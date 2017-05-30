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30.05.2017 08:57  Выпуск медиасервера Gerbera 1.0

Представлен первый релиз медиасервера Gerbera, продолжившего развитие проекта MediaTomb после прекращения его разработки. Gerbera поддерживает протоколы UPnP, в том числе спецификацию UPnP MediaServer 1.0, и позволяет организовать трансляцию мультимедийного контента в локальной сети с возможностью просмотра видео и прослушивания звука на любом UPnP-совместимом устройстве, включая телевизоры, игровые приставки, смартфоны и планшеты. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Поддерживается перекодирование контента на лету для вывода в форматах, поддерживаемых заданным устройством. Управление вещанием производится через web-интерфейс. Из мультимедийных файлов автоматически извлекаются метаданные и строится коллекция, доступная для навигации со всех устройств, оснащённых web-браузером.

С момента ответвления от MediaTomb в Gerbera внесено более 340 изменений, среди которых переход на систему сборки cmake, уход от многих встроенных привязок в пользу внешних библиотек (теперь используются штатные libupnp, libuuid, libflac, libmp4v2, id3lib), замена JavaScript-движка Spidermonkey на Duktape, возможность отображения обложек альбомов, поддержка IPv6.

Основные возможности Gerbera:

  • Навигация по мультимедийной коллекции и воспроизведение через UPnP;
  • Извлечение метаданных из файлов mp3, ogg, flac, jpeg и т.п.;
  • Построение миниатюр на основе данных из Exif;
  • Возможность создания определяемого пользователем серверного интерфейса, в зависимости от извлечённых метаданных (настраиваемые через JavaScript виртуальные контейнеры);
  • Автоматическое сканирование изменения содержимого кататогов (по расписанию или через inotify);
  • Web-интерфейс с древовидным представлением содержимого БД и файловой системы, позволяющий добавлять, удалять, редактировать и просматривать контент;
  • Гибкая система перекодировщиков на основе плагинов и скриптов-обработчиков;
  • Возможность проброса видео с YouTube на UPnP-устройство;
  • Поддержка информации с сервиса LastFM;
  • Генерация миниатюр на лету при помощи libffmpegthumbnailer;
  • Поддержка внешних URL (можно создавать ссылки на определённый интернет-контент и просматривать его через UPnP);
  • Функция Active Items, позволяющая запускать скрипты на сервере при запросе определённых элементов по HTTP;
  • Гибкая система настройки, позволяющая изменять поведение сервера;
  • Поддержка платформ Linux, FreeBSD, NetBSD, macOS, eCS и архитектур x86, Alpha, ARM, MIPS, Sparc, PowerPC.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.v00d00.net/2017/05...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC 8.0
  3. OpenNews: Выпуск LinHES 8.4, дистрибутива для создания медиацентров
  4. OpenNews: Раскрыты детали критической уязвимости в устройствах с поддержкой UPnP от различных производителей
  5. OpenNews: Вышел GeeXBoX 3.1, минималистичный Linux дистрибутив для создания медиацентра
  6. OpenNews: Выпуск MediaGoblin 0.7.0 с первыми наработками по связыванию серверов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mediatomb, mediaserver, gerbera
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  • 1.1, Zed, 09:50, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >Возможность проброса видео с YouTube на UPnP-устройство;

    Как-то я сильно сомневаюсь, в changelog последние упоминания по теме ютуба аж от 2010. По опыту работы с xupnpd там вагон изменений уже на стороне ютуба.
    Это ещё не вспоминая хитродобываемые видео от Vevo.
    Даже тотже youtube-dl регулярно правится чтобы поспевать за изменениями на youtube.
    Ну и как я понимаю тут врятли будет возможность удобной работы с плейлистами и проч ютубовскими.

     
     
  • 2.5, Аноним, 10:45, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А он не youtube-dl использует?
     
     
  • 3.9, Аноним, 12:28, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Да, причём хардкодит на usr bin А как же FreeBSD со своим usr local bin http... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.10, Аноним, 12:31, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Обожемойдавсемнасpать!
     
  • 1.2, corvuscor, 10:06, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Хотелось бы увидеть его упакованным в docker. Лень что-то ставить.
     
  • 1.3, Это я, 10:17, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Пока не видел ничего удобней smb-шары с контентом, упорядоченным, разложенным и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Zed, 10:39, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не все устройства умеют smb.
    Если в сетке есть wifi то от smb только лишний оверхед насколько я понимаю.
     
     
  • 3.7, Анонимус1, 11:29, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Щито?
     
  • 2.6, Pulfer, 11:27, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Смотря для чего. Например, Kodi умеет клипы отображать по жанрам, годам и т.д., включая создание динамических плейлистов на основе заданных критериев. Только лучше собирать его с патчем, чтобы формат отображения был "исполнитель - название", а не просто "название": https://abf.rosalinux.ru/import/kodi/blob/rosa2016.1/xbmc-17.0-upnp-musicvideo
     
  • 2.11, Vanya, 12:46, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    согласен, и ещё .nfo файлик рядышком.
     
  • 1.8, t28, 11:40, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Поддержка платформ … eCS

    Ух-ты! Интересно. Хотя в eCS со шрифтами совсем грустно и цена самой дешёвой лицензии 149 €. 😞

     

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