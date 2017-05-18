18.05.2017 09:50  Число активных устройств на базе платформы Android достигло 2 миллиардов

На проходящей в эти дни конференции Google I/O объявлено о преодолении платформой Android знакового рубежа - два миллиарда активных устройств. Статистика включает в себя только устройства, хотя бы один раз в месяц обращавшиеся к сервисам Google, учитывает только индивидуальные идентификаторы устройств, но не отражает аппараты не использующие сервисы Google, например, электронные книги, некоторые модели планшетов и устройства, привязанные к другим сервисам (многочисленные китайские прошивки, прошивка от Yandex, LineageOS/CyanogenMod).

Также сообщается, что в прошлом году из Google Play было загружено 82 миллиарда приложений, на 35% выросло число разработчиков, программы которых были установлены более миллиона раз в месяц, а число покупателей программ увеличилось на 30%.



