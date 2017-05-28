28.05.2017 09:48  Red Hat поглотил компанию Codenvy, создавшую среду разработки Eclipse Che

Компания Red Hat объявила о заключении соглашения о покупке компании Codenvy, разработки которой легли в основу интегрированной среды разработки Eclipse Che. Компания также развивала облачный сервис codenvy.io и сопутствующий инструментарий для организации разработки приложений, ориентированных на использование в облачных системах.

Инструментарий Codenvy поставлялся в виде контейнера, запустив который предоставлялась готовая инфраструктура для совместной разработки определённого проекта. Для использования рабочего пространства не требуется установка специализированных программ и можно обойтись обычным браузером. Присоединение Codenvy к Red Hat позволит объединить ресурсы обеих компаний для создания мощной платформы разработки приложений для PaaS-платформы OpenShift и гибридных облачных окружений. Также сообщается о намерении открыть исходные тексты компонентов, образующих продукт Codenvy Enterprise.



