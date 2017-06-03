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03.06.2017 19:54  На 1 июля запланировано прекращение поддержки Skype 4.3 для Linux

На странице загрузки Skype появилось предупреждение о прекращении поддержки продукта Skype 4.3 для Linux, начиная с 1 июля 2017 года. Пользователям рекомендовано перейти на новое приложение для Linux, которое построено с использованием платформы Electron, т.е. является упакованной в самодостаточное приложение надстройкой над Chromium и Node.js, в которой выполняется расширенный web-клиент.

Напомним, что в феврале некоторые пользователи Skype 4.3 для Linux получили уведомление о прекращении поддержки классического клиентского ПО начиная с первого марта, но позднее сотрудники Microsoft опровергли эту информацию сославшись на ошибку в рассылке. Но в итоге, оказалось, что компания Microsoft лишь на 4 месяца отложила прекращение поддержки Skype 4.3 для Linux.

Интерес к Skype 4.3 для Linux сохранялся, так как он оставался последней редакцией Skype, которая поддерживает прямое взаимодействие между клиентами в режиме P2P, в то время как новый Skype может работать только через централизованные серверы Microsoft, не поддерживает полный спектр возможностей старого Skype и имеет проблемы со стабильностью (продукт имеет статус бета-версии). Кроме того, новая версия Skype поставляется под другим лицензионным соглашением и соглашением конфиденциальности, в котором упоминается возможность сбора и передачи данных о пользователях:

Корпорация Майкрософт собирает данные для повышения эффективности, чтобы пользователи получали наилучшее впечатление от работы наших продуктов...
Часть из них мы получаем, регистрируя данные о вашем взаимодействии с нашими продуктами, например применяя такие технологии, как файлы сookie, и получая отчеты об ошибках или данные об использовании от программного обеспечения, которое работает на вашем устройстве. Мы также получаем данные от третьих сторон.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.skype.com/en/downl...)
  2. OpenNews: Skype 5.0 для Linux перешёл на стадию бета-тестирования
  3. OpenNews: Skype 4.3 для Linux останется работоспособен после 1 марта
  4. OpenNews: Skype 4.3 для Linux перестанет работать c 1 марта 2017 года
  5. OpenNews: Релиз Skype 4.3 для Linux
  6. OpenNews: Новые версии клиентов Skype 1.15 и Telegram Desktop 1.0 для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: skype
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  • 1.1, th3m3, 20:00, 03/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +15 +/
    Skype - всё.
     
     
  • 2.42, darthvlado, 23:25, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Собаки громко лают, быстро едет караван.
     
     
  • 3.62, biomassa, 01:27, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    ... в пропасть.
    Туда ему и дорога.
     
  • 1.2, Аноним, 20:04, 03/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Напугали.
     
     
  • 2.6, Anonplus, 20:17, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –9 +/
    Держите нас, пожалуйста, в курсе того, что ещё вам не нужно. Это очень важно.
     
     
  • 3.55, Аноним, 00:37, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ваши комментарии
     
     
  • 4.72, Аноним, 04:12, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что просуществует дольше, Скайп или россия?
     
  • 1.7, slii, 20:27, 03/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Думал, то откажут в техподдержке, а по факту - To keep chatting, please install the latest version of Skype for Linux. ну, как скажут
     
  • 1.8, На гребном канале с пацанами, 20:32, 03/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Не польщуюсь скайпом лет 5 уже. Жизнь продолжается.
     
     
  • 2.27, Я. Р. Ош, 21:59, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А что, ты всерьёз ожидал что она может из-за этого кончиться ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.56, Аноним, 00:38, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Естествено! Конец света же
     
     
  • 4.73, Аноним, 04:14, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В нашем сельпо даже греча пока не подорожала.


