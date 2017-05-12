12.05.2017 19:45  Выпуск Wine 2.8

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|1.3, EuPhobos, 21:37, 12/05/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Left 4 Dead 2 - вообще не понимаю, зачем тестировать то, что есть нативно? Почему тогда нет отчетов, что исправлено что нибудь в либрофисе, или в гимпе под вайном?
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|2.6, gimrock, 21:52, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Уже не первый раз замечаю, что в списке фигурируют игры и софт, у которых есть нативные версии. Хотя, по идее, это должно помогать отшлифовать сам Wine, чтобы обеспечить более лучшую поддержку приложений в целом.
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|2.8, коплаврсоит, 22:21, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Потому что развитие вайна - это не "заточка" под определённые игрульки/программки, а улучшение и исправление ошибок в WinAPI, которые используются этими виндовскими программами. И не только этими, но и многими другими. А есть ли эти же версии программ в нативном варианте - это вообще неважно.
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