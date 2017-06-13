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13.06.2017 09:31  Для OpenBSD представлена новая техника рандомизации ядра

Тео де Раадт (Theo de Raadt) представил новую технику рандомизации адресного пространства ядра KARL (Kernel Address Randomized Link), нацеленную на усиления защиты от атак, связанных с манипуляцией структурами и кодом ядра. KARL вводит в обиход новую модель отражения страниц памяти (mapping), при которой все относительные указатели между функциями и данными ядра никогда не повторяются между перезагрузками системы.

В отличие от классической техники рандомизации памяти, которая затрагивает только операции распределения памяти, новая техника позволяет изменить первичную раскладку виртуального адресного пространства ядра. Метод достаточно прост в реализации и не требует переработки подсистем ядра - при каждой перезагрузке системы предлагается выполнять операцию перекомпоновки ядра, формируя исполняемый файл ядра на основе подключения объектных модулей и runtime-компонентов в случайном порядке. Таким образом, при каждой перезагрузке формируется уникальный экземпляр ядра, раскладка структур в котором заранее неизвестна.

Компоновка осуществляется из rc-скриптов и замедляет загрузку примерно на секунду. При каждой загрузке генерируется ядро для следующей загрузки. Единственным повторяющимся известным адресом в подобных ядрах является точка активации кода начального запуска (bootstrap), поэтому для защиты от манипуляции с ним после завершения инициализации ядра выполнение bootstrap-кода блокируется через установку TRAP или выполнение unmap, в зависимости от используемой архитектуры.

  1. Главная ссылка к новости (http://undeadly.org/cgi?action...)
  2. OpenNews: OpenBSD развивает Pledge, новый механизм изоляции приложений
  3. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.1
  4. OpenNews: Разработчики OpenBSD подготовили для libc механизм защиты anti-ROP
  5. OpenNews: В OpenBSD включена по умолчанию система виртуализации VMM
  6. OpenNews: Проект OpenBSD перешёл на обязательное использование механизма защиты W^X
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: openbsd
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  • 1.1, слакварявод, 09:52, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +12 +/
    никогда не повторяются, Карл!!! :-O
     
  • 1.2, Аноним, 10:00, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Они забывают о том, что серверы перезагружают только когда нужно обновить ядро, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Sen, 10:33, 13/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ты забываешь что при одной загрузке у всех абсолютно разные компоновки получаются... зачем перегружать постоянно? мыслишь прямолинейно?
     
  • 2.7, marios, 11:03, 13/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Но на 2 серверах с одной версией OpenBSD одинаковое ядро же.
     
  • 2.13, Аноним, 12:04, 13/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Наши политики тоже много чего придумывают для улучшения жизни , вводят без всяк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 10:00, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Из темы новости заинтересовался о неизвестной мне технике рандомизации ядра, а о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Нанобот, 10:33, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >Таким образом, при каждой перезагрузке формируется уникальный экземпляр ядра, раскладка структур в котором заранее неизвестна

    а не будет потом такого, что в зависимости от фазы луны ядро будет лучше или хуже помещаться в кеши процессора и после некоторых перезагрузок жутко тормозить или летать как ужаленое?

     
     
  • 2.6, Аноним, 10:39, 13/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    собственно товарищи из gr sec это именно и делают - в результате чуть что пересо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 11:12, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    OpenBSD даже перегружают на проде больше раза в жизни?
     
  • 1.9, Аноним, 11:16, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Контейнеры?
     
  • 1.10, лютый жабист__, 11:45, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >никогда не повторяются, Карл!!! :-O

    глюки тоже каждый раз разные. компьютерный мир катится в АД. не остаётся ничего простого и надёжного. разительный контраст с реальным миром, где всё предельно просто :(

     
  • 1.11, Нониус, 11:52, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как много усилий борьбы со следствием и как мало с причиной.
    Да хоть двести способов придумайте, один черт.
     
  • 1.12, Аноним, 12:02, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А как быть если не перегружать? Взломают мой калькулятор?
     
     
  • 2.15, Аноним, 12:24, 13/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да. Потому что ты тормоз и ничего не понял.
     
  • 1.14, Аноним, 12:16, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тео параноик.
     
  • 1.16, Аноним, 12:28, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кому-то не помешал бы системдэ "для ускорения перезагрузки"
     

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