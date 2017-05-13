13.05.2017 21:42  Выпуск шрифтового движка FreeType 2.8

Доступен релиз FreeType 2.8, модульного шрифтового движка, предоставляющего единый API для унификации обработки и вывода шрифтовых данных в различных векторных и растровых форматах. В новой версии доведена до конца работа по поддержке изменчивых шрифтов OpenType, определённых в спецификации OpenType 1.8, а также разработанного компанией Adobe формата шрифтов CFF2. В систему автоматического хинтинга добавлена поддержка 25 дополнительных видов письменности, включая нко и древнеливийское письмо.

В изменчивых шрифтах толщина, ширина и другие стилистические характеристики глифа могут произвольно меняться. Вместо отдельного описания каждого представления, комбинации возможных вариантов определяются в одном шрифтовом ресурсе через определения возможных delta-отклонений от базового глифа с получением результата через применение интерполяции. Таким образом, вместо использования для каждого стиля своего файла со шрифтом, можно обойтись одним шрифтовым файлом, что значительно сокращает размер данных, необходимых для получения заданного результата.