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15.06.2017 08:17  Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.0

Сформирован релиз FreeNAS 11.0, дистрибутива для быстрого развёртывания сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage). Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD, отличается интегрированной поддержкой ZFS и возможностью управления через веб-интерфейс, построенный с использованием Python-фреймворка Django. Для организации доступа к хранилищу поддерживается FTP, NFS, Samba, AFP, rsync и iSCSI, для повышения надежности хранения может применяться программный RAID (0,1,5), для авторизации клиентов реализована поддержка LDAP/Active Directory. Установочный iso-образ (570 Мб) подготовлен только для архитектуры x86_64.

FreeNAS 11.0 является первым стабильным выпуском после отзыва FreeNAS 10 из-за проблем с качеством. Ключевыми особенностями новой версии являются переход на кодовую базу FreeBSD 11-STABLE (во FreeNAS 10 применялся FreeBSD 10.3) и перевод web-интерфейса на фреймворк Angular, после того как переход в прошлом выпуске на MontageJS был признан неудачным. Утверждается, что обновление до FreeBSD 11-STABLE позволило заметно поднять производительность, в частности в тестах ядро FreeNAS 11.0 опережает FreeNAS 9.10 на 20%. Компоненты из портов обновлены до ветки FreeBSD ports 2016Q4.

Что касается нового web-интерфейса, то он пока имеет статус бета-версии, и будет доведён до паритета по функциональности с прошлым выпуском в версии 11.1, например, в текущем виде отсутствует поддержка тем оформления. Старый web-интерфейс оставлен доступным и может быть выбран на экране входа в систему. Из функциональных улучшений упоминается новая страница Alert Service, позволяющая настроить передачу предупреждений о критических проблемах во внешние приложения и сервисы, такие как Slack, PagerDuty, AWS, Hipchat, InfluxDB, Mattermost, OpsGenie и VictorOps. Также расширено меню управления сервисами, через которое можно выбрать какие из сервисов следует запускать во время загрузки.

Среди важных улучшений также отмечается интеграция поддержки виртуальных окружений на базе гипервизора Bhyve и предоставление совместимого с Amazon S3 хранилища объектов Minio, что позволяет применять FreeNAS для развёртывания S3-совместимых серверов для запуска компонентов облачных систем.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.freenas.org/blog/fr...)
  2. OpenNews: FreeNAS 10 "Corral" отозван из-за проблем с качеством
  3. OpenNews: Представлен дистрибутив для создания сетевых хранилищ FreeNAS Corral
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив OpenMediaVault 3, продолжающий развитие FreeNAS на технологиях Linux
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 9.10
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 9.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freenas
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  • 1.1, A.Stahl, 08:50, 15/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    OpenMediaVault vs FreeNAS. Кто кого, а?:)
     
     
  • 2.6, Аноним, 09:37, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    от хранилища нужна надежность и быстродействие в принципе и линукс и бсд обла... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, Pofigist, 11:56, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    OMV не обладает надежностью, да и с быстродействием у него проблемы. Вообщем сравнивать их некорректно - FreeNAS претендует на роль более-менее серьезной хранилки, а OMV - так... фильмы дома хранить.
     
     
  • 4.12, Аноним, 12:13, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И то и то подтверждаю По поводу багов OMV Все бы ничего, они везде есть, но во... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Аноним, 11:30, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    OMV и на 512мб летает как ракета, а FreeNAS и на 16ГБ тормозить будет ZFS - как... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 09:34, 15/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    неужели нужен такой уж красивый интерфейс, бэграунды не несущие никакой нагрузки... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, A.Stahl, 10:03, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Но красота ведь не мешает. Ладно если бы эти красивости создавали заметную нагрузку. А так это просто "бесплатная" красота. Зачем от неё отказываться?
     
     
  • 3.8, анон, 10:27, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На самом деле такая красота мешает. Текст плохо читается когда на фоне вот такая текстура. Фон должен быть как можно более монотонным.
     
  • 1.11, Аноним, 12:11, 15/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    8гб оперативы ? извините, nas4free c zfs у меня на 2гб работает.
     

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