15.06.2017 08:17  Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.0

Сформирован релиз FreeNAS 11.0, дистрибутива для быстрого развёртывания сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage). Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD, отличается интегрированной поддержкой ZFS и возможностью управления через веб-интерфейс, построенный с использованием Python-фреймворка Django. Для организации доступа к хранилищу поддерживается FTP, NFS, Samba, AFP, rsync и iSCSI, для повышения надежности хранения может применяться программный RAID (0,1,5), для авторизации клиентов реализована поддержка LDAP/Active Directory. Установочный iso-образ (570 Мб) подготовлен только для архитектуры x86_64.

FreeNAS 11.0 является первым стабильным выпуском после отзыва FreeNAS 10 из-за проблем с качеством. Ключевыми особенностями новой версии являются переход на кодовую базу FreeBSD 11-STABLE (во FreeNAS 10 применялся FreeBSD 10.3) и перевод web-интерфейса на фреймворк Angular, после того как переход в прошлом выпуске на MontageJS был признан неудачным. Утверждается, что обновление до FreeBSD 11-STABLE позволило заметно поднять производительность, в частности в тестах ядро FreeNAS 11.0 опережает FreeNAS 9.10 на 20%. Компоненты из портов обновлены до ветки FreeBSD ports 2016Q4.

Что касается нового web-интерфейса, то он пока имеет статус бета-версии, и будет доведён до паритета по функциональности с прошлым выпуском в версии 11.1, например, в текущем виде отсутствует поддержка тем оформления. Старый web-интерфейс оставлен доступным и может быть выбран на экране входа в систему. Из функциональных улучшений упоминается новая страница Alert Service, позволяющая настроить передачу предупреждений о критических проблемах во внешние приложения и сервисы, такие как Slack, PagerDuty, AWS, Hipchat, InfluxDB, Mattermost, OpsGenie и VictorOps. Также расширено меню управления сервисами, через которое можно выбрать какие из сервисов следует запускать во время загрузки.

Среди важных улучшений также отмечается интеграция поддержки виртуальных окружений на базе гипервизора Bhyve и предоставление совместимого с Amazon S3 хранилища объектов Minio, что позволяет применять FreeNAS для развёртывания S3-совместимых серверов для запуска компонентов облачных систем.



