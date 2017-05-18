18.05.2017 09:50  Число активных устройств на базе платформы Android достигло 2 миллиардов

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|3.10, DmA, 11:12, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Эти 2 миллиарда так и будут работать на Андроиде! И проработают ещё долго! Пока вирус-шифровальщик их не убьёт все окончательно.
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|4.33, X3asd, 15:41, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> То есть да.
то есть да -- с точки зрения людей которые о линуксе знают только по наслышке..
для них вообще что линукс что юникс это одно и тоже, а некоторые даже думаю что ядро Windows NT это тоже unix
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|4.34, X3asd, 15:44, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Проверим?
> android@localhost:~$ adb shell
> shell@android:/ $ uname -a
> Linux localhost 3.4.5 #1 SMP PREEMPT Mon Apr 21 17:27:45 CST 2014
> armv7l GNU/Linux
> shell@android:/ $
> Android - не Linux, ты - не лох.
кроме uname -- что-нибудь полезное работает?
хотябы какой-нибудь там TCP Fast Open на сетевых сокетах работает?
или это такой "линукс", который единственное-что умеет делать -- это лишь-только запускать кривой GUI андроид-оболочки?
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|1.9, DmA, 11:10, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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пора вирус там запускать WannCry 3.0: в большинстве этих Андроидов 100 % есть куча непропатченных дыр!
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|6.22, 1234, 12:42, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Ну, и что дальше? Я решил указать первому комментатору, что дыры есть не только в андроиде. Ты же довел это до абсурда.
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|1.11, Xrenoxod, 11:18, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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Замена дешевле ремонта. Китайцы клепают устройства с такой же скоростью, с какой население успевает их ломать. Какой процент из этих 2 млрд относятся к активированным, сломанным и выброшенным устройствам?
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