03.06.2017 19:54  На 1 июля запланировано прекращение поддержки Skype 4.3 для Linux

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|1.7, slii, 20:27, 03/06/2017 [ответить] [смотреть все]
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Думал, то откажут в техподдержке, а по факту - To keep chatting, please install the latest version of Skype for Linux. ну, как скажут
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|2.61, Dragonic, 01:23, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Telegram интересен, но привязка к номеру сотового - нафиг нафиг.
Не так уж плохо. Номер телефона не является прям чем-то особенным, и на сегодня это становится больше id для разных приложений, чем средство связи стандартными методами.
И он просто так никому номер не покажет, а найти человека можно по ссылке вида t.me/*username*.
При этом имеем опенсорс клиенты (в том числе и линукс); надежное шифрование данных; боты; заливка любых файлов до полутора гигов; качественные аудиозвонки с машинным обучением (из минусов - пока не запилили видеосвязь и групповые звонки); антиспам; секретные чаты (которые НЕ хранятся на их серверах) и прочее-прочее (см. http://telegra.ph/Vozmozhnosti-Telegram-03-30)
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|3.69, Наноним, 02:51, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>и на сегодня это становится больше id для разных приложений
Это как раз и ужасно. Я не могу пользоваться тремя, четырьмя, пятью номерами телефонов, не жонглируя при этом несколькими физическими устройствами. А вот десятью анонимными электронками, к примеру – запросто, и мой провайдер не сможет спамить моим коллегам по работе своим "Вася пупкин присоединился к нашему суперудобному сервису" гoвнoм.
Не говоря уже о том, что в некоторых странах симки продаются исключительно по паспорту (не в моей, к счастью. пока).
>опенсорс клиенты
Вот когда буде опенсорс сервер и федерация – тогда и приходите.
>надежное шифрование данных
Обычные группчаты плейнтекстом ходят, секрет чаты только 1:1. Надёжно.
>боты
Где их нет?
>заливка любых файлов до полутора гигов
Это норм. Наверное. Быстрее у Пашки деньги кончатся, и хипстерам придётся снова по всем сайтам бегать рекламировать что-нибудь другое.
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|6.68, Dragonic, 02:05, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> На телефоне только регистрация нужна
Можно без регистрации на телефоне, это же не Viber :) Только смс получить.
Но тогда контакты не перенесутся, что может доставить некоторые неудобства
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|5.63, Dragonic, 01:30, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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> Вопрос не тот. Зачем людям IM с обязательной привязкой к номеру телефона?
> Мне вот это не нужно, я против этого.
Удобство. Если взять Телеграм, то это: хорошая пропорция защита / удобство, быстрая регистрация, быстрый вход, поиск по контактам, уведомление друзьям, у которых в контактах есть этот номер.
При этом он просто так никому номер не покажет, и можно сделать доступ себе по t.me/*username*.
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|7.65, Dragonic, 01:49, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Мобилка и сотовые сети дыра в безопасности, не нужна мобильная связь.
Я соглашусь, что оно не нужно, и уже устарело, но... на что заменить? Для смартфона? Без wifi? Массово?
Специально для защиты от этой дыры или недобросовестных операторов придумали двухэтапную аутентификацию - без пароля войти не выйдет. Не хуже обычных логин/email-пароль.
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|1.12, JL2001, 20:41, 03/06/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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а tox-овцы до сих пор вола еут реализовывая-реализовывая да недореализовывая чаты, мультидевайсы, да доверенные ноды
уже третий год пошёл этим реализационным движениям :(
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|4.38, НяшМяш, 23:12, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Если вы, Виталий, работаете безопасником или админом в своём отделе - то, естественно, не проблема перевести людей туда, куда нравится. А когда ты рядовой программист, не занимающийся вопросами внутренней инфраструктуры, то зафорсить смену мессенджера практически невозможно.
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|2.39, НяшМяш, 23:14, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Перешел под виндой на последнюю версию, тормозит очень. Когда запускаю, долго загружается,
> появляется чат, и еще 10 секунд висит, ничего не написать. Такое
> ощущение, что анимированная реклама цирка на фонтанке в треть окна отъедает
> все ресурсы кома (.
Удалите папку профиля. У меня за полгода по 3 гига папка разрастается и скайп грузится дольше системы. Архивирую, удаляю, запускаю с чистого листа - ещё на полгода хватает. Вот сейчас убьют последнюю адекватную версию скайпа - и всё.
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|1.40, ALex_hha, 23:15, 03/06/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Пользователям рекомендовано перейти на новое приложение для Linux, которое построено с использованием платформы Electron, т.е. является упакованной в самодостаточное приложение надстройкой над Chromium и Node.js, в которой выполняется расширенный web-клиент.
этот треш даже поиска по хистори не имеет :facepalm:
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|2.45, Admino, 23:43, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Wire - это хорошо, но есть ли какой-то месенджер не на Электроне
> сейчас? Без привязки к номеру, с голосовыми конференциями и более-менее известный?
jabber, сэр!
Не говоря уже о том, что конференции лучше делать на openmeetigns. Или hangouts на худой конец.
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|2.71, Наноним, 02:56, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Wire - это хорошо, но есть ли какой-то месенджер не на Электроне
> сейчас? Без привязки к номеру, с голосовыми конференциями и более-менее известный?
Нет. Телеграм/вайбер не на электроне но с привязкой к номеру. Discord без привязки к номеру но на электроне. Matrix не известный.
Ring, наверное. Но он тоже такое. Текста там можно сказать что нет.
Я почтой пользуюсь.
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|1.59, фребсдоюзрнемогунайтивыход, 00:50, 04/06/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Господа со-шапочники, какой нах.й tox/wire/ring/etc?
Есть же matrix! Федеративная сеть и всё такое... можно аккаунт свой хостить у дяди на сервере, а можно свой поднять.
Никакой привязке к sim не надо, транспорты есть в кучу других IM-сетей.
Ня?
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