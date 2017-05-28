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28.05.2017 09:48  Red Hat поглотил компанию Codenvy, создавшую среду разработки Eclipse Che

Компания Red Hat объявила о заключении соглашения о покупке компании Codenvy, разработки которой легли в основу интегрированной среды разработки Eclipse Che. Компания также развивала облачный сервис codenvy.io и сопутствующий инструментарий для организации разработки приложений, ориентированных на использование в облачных системах.

Инструментарий Codenvy поставлялся в виде контейнера, запустив который предоставлялась готовая инфраструктура для совместной разработки определённого проекта. Для использования рабочего пространства не требуется установка специализированных программ и можно обойтись обычным браузером. Присоединение Codenvy к Red Hat позволит объединить ресурсы обеих компаний для создания мощной платформы разработки приложений для PaaS-платформы OpenShift и гибридных облачных окружений. Также сообщается о намерении открыть исходные тексты компонентов, образующих продукт Codenvy Enterprise.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/abou...)
  2. OpenNews: Red Hat поглотил компанию FeedHenry, развивающую платформу для разработки мобильных приложений
  3. OpenNews: Red Hat поглотил компанию Inktank, развивающую ФС Ceph. TIBCO купил компанию Jaspersoft
  4. OpenNews: Компания Red Hat открыла код облачной PaaS-платформы OpenShift
  5. OpenNews: Компания Red Hat опубликовала финансовые показатели и поглотила компанию ManageIQ
  6. OpenNews: Компания Red Hat открыла код облачной PaaS-платформы OpenShift
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: redhat
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  • 1, VoDA, 10:14, 28/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Интересный ход.

    Пришел в компанию, сделал docker pull company.local/project-id
    Получил и проект и настроенную инфраструктуру его запуска.


    Для небольших проектов до 10 человек не очень интересно - поддержка съест больше, чем профита.
    Похоже основной бонус для проектов 50+ человек.

     

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