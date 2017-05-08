08.05.2017 20:21  Разработчики OpenWrt и LEDE рассматривают план слияния проектов

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|1.1, savant, 20:33, 08/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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При том, что в LEDE ушли все активные на тот момент разработчики - вот вообще неудивительно.
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|3.7, Anonplus, 21:46, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Я пользовался (хотя, конечно, я это явно не большинство :))
Из минусов - релиз у LEDE выше чуть сыроватым (например, пакетный менеджер вставал колом, если на устройстве было 32 мегабайта памяти или меньше), но в корректирующем апрельском выпуске всё исправили.
В итоге, вернулся на OpenWrt - увы, LEDE чуть более требовательна к системным ресурсам (неудивительно, там софт свежее), а мой девайс имеет всего 32 метра памяти.
В планах апгрейд до Xiaomi Wifi Mini (128 метров), вот там можно разгуляться.
А вообще, обидно, что нет доступных роутеров с 512 метрами или гигабайтом памяти. Есть Raspberry 3, но, боюсь, что тамошняя вафля не вытянет 5-6 беспроводных клиентов. Есть WiTi Board, но конская цена... А брать обычный пк с линуксом и превращать в роутер - не осилю безопасно и грамотно настроить iptables.
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|5.18, ryoken, 00:33, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>пк с линуксом и превращать в роутер - не осилю
> Накати на него OpenWRT/LEDE для x86.
Подскажите, OpenWRT\LEDE для x86\AMD64 уже распознают IDE\SATA\SAS контроллеры? В своё время пробовал сделать роутер из компа - затык получился именно по этой причине, оно просто не видело винты.
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|3.10, User from a Company, 22:25, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> у LEDE есть разработчики, но никто им не пользуется
Я пользуюсь, на Xiaomi Wifi Mini openwrt работает отвратительно - WiFi на клиентах постоянно отваливается. А LEDE замечательно работает.
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|1.9, aim, 22:20, 08/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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Довольно странное решение. Почему было не перенаправить сайт OpenWRT на сайт LEDE и на этом успокоится?!
А git закрыть и оставить RO.
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|1.16, vantoo, 23:29, 08/05/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А какой смысл в слиянии? По сути это разные проекты. OpenWRT для роутеров с 4 МБ флеш-памятью и 32 ОЗУ, для LEDE нужно наличие минимум 8 МБ флеш и 64 ОЗУ.
OpenWRT выжал уже все что можно из 4 МБ памяти, и развиваться он прекратил не в 2015 году, а где-то два-три релиза назад, когда обновили дизайн веб-интерфейса и добавили поддержку IPv6 "из коробки", с тех пор существенных изменений не было.
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