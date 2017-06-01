The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

01.06.2017 20:18  Платформа машинного обучения SystemML получила статус первичного проекта Apache

Организация Apache Software Foundation объявила о присвоении Apache SystemML статуса первичного проекта Apache. Платформа машинного обучения SystemML изначально была создана компанией IBM и используется в системе IBM Watson Health. В ноябре 2015 года наработки по SystemML были переданы под покровительство фонда Apache, в котором проект находился в инкубаторе, где была проверена способность следования принципам разработки и управления, принятым в сообществе Apache и основанным на идеях меритократии. Теперь Apache SystemML признан готовым для самостоятельного существования, не требующего дополнительного надзора. Компоненты проекта написаны на языках С++ и Java и поставляются под лицензией Apache 2.0.

Платформа Apache SystemML предоставляет средства для построения масштабируемых распределённых систем машинного обучения. В состав входит транслятор для различных алгоритмов машинного обучения, способный на основе заданного декларативного описания алгоритма автоматически генерировать гибридные планы выполнения как для единичных систем c обработкой данных в оперативной памяти, так и для кластеров с крупными хранилищами, развёрнутыми при помощи систем Apache Hadoop и Apache Spark. 

Назначение SystemML для машинного обучения сравнивается с SQL для баз данных, SystemML позволяет абстрагироваться от черновой работы и сконцентрировать внимание на специфике решаемой проблемы при помощи высокоуровневого синтаксиса, похожего на язык R, а все оптимизации и преобразования будут выполнены специальным оптимизатором, учитывающим имеющиеся данные и ресурсы для формирования наилучшего плана выполнения алгоритма.

Системой предоставляется большая подборка статистических функций, примитивов линейной алгебры и конструкций, специфичных для систем машинного обучения. В отличие от имеющихся библиотек машинного обучения, предоставляющих фиксированный набор алгоритмов и типовых планов выполнения кода, SystemML пытается сочетать эффективность с масштабируемостью через применение автоматической оптимизации, учитывающей особенности текущих данных и имеющегося вычислительного кластера. Решения на базе SystemML способны масштабироваться от крупных кластеров и мэйнфреймов до ПК и смартфонов, позволяя создавать новые категории бизнес-приложений, использующих элементы машинного обучения.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/found...)
  2. OpenNews: Facebook представил модульную систему машинного обучения Caffe2
  3. OpenNews: Выпуск системы машинного обучения TensorFlow 1.0 и классификатора изображений ResNeXt
  4. OpenNews: Yahoo открыл модель машинного обучения для выявления неприличных изображений
  5. OpenNews: Baidu открыл наработки в области машинного обучения
  6. OpenNews: Microsoft опубликовал на GitHub систему машинного обучения CNTK
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: systemml, apache
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Васёк, 20:43, 01/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Нифига непонятно. Всё абстрагируется, самооптимизируется, самообучается.

    Понимаю, это не моего уровня продукты и задачи, но хотя бы из интереса посмотреть малюсенькую хаутушечку с маленьким каким-нибудь примером решения конкретного примера.

     
     
  • 2, fsdgsdfsagsdfasdf, 20:58, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Хаутушечка разве сможет удовлетворить?
    Не лучше ли, начать с азов Computer Science и постепенно "дойти" до сабжа?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList