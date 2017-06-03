03.06.2017 19:54  На 1 июля запланировано прекращение поддержки Skype 4.3 для Linux

На странице загрузки Skype появилось предупреждение о прекращении поддержки продукта Skype 4.3 для Linux, начиная с 1 июля 2017 года. Пользователям рекомендовано перейти на новое приложение для Linux, которое построено с использованием платформы Electron, т.е. является упакованной в самодостаточное приложение надстройкой над Chromium и Node.js, в которой выполняется расширенный web-клиент.

Напомним, что в феврале некоторые пользователи Skype 4.3 для Linux получили уведомление о прекращении поддержки классического клиентского ПО начиная с первого марта, но позднее сотрудники Microsoft опровергли эту информацию сославшись на ошибку в рассылке. Но в итоге, оказалось, что компания Microsoft лишь на 4 месяца отложила прекращение поддержки Skype 4.3 для Linux.