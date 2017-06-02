02.06.2017 22:57  Третья стабильная сборка проекта TrueOS, пришедшего на смену PC-BSD

Сформирована третья стабильная сборка проекта TrueOS. В TrueOS поставляются самые свежие версии пакетов, а ядро и компоненты базовой системы синхронизируется с FreeBSD-CURRENT с заимствованием из OpenBSD некоторой функциональности, связанной с обеспечением безопасности (например, LibreSSL). В качестве рабочего стола по умолчанию используется окружение Lumina, файловой системы - ZFS, системы инициализации - OpenRC. Размер установочного iso-образа 2.6 Гб. Для установки и обновления всех частей системы, включая компоненты базовой системы, применяется пакетный менеджер pkg. Кроме консольного pkg для установки дополнительных программ в TrueOS также можно использовать графический интерфейс SysAdm AppCafe. Обновления могут устанавливаться как автоматически, так и в ручном режиме. Новую версию TrueOS также можно поставить в отдельный zpool, не нарушая работу уже установленной системы, что позволяет провести обновление с PC-BSD/FreeBSD без очистки диска с сохранением всей пользовательской информации. В ответ на пожелания сообщества по повышению стабильности дистрибутива начиная с данного выпуска проект переходит на новую схему разработки, в рамках которой отдельно будет развиваться стабильная ветка STABLE, которая будет обновляться раз в шесть месяцев. Включаемые в STABLE компоненты будут проходить дополнительное тестирование и подготовку. Таким образом пользователи теперь имеют возможность выбора: остаться на UNSTABLE-ветке с самыми свежими версиями программ или перейти на ветку STABLE, в которой предлагаются немного отстающие по времени, но полностью протестированные выпуски. При этом TrueOS продолжает использовать rolling-модель и FreeBSD Current. В STABLE ветку также будут оперативно переноситься все исправления, связанные с устранением серьёзных ошибок, которые также будут проходит дополнительное тестирование. Исключение сделано для рабочего стола Lumina и конфигуратора SysAdm, которые будут переноситься в STABLE ветку сразу после формирования новых выпусков, не дожидаясь общего шестимесячного цикла переноса обновлений. Особенности новой STABLE-версии: Инсталлятор теперь использует только графические драйверы VESA (для MBR) и SCFB (для UEFI) для обеспечения максимальной совместимости с разным оборудованием. Проведена оптимизация работы интерфейса инсталлятора для корректной работы при использовании разрешения 640×480. Добавлен экран с опциональными установочными пакетами (например, можно выбрать альтернативные видеодрайверы и драйверы для систем виртуализации). Значительно переработан текстовый вариант инсталлятора и мастер настройки после первого запуска;

Прекращено использование HAL, которые теперь не устанавливается по умолчанию, но остаётся доступен из репозиториев. Из базовой поставки исключены PostgreSQL и ConsoleKit;

Система инициализации обновлены до версии 0.26.2.

Решены проблемы с определением качестве беспроводного сигнала в Network Manager;

Для OpenRC адаптирована большая порция портов FreeBSD;

Пользовательское окружение Lumina обновлено до версии 1.2.2. Для пиктограмм на рабочем столе добавлены функции вырезания, копирования, вставки и переименования, а также функции создания нового файла и каталога;

Порт с Lumina разделён на модули deskutils/lumina-*, x11/lumina-core и x11/lumina-coreutils.. Для установки всех компонентов может применяться метапакет x11/lumina.