     
  • 1.9, Аноним, 20:35, 03/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Видимо, придётся перейти на Wire Telegram интересен, но привязка к номеру сотов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.51, Аноним, 00:20, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В обоих случаях окажешься полностью под контролем владельца сервиса Впрочем, юз... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.61, Dragonic, 01:23, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Telegram интересен, но привязка к номеру сотового - нафиг нафиг.

    Не так уж плохо. Номер телефона не является прям чем-то особенным, и на сегодня это становится больше id для разных приложений, чем средство связи стандартными методами.
    И он просто так никому номер не покажет, а найти человека можно по ссылке вида t.me/*username*.

    При этом имеем опенсорс клиенты (в том числе и линукс); надежное шифрование данных; боты; заливка любых файлов до полутора гигов; качественные аудиозвонки с машинным обучением (из минусов - пока не запилили видеосвязь и групповые звонки); антиспам; секретные чаты (которые НЕ хранятся на их серверах) и прочее-прочее (см. http://telegra.ph/Vozmozhnosti-Telegram-03-30)

     
     
  • 3.69, Наноним, 02:51, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >и на сегодня это становится больше id для разных приложений

    Это как раз и ужасно. Я не могу пользоваться тремя, четырьмя, пятью номерами телефонов, не жонглируя при этом несколькими физическими устройствами. А вот десятью анонимными электронками, к примеру – запросто, и мой провайдер не сможет спамить моим коллегам по работе своим "Вася пупкин присоединился к нашему суперудобному сервису" гoвнoм.
    Не говоря уже о том, что в некоторых странах симки продаются исключительно по паспорту (не в моей, к счастью. пока).
    >опенсорс клиенты

    Вот когда буде опенсорс сервер и федерация – тогда и приходите.
    >надежное шифрование данных

    Обычные группчаты плейнтекстом ходят, секрет чаты только 1:1. Надёжно.
    >боты

    Где их нет?
    >заливка любых файлов до полутора гигов

    Это норм. Наверное. Быстрее у Пашки деньги кончатся, и хипстерам придётся снова по всем сайтам бегать рекламировать что-нибудь другое.

     
     
  • 4.74, Аноним, 04:20, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Просто освободись Я жил без этого дерьма в 70-90 Просто сейчас пришла мысль, ч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 20:37, 03/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Если до конца лета Дуров добавит себе групповые видеозвонки, то про скайп можно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Аноним, 21:53, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Телеграм не работает без симки А если есть симка, то телеграм вроде как не очен... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Djonson, 22:08, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Я стесняюсь спросить, а у кого сейчас нету симки?
     
     
  • 4.31, ano, 22:32, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    tox
     
     
  • 5.44, Admino, 23:40, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Подарите ему симку.
     
     
  • 6.77, Аноним, 04:29, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Симка - это тебя окольцевали сразу Я не параноик, но когда в этой сране маски-ш... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.48, Аноним, 00:04, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    токс не может в оффлайн в доках писали про мысли на тему ф2ф, но, пока - ничего... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.32, VolCh, 22:33, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня ни на ноуте, ни на стационаре нет симки.
     
     
  • 5.34, Djonson, 22:37, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну телеграм на десктопы и на все остальное без симки ставится и работет На теле... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.68, Dragonic, 02:05, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > На телефоне только регистрация нужна

    Можно без регистрации на телефоне, это же не Viber :) Только смс получить.
    Но тогда контакты не перенесутся, что может доставить некоторые неудобства

     
  • 4.43, шапочкаизфольги, 23:37, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вопрос не тот. Зачем людям IM с обязательной привязкой к номеру телефона? Мне вот это не нужно, я против этого.
     
     
  • 5.63, Dragonic, 01:30, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Вопрос не тот. Зачем людям IM с обязательной привязкой к номеру телефона?
    > Мне вот это не нужно, я против этого.

    Удобство. Если взять Телеграм, то это: хорошая пропорция защита / удобство, быстрая регистрация, быстрый вход, поиск по контактам, уведомление друзьям, у которых в контактах есть этот номер.
    При этом он просто так никому номер не покажет, и можно сделать доступ себе по t.me/*username*.

