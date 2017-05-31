31.05.2017 06:46  Выпуск nginx 1.13.1

Доступен новый выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.13.1, в котором реализованы следующие изменения: В директиву set_real_ip_from в качестве параметра добавлена возможность указывать имя хоста;

Улучшены скрипты подсветки синтаксиса для vim;

Для системы DragonFly BSD добавлена поддержка директивы worker_cpu_affinity;

Исправлена ошибка, из-за которой наблюдались проблемы с повторным согласованием SSL-соединения (SSL renegotiation) с бэкендами при использовании выпусков OpenSSL до 1.1.0;

Внесены исправления, решающие проблемы со сборкой nginx в Oracle Developer Studio 12.5;

Внесены изменения в cache manager, обеспечившие пропуск заблокированных записей при очистке кэша по max_size;

Исправлена ошибка при которой клиентские SSL-соединения сразу закрывались при использовании отложенного accept и параметра proxy_protocol в директиве listen;

Внесены исправления в директиву proxy_cache_background_update;

Внесены изменения в директиву tcp_nodelay, которая устанавливает опцию TCP_NODELAY перед SSL handshake.



