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08.05.2017 20:21  Разработчики OpenWrt и LEDE рассматривают план слияния проектов

Проекты OpenWrt и LEDE приступили к обсуждению повторного предложения об объединении проектов. Первая попытка объединения была предпринята в декабре, но не привела к конкретным действиям. На этот раз сторонники слияния проектов намерены провести голосование среди разработчиков обоих проектов, учтя предпочтения каждой стороны, высказанные во время прошлого обсуждения.

Вынесенный на обсуждение план воссоединения проектов подразумевает продолжение разработки объединённого проекта по именем OpenWrt, но на основе репозиториев LEDE, в кодовой базе которого последнее время активно развиваются новшества и изменения, уже воплощённые в выпуске LEDE 17.01, в то время как репозиторий OpenWrt практически находится в стагнации, а последний значительный релиз OpenWRT был сформирован ещё в 2015 году. Домен git.openwrt.org предлагается направить на git-сервер LEDE, а систему отслеживания ошибок bugs.openwrt.org на развёрнутую проектом LEDE платформу Flyspray, но для Wiki и форумов планируется продолжить использование ресурсов OpenWrt.

Доменные имена openwrt.org и lede-project.org предлагается передать некоммерческой организации SPI (Software in the Public Interest), которая также будет курировать приём пожертвований и юридические вопросы (торговые марки, владение активами и т.п.).

Напомним, что год назад группа активных разработчиков OpenWrt, желающих поднять стабильность дистрибутива на новый уровень и избавиться от организационных проблем, создала форк дистрибутива и начала его развитие под именем LEDE. Создатели ответвления попытались воплотить в жизнь предсказуемый цикл разработки, более либеральные правила приёма изменений и прозрачный процесс принятия решений с привлечением сообщества и проведением публичных обсуждений.

  1. Главная ссылка к новости (http://lists.infradead.org/pip...)
  2. OpenNews: Выпуск LEDE 17.01, форка дистрибутива OpenWrt
  3. OpenNews: Участники проекта X.Org проголосовали за присоединение к организации SPI
  4. OpenNews: Увидел свет дистрибутив OpenWrt 15.05
  5. OpenNews: Обновление дистрибутива OpenWrt 15.05.1
  6. OpenNews: Активные разработчики OpenWrt основали форк дистрибутива
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: openwrt, lede
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  • 1.1, savant, 20:33, 08/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    При том, что в LEDE ушли все активные на тот момент разработчики - вот вообще неудивительно.
     
     
  • 2.3, Аноним, 20:47, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    Да, забавная ситуация возникла, у LEDE есть разработчики, но никто им не пользуе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.6, bircoph, 