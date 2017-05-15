15.05.2017 08:49  Компания Oracle выпустила обновление ядра Unbreakable Enterprise Kernel R4U4

Компания Oracle выпустила четвёртое функциональное обновление для ядра Unbreakable Enterprise Kernel 4 (UEKR4U4). Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро распространяется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром, поставляемому в Red Hat Enterprise Linux, и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Пакеты с ядром подготовлены для Oracle Linux 6 и Oracle Linux 7. Ключевые улучшения: В драйвер intel_idle добавлена поддержка процессоров на базе микроархитектуры Skylake, таких как Intel Xeon E3 v5, Intel Xeon E5 v5 и Intel Xeon E7 v5;

Добавлена поддержка новых аппаратных платформ Hewlett Packard Enerprise, построенных на базе технологий SGI UV;

В ядро добавлены компоненты, необходимые для поддержки механизма userfaultfd (user space page fault), позволяющего создавать обработчики обращений к не выделенным страницам памяти (page faults) в пространстве пользователя;

В DTrace добавлена поддержка FBT (Function Boundary Tracing) для отслеживания выхода за границы буфера в функциях, работающих на уровне ядра;

В DTrace обеспечена поддержка типизированых аргументов SDT, что позволяет применять DTrace-проверки без обновления модулей, благодаря динамическому вычислению типов аргументов при разборе структур;

Обновлены драйверы xen-blkback и xen-blkfront, в которых устранены ошибки, приводившие к проблемам с восстановлением после миграции окружений. Для Xen также бэкпортированы изменения, связанные с поддержкой проброса PCI-устройств и возможностью запуска ядра через kexec;

Добавлены драйверы: ena 1.1.2 (Elastic Network Adapter), fm10k 0.21.7-k (Intel Ethernet Switch Host Interface), macsec (MACsec/IEEE 802.1A), smartpqi 0.9.13-370 (Microsemi Smart Family Controller);

В драйвере vmmouse обеспечена поддержка Secure Boot;

Бэкпортирована порция исправлений для Btrfs.



