового клиента (обещаного несколько лет назад) как не было так и нет.
    Пилите Шура, пилите...
     
  • 1.10, Аноним, 12:24, 15/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    народная примета вышел chrome - жди vivaldi получается в этом релизе подняли в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 12:32, 15/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    джва года ждал ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним, 12:42, 15/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Шла 11-я версия этого браузера, а синхронизацию паролей так и не завезли..
     
     
  • 2.17, Аноним, 12:46, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Шел 2017 год По миру прокатилось с десяток взломов сервисов для синхронизации п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, Аноним, 12:49, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тебе так хочется отдать свои пароли чужим дядям Так выложи сюда, мы хоть поржём... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList