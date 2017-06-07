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07.06.2017 15:09  Выпуск web-браузера Tor Browser 7.0

Доступен релиз специализированного браузера Tor Browser 7.0, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Браузер построен на кодовой базе Firefox и отличается тем, что весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Для обеспечения дополнительной защиты в состав входит дополнение HTTPS Everywhere, позволяющее использовать шифрование трафика на всех сайтах где это возможно. Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования по умолчанию плагинов в комплекте поставляется дополнение NoScript. Для борьбы с блокировкой и инспектированием трафика применяется fteproxy. Для организации шифрованного канала связи в окружениях, блокирующих любой трафик кроме HTTP, предлагаются альтернативные транспорты, которые, например, позволяют обойти попытки блокировать Tor в Китае.

В новой версии Tor Browser осуществлён переход на ESR-ветку Firefox 52 и новый значительный выпуск Tor 0.3.0.7 (ранее применялись Firefox 45 и Tor 0.2.x). В сборке также обновлены версии NoScript 5.0.5, HTTPS-Everywhere 5.2.17, Tor Launcher 0.2.12.2 и Torbutton 1.9.7.3. Обновлён сборочный инструментарий, вместо GCC для формирования сборок под все платформы теперь применяется clang/cctools. Следуя изменениям в Firefox 52, в новой версии Tor Browser для Linux и macOS (для Windows появится позднее) по умолчанию включен многопроцессный режим (e10s) и sandbox-изоляция обработчиков контента, ограничивающая доступ дочерних процессов к системным вызовам, файловой системе и сторонним процессам. Дополнительно для Linux и macOS предоставлена опция, обеспечивающая взаимодействие Tor Browser с Tor только через Unix-сокеты.

Для усиления защиты от отслеживания перемещения пользователя и выделения специфичных для конкретного посетителя особенностей в новом выпуске обработка cookies, запросов view-source и Permissions API изолирована базовым доменом, указанным в адресной строке. Отключены или модифицированы для предотвращения отслеживания API WebGL2, WebAudio, Social, SpeechSynthesis и Touch, а также свойство MediaError.message.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/bl...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 6.5
  3. OpenNews: Выпуск sandboxed-tor-browser, прослойки для изоляции Tor Browser
  4. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor
  5. OpenNews: Tor прекращает разработку hardened-версии своего браузера
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск ветки Tor 0.3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tor, browser
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  • 1.1, Аноним, 15:31, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    По https на их сайт не заходит...
     
     
  • 2.2, Дмитрий, 15:33, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Это у ВАС не заходит
     
     
  • 3.9, пох, 16:48, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    > Это у ВАС не заходит

    все норм, у нас тоже не заходит, блокировщик работает, проверено роснадзором.

    (на самом деле - понажимайте sh-reload, зайдет - если только провайдер не совсем уж патриот)

    P.S. но учтите, товарищ майор уже взял вас на карандаш.

     
     
  • 4.11, Аноним, 18:48, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Какой-такой блокировщик? В реестре вроде как не числится.
     
     
  • 5.12, Аноним, 19:19, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    раском точно блокирует, правда, не все адреса Вполне возможно, конечно, что в р... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Аноним, 16:22, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Заходит, только что проверил. Лучше настраивай свои шлюзы.
     
     
  • 3.10, тов. майор, 16:50, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Заходит, только что проверил. Лучше настраивай свои шлюзы.

    это не на его шлюзе, это на моем ;-)

     
  • 2.15, Аноним, 20:16, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тоже не заходит. Но обновления скачивает, хотя они ведь идут https?
     
  • 1.4, Аноним, 15:52, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну, вот теперь можно пользоваться.
     
  • 1.5, Аноним, 16:22, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Я всегда с собой беру Tails и Tor Browser!
     
     
  • 2.7, Аноним, 16:23, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Слава мажорной версии! Роскомпозор рыдает кровавыми слезами.
     
     
  • 3.13, Роскомнадзор, 19:52, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Так цель же не в абсолютной блокировке Извращенцы само собой найдут мультфильмы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Zloe, 20:31, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    От Навального?
     
     
  • 5.18, Мимоанон, 20:56, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    и давно сайт навального блокируют? или его ролики на ютюбе? или хоть одно из либерашечьих медиа вроде дождика или медузы?

     
  • 1.8, Аноним, 16:32, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Отлично, щас пересоберу под RHEL 32-bit и 64-bit и Debian ARMv7 А то запари... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 19:53, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Аноним, 20:53, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > теперь применяется clang/cctools

    Зачем?

     
  • 1.19, Аноним, 20:57, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не совсем к Тор, н зато к безопасности ПК с ним - добавил сейчас https www ... весь текст скрыт [показать]
     

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