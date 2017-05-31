The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

31.05.2017 06:46  Выпуск nginx 1.13.1

Доступен новый выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.13.1, в котором реализованы следующие изменения:

  • В директиву set_real_ip_from в качестве параметра добавлена возможность указывать имя хоста;
  • Улучшены скрипты подсветки синтаксиса для vim;
  • Для системы DragonFly BSD добавлена поддержка директивы worker_cpu_affinity;
  • Исправлена ошибка, из-за которой наблюдались проблемы с повторным согласованием SSL-соединения (SSL renegotiation) с бэкендами при использовании выпусков OpenSSL до 1.1.0;
  • Внесены исправления, решающие проблемы со сборкой nginx в Oracle Developer Studio 12.5;
  • Внесены изменения в cache manager, обеспечившие пропуск заблокированных записей при очистке кэша по max_size;
  • Исправлена ошибка при которой клиентские SSL-соединения сразу закрывались при использовании отложенного accept и параметра proxy_protocol в директиве listen;
  • Внесены исправления в директиву proxy_cache_background_update;
  • Внесены изменения в директиву tcp_nodelay, которая устанавливает опцию TCP_NODELAY перед SSL handshake.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Заголовок:
Текст:
  Закладки на сайте
  Проследить за страницей 		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
Hosting by Ihor TopList