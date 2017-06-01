01.06.2017 20:18  Платформа машинного обучения SystemML получила статус первичного проекта Apache

Организация Apache Software Foundation объявила о присвоении Apache SystemML статуса первичного проекта Apache. Платформа машинного обучения SystemML изначально была создана компанией IBM и используется в системе IBM Watson Health. В ноябре 2015 года наработки по SystemML были переданы под покровительство фонда Apache, в котором проект находился в инкубаторе, где была проверена способность следования принципам разработки и управления, принятым в сообществе Apache и основанным на идеях меритократии. Теперь Apache SystemML признан готовым для самостоятельного существования, не требующего дополнительного надзора. Компоненты проекта написаны на языках С++ и Java и поставляются под лицензией Apache 2.0.

Платформа Apache SystemML предоставляет средства для построения масштабируемых распределённых систем машинного обучения. В состав входит транслятор для различных алгоритмов машинного обучения, способный на основе заданного декларативного описания алгоритма автоматически генерировать гибридные планы выполнения как для единичных систем c обработкой данных в оперативной памяти, так и для кластеров с крупными хранилищами, развёрнутыми при помощи систем Apache Hadoop и Apache Spark.

Назначение SystemML для машинного обучения сравнивается с SQL для баз данных, SystemML позволяет абстрагироваться от черновой работы и сконцентрировать внимание на специфике решаемой проблемы при помощи высокоуровневого синтаксиса, похожего на язык R, а все оптимизации и преобразования будут выполнены специальным оптимизатором, учитывающим имеющиеся данные и ресурсы для формирования наилучшего плана выполнения алгоритма.

Системой предоставляется большая подборка статистических функций, примитивов линейной алгебры и конструкций, специфичных для систем машинного обучения. В отличие от имеющихся библиотек машинного обучения, предоставляющих фиксированный набор алгоритмов и типовых планов выполнения кода, SystemML пытается сочетать эффективность с масштабируемостью через применение автоматической оптимизации, учитывающей особенности текущих данных и имеющегося вычислительного кластера. Решения на базе SystemML способны масштабироваться от крупных кластеров и мэйнфреймов до ПК и смартфонов, позволяя создавать новые категории бизнес-приложений, использующих элементы машинного обучения.