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18.05.2017 09:50  Число активных устройств на базе платформы Android достигло 2 миллиардов

На проходящей в эти дни конференции Google I/O объявлено о преодолении платформой Android знакового рубежа - два миллиарда активных устройств. Статистика включает в себя только устройства, хотя бы один раз в месяц обращавшиеся к сервисам Google, учитывает только индивидуальные идентификаторы устройств, но не отражает аппараты не использующие сервисы Google, например, электронные книги, некоторые модели планшетов и устройства, привязанные к другим сервисам (многочисленные китайские прошивки, прошивка от Yandex, LineageOS/CyanogenMod).

Также сообщается, что в прошлом году из Google Play было загружено 82 миллиарда приложений, на 35% выросло число разработчиков, программы которых были установлены более миллиона раз в месяц, а число покупателей программ увеличилось на 30%.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.google/products/a...)
  2. OpenNews: Число проданных телефонов на базе платформы Android достигло 1 миллиона
  3. OpenNews: Число устройств на базе платформы Android достигло 300 млн
  4. OpenNews: Платформа Android достигла уровня активации 1.3 млн устройств в день
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: android
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  • 1.1, Аноним, 09:53, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    Ботнет растет
     
  • 1.2, Аноним, 10:03, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    можно начинать инфосферу ирл мутить
     
  • 1.3, Аноним, 10:30, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    Получается, четверть планеты сидит на Linux. И это радует.
     
     
  • 2.6, анонимный аноним, 10:58, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    после того,как Гугл перейдёт с Андроида на Фуксию,у Линукса снова будут его обычные 2 процента.
     
     
  • 3.10, DmA, 11:12, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Эти 2 миллиарда так и будут работать на Андроиде! И проработают ещё долго! Пока вирус-шифровальщик их не убьёт все окончательно.
     
  • 3.24, r, 13:10, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    откуда вы это вообще взяли что ктото переходить кудато собрался?
     
  • 2.8, Адекват, 11:08, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +11 +/
    > Получается, четверть планеты сидит на Linux. И это радует.

    Андроид такой же линукс, как линукс - юникс.

     
     
  • 3.28, Аноним, 14:40, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    #3.27
     
  • 3.31, Admino, 15:26, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    То есть да.
     
     
  • 4.33, X3asd, 15:41, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > То есть да.

    то есть да -- с точки зрения людей которые о линуксе знают только по наслышке..

    для них вообще что линукс что юникс это одно и тоже, а некоторые даже думаю что ядро Windows NT это тоже unix

     
  • 2.23, Жора, 12:59, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    Андроид не Линукс, не тупи.
     
     
  • 3.26, Аноним, 14:25, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Как не линукс Может, ты попутал ядро Linux с операционной системой GNU Linux Т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.27, Аноним, 14:37, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Проверим android localhost adb shell shell android uname -a Linux localh... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.34, X3asd, 15:44, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Проверим?
    > android@localhost:~$ adb shell
    > shell@android:/ $ uname -a
    > Linux localhost 3.4.5 #1 SMP PREEMPT Mon Apr 21 17:27:45 CST 2014
    > armv7l GNU/Linux
    > shell@android:/ $
    > Android - не Linux, ты - не лох.

    кроме uname -- что-нибудь полезное работает?

    хотябы какой-нибудь там TCP Fast Open на сетевых сокетах работает?

    или это такой "линукс", который единственное-что умеет делать -- это лишь-только запускать кривой GUI андроид-оболочки?

     
     
  • 5.36, Iaaa, 16:11, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что собрали - то и работает.
    Не нравится - пересобери.
     
     
  • 6.37, X3asd, 16:14, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    '
     
  • 1.9, DmA, 11:10, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    пора вирус там запускать WannCry 3.0: в большинстве этих Андроидов 100 % есть куча непропатченных дыр!
     
     
  • 2.12, 1234, 11:19, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    до тех пор пока программы пишутся человеком - везде есть дыры.
     
     
  • 3.15, Аноним, 11:41, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А программы, которые пишут программы, написаны не человеком?
     
     
  • 4.18, 1234, 12:14, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    и я об этом ;-) дыры будут всегда
     
     
  • 5.20, Аноним, 12:19, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот именно, учитывая что человек написан не человеком, а в нем тоже дыры ОМГ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.21, iPony, 12:24, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > а в нем тоже дыры

    так это не баг, а фича

     
  • 6.22, 1234, 12:42, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну, и что дальше? Я решил указать первому комментатору, что дыры есть не только в андроиде. Ты же довел это до абсурда.
     
     
  • 7.25, Аноним, 13:14, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я утвердил твое дыры будут всегда из 4 18, так как оно противоречит твоему со... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.35, X3asd, 15:48, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    не путай одно с другим -- андроид знаменит не тем что там есть дыры, А ТЕМ ЧТО И... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, iPony, 12:14, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Сложно из-за зоопарка и очень ограниченных прав.
    Даже страшный и ужасный Stagefright не бомбанул
     
  • 1.11, Xrenoxod, 11:18, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Замена дешевле ремонта. Китайцы клепают устройства с такой же скоростью, с какой население успевает их ломать. Какой процент из этих 2 млрд относятся к активированным, сломанным и выброшенным устройствам?
     
     
  • 2.13, Аноним, 11:23, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    "два миллиарда активных устройств"
     
  • 1.14, Аноним, 11:30, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    И у них есть план.
     

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