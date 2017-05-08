08.05.2017 20:21  Разработчики OpenWrt и LEDE рассматривают план слияния проектов

Проекты OpenWrt и LEDE приступили к обсуждению повторного предложения об объединении проектов. Первая попытка объединения была предпринята в декабре, но не привела к конкретным действиям. На этот раз сторонники слияния проектов намерены провести голосование среди разработчиков обоих проектов, учтя предпочтения каждой стороны, высказанные во время прошлого обсуждения.

Вынесенный на обсуждение план воссоединения проектов подразумевает продолжение разработки объединённого проекта по именем OpenWrt, но на основе репозиториев LEDE, в кодовой базе которого последнее время активно развиваются новшества и изменения, уже воплощённые в выпуске LEDE 17.01, в то время как репозиторий OpenWrt практически находится в стагнации, а последний значительный релиз OpenWRT был сформирован ещё в 2015 году. Домен git.openwrt.org предлагается направить на git-сервер LEDE, а систему отслеживания ошибок bugs.openwrt.org на развёрнутую проектом LEDE платформу Flyspray, но для Wiki и форумов планируется продолжить использование ресурсов OpenWrt.

Доменные имена openwrt.org и lede-project.org предлагается передать некоммерческой организации SPI (Software in the Public Interest), которая также будет курировать приём пожертвований и юридические вопросы (торговые марки, владение активами и т.п.).

Напомним, что год назад группа активных разработчиков OpenWrt, желающих поднять стабильность дистрибутива на новый уровень и избавиться от организационных проблем, создала форк дистрибутива и начала его развитие под именем LEDE. Создатели ответвления попытались воплотить в жизнь предсказуемый цикл разработки, более либеральные правила приёма изменений и прозрачный процесс принятия решений с привлечением сообщества и проведением публичных обсуждений.



