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15.05.2017 08:49  Компания Oracle выпустила обновление ядра Unbreakable Enterprise Kernel R4U4

Компания Oracle выпустила четвёртое функциональное обновление для ядра Unbreakable Enterprise Kernel 4 (UEKR4U4). Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро распространяется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром, поставляемому в Red Hat Enterprise Linux, и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Пакеты с ядром подготовлены для Oracle Linux 6 и Oracle Linux 7.

Ключевые улучшения:

  • В драйвер intel_idle добавлена поддержка процессоров на базе микроархитектуры Skylake, таких как Intel Xeon E3 v5, Intel Xeon E5 v5 и Intel Xeon E7 v5;
  • Добавлена поддержка новых аппаратных платформ Hewlett Packard Enerprise, построенных на базе технологий SGI UV;
  • В ядро добавлены компоненты, необходимые для поддержки механизма userfaultfd (user space page fault), позволяющего создавать обработчики обращений к не выделенным страницам памяти (page faults) в пространстве пользователя;
  • В DTrace добавлена поддержка FBT (Function Boundary Tracing) для отслеживания выхода за границы буфера в функциях, работающих на уровне ядра;
  • В DTrace обеспечена поддержка типизированых аргументов SDT, что позволяет применять DTrace-проверки без обновления модулей, благодаря динамическому вычислению типов аргументов при разборе структур;
  • Обновлены драйверы xen-blkback и xen-blkfront, в которых устранены ошибки, приводившие к проблемам с восстановлением после миграции окружений. Для Xen также бэкпортированы изменения, связанные с поддержкой проброса PCI-устройств и возможностью запуска ядра через kexec;
  • Добавлены драйверы: ena 1.1.2 (Elastic Network Adapter), fm10k 0.21.7-k (Intel Ethernet Switch Host Interface), macsec (MACsec/IEEE 802.1A), smartpqi 0.9.13-370 (Microsemi Smart Family Controller);
  • В драйвере vmmouse обеспечена поддержка Secure Boot;
  • Бэкпортирована порция исправлений для Btrfs.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 7.3 и ядра Unbreakable Enterprise Kernel R4U2
  3. OpenNews: Обновление промышленного дистрибутива Oracle Linux 6.9
  4. OpenNews: Компания Oracle объявила о доступности ядра Unbreakable Enterprise Kernel 4
  5. OpenNews: Компания Oracle представила релиз ядра Unbreakable Enterprise Kernel 3
  6. OpenNews: Опубликована редакция Oracle Linux для архитектуры SPARC
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: unbreakable, kernel, linux, oracle
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  • 1, пох, 09:16, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    2.2 Known Issues
        2.2.1
    - чудесно.
    зато мы умеем очередное "как в windows".
     
     
  • 2, Аноним, 09:47, 15/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    для тру btrfs, ext4 and xfs Kernel panic when freeze and unfreeze operations ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, xavc, 11:46, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "E5v5" и "E7v5" ещё не вышли и при релизе будут называться по-другому: http://www.anandtech.com/show/11332/intel-unveils-the-xeon-scalable-processor
     

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