12.05.2017 19:45  Выпуск Wine 2.8

Потому что развитие вайна - это не "заточка" под определённые игрульки/программки, а улучшение и исправление ошибок в WinAPI, которые используются этими виндовскими программами. И не только этими, но и многими другими. А есть ли эти же версии программ в нативном варианте - это вообще неважно.