     
     
  • 6.64, Аноним, 01:42, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Мобилка и сотовые сети дыра в безопасности, не нужна мобильная связь.
     
     
  • 7.65, Dragonic, 01:49, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Мобилка и сотовые сети дыра в безопасности, не нужна мобильная связь.

    Я соглашусь, что оно не нужно, и уже устарело, но... на что заменить? Для смартфона? Без wifi? Массово?
    Специально для защиты от этой дыры или недобросовестных операторов придумали двухэтапную аутентификацию - без пароля войти не выйдет. Не хуже обычных логин/email-пароль.

     
  • 4.46, Аноним, 00:02, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    хорошая попытка, товарищ майор, но нет Не пользуюсь ни мессенджерами, ни мобилк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, grayich, 20:39, 03/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    т.е. они отрубают скайп 4.3 при этом не запилив в skypeforlinux видео? или уже запилили?
     
     
  • 2.13, Аноним, 20:43, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ещё в ноябре. А вот про конференции -- хз.
     
     
  • 3.14, diozan, 20:56, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Как-то плохо запилили Видео замирает через 15-20 секунд Остаётся только голос ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.36, paulus, 22:41, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    web skype com как не умел так и не может аудио видео звонки в анус И их кл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, JL2001, 20:41, 03/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    а tox-овцы до сих пор вола еут реализовывая-реализовывая да недореализовывая чаты, мультидевайсы, да доверенные ноды
    уже третий год пошёл этим реализационным движениям :(
     
     
  • 2.33, ano, 22:34, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    брехня - нормально пилят по выходным работает, шевелится не хуже чем альтернат... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.16, Скайп сдох да здравствует Ring, 21:15, 03/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Идиотская шпионская прога. Давно перевел друзей на Ring.

    https://ring.cx/

     
     
  • 2.17, НяшМяш, 21:28, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ну для школьника и его друзей это сделать не проблема Как вырастешь и обзаведёш... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Аноним, 21:46, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты ещё скажи перевести с платного скайпа Когда терпилы ввалили туда денег и ник... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.22, Я. Р. Ош, 21:47, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    А зогчем ты их туда вообще заводил с самого начала Поступок на фоне которого да... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.37, НяшМяш, 23:07, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А кто сказал, что я их туда заводил Обычно контачишь где-нибудь на апворке, пот... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.52, Аноним, 00:24, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    У меня прямо в профиле на апворке написано, что ни скайп, ни тимвьюер я не испол... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.23, Аноним, 21:47, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Та же проблема, скайп уже стал стандартом Поэтому мелкософт и позволяет себе ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Аноним, 22:23, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Нет сейчас стандарта Месенджеров тысячи и скайп среди них далеко не самый попул... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.24, Ergil, 21:48, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На всякие ring и и tox ы клиентов не переведешь, а вот на Телеграм легко Послед... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.35, Виталий, 22:40, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Перевел один из отделов своей конторы отдел 40 человек на Ring Качеством связ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.38, НяшМяш, 23:12, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если вы, Виталий, работаете безопасником или админом в своём отделе - то, естественно, не проблема перевести людей туда, куда нравится. А когда ты рядовой программист, не занимающийся вопросами внутренней инфраструктуры, то зафорсить смену мессенджера практически невозможно.
     
  • 3.57, Аноним, 00:42, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скажи кто твои клиенты и я скажу кто ты!
     
  • 1.18, Аноним, 21:41, 03/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ну не у*бки ли?
     
  • 1.19, Аноним, 21:42, 03/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    А хотя, что это я, у*бки же.
     
  • 1.20, Аноним, 21:43, 03/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Перешел под виндой на последнюю версию, тормозит очень Когда запускаю, долго за... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, Я. Р. Ош, 21:49, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А теперь запусти ХипЧат и еще что нибудь электроновское Сразу полюбиш вебдванол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.39, НяшМяш, 23:14, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Перешел под виндой на последнюю версию, тормозит очень. Когда запускаю, долго загружается,
    > появляется чат, и еще 10 секунд висит, ничего не написать. Такое
    > ощущение, что анимированная реклама цирка на фонтанке в треть окна отъедает
    > все ресурсы кома (.

    Удалите папку профиля. У меня за полгода по 3 гига папка разрастается и скайп грузится дольше системы. Архивирую, удаляю, запускаю с чистого листа - ещё на полгода хватает. Вот сейчас убьют последнюю адекватную версию скайпа - и всё.

     
     
  • 3.78, Аноним, 05:05, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    удали, перегрузи пхахаха, шел 2017 год ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Аноним, 22:23, 03/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот пусть поскорее переведут все ОС на эту сборку, а то задолбался на работе бло... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.40, ALex_hha, 23:15, 03/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Пользователям рекомендовано перейти на новое приложение для Linux, которое построено с использованием платформы Electron, т.е. является упакованной в самодостаточное приложение надстройкой над Chromium и Node.js, в которой выполняется расширенный web-клиент.

    этот треш даже поиска по хистори не имеет :facepalm:

     
  • 1.41, Guest007, 23:23, 03/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Wire - это хорошо, но есть ли какой-то месенджер не на Электроне сейчас? Без привязки к номеру, с голосовыми конференциями и более-менее известный?
     
     
  • 2.45, Admino, 23:43, 03/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Wire - это хорошо, но есть ли какой-то месенджер не на Электроне
    > сейчас? Без привязки к номеру, с голосовыми конференциями и более-менее известный?

    jabber, сэр!

    Не говоря уже о том, что конференции лучше делать на openmeetigns. Или hangouts на худой конец.

     
     
  • 3.75, Аноним, 04:21, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я люблю жаббер НО Для мобильных дивайсов он годится плохо 8212 нет пушей, с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.49, Аноним, 00:07, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    inb4: в токсе нет голосовых конф
     
  • 2.71, Наноним, 02:56, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Wire - это хорошо, но есть ли какой-то месенджер не на Электроне
    > сейчас? Без привязки к номеру, с голосовыми конференциями и более-менее известный?

    Нет. Телеграм/вайбер не на электроне но с привязкой к номеру. Discord без привязки к номеру но на электроне. Matrix не известный.
    Ring, наверное. Но он тоже такое. Текста там можно сказать что нет.
    Я почтой пользуюсь.

     
  • 1.47, Аноним, 00:03, 04/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я не пользуюсь мессенджерами и соцсетями, отключил городской телефон, полгода ка... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.54, Аноним, 00:35, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Прекращай жрать и спать Начнешь видить сущности... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.50, Аноним, 00:13, 04/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Недавно с Бальмером столкнулся в лифте Это значит оперативная неувязочка у них ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.53, Аноним, 00:33, 04/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Наконец!
    Ацкая программа прекратит свое существование!
     
  • 1.58, Аноним, 00:45, 04/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нормальные пиплы уже лет 5 как ушли с этого г..на
     
  • 1.59, фребсдоюзрнемогунайтивыход, 00:50, 04/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Господа со-шапочники, какой нах.й tox/wire/ring/etc?
    Есть же matrix! Федеративная сеть и всё такое... можно аккаунт свой хостить у дяди на сервере, а можно свой поднять.
    Никакой привязке к sim не надо, транспорты есть в кучу других IM-сетей.
    Ня?
     
     
  • 2.67, Аноним, 02:02, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Очередной XMPP ?
     
     
  • 3.70, Наноним, 02:53, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как будто что-то плохое. Да.
     
  • 1.60, Аноним, 00:55, 04/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Wire, RaidCall
     
     
  • 2.66, Аноним, 01:54, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > RaidCall

    Анальное рабство.

     
     
  • 3.76, Аноним, 04:23, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как будто что-то плохое.
     

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