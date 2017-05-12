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12.05.2017 19:45  Выпуск Wine 2.8

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.8. С момента выпуска версии 2.7 было закрыто 35 отчётов об ошибках.

Наиболее важные изменения:

  • Реализована возможность асинхронного выполнения обособленного потока обработки команд Direct3D;
  • Улучшено автоопределение последовательных и параллельных портов;
  • Внесены исправления, направленные на улучшение настроек для экранов с высокой плотностью пикселей (high DPI);
  • На платформе macOS обеспечен вывод уведомлений в системный лоток;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Chessbase Ludwig 3, MS Office 2007 SP3, Xvid 1.3.x, WinDjView, Prism Video Converter v2.48, Toad Data Modeler v5.4.8.1, Left 4 Dead 2 v2.1.4.6, Fill Up!, WindBot, B4J (Basic 4 Java), Guild Wars 2, Witcher Enhanced Edition, Neverwinter Online, Age of Empires.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 2.7
  3. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, A.Stahl, 20:50, 12/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >Toad Data Modeler

    Э-э-э... Программа для моделирования информационной структуры жаб?

     
     
  • 2.2, Genri Tomasino, 21:12, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это что-то с базами данных связанное.
     
  • 2.9, Аноним, 22:22, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Toad это круто и очень удобно для Оракла.
     
  • 1.3, EuPhobos, 21:37, 12/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Left 4 Dead 2 - вообще не понимаю, зачем тестировать то, что есть нативно? Почему тогда нет отчетов, что исправлено что нибудь в либрофисе, или в гимпе под вайном?
     
     
  • 2.4, Аноним, 21:44, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    1 Они были, но вы забыли 2 Баги есть, но их не правят 3 Всё и так работает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, gimrock, 21:52, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже не первый раз замечаю, что в списке фигурируют игры и софт, у которых есть нативные версии. Хотя, по идее, это должно помогать отшлифовать сам Wine, чтобы обеспечить более лучшую поддержку приложений в целом.
     
  • 2.8, коплаврсоит, 22:21, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что развитие вайна - это не "заточка" под определённые игрульки/программки, а улучшение и исправление ошибок в WinAPI, которые используются этими виндовскими программами. И не только этими, но и многими другими. А есть ли эти же версии программ в нативном варианте - это вообще неважно.
     
  • 1.5, gimrock, 21:44, 12/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень активно пилят, молодцы!
     
     
  • 2.7, Ждун Вяленого, 22:05, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Та неееееееееееее...
    Просто версионность другая =))))))))

     

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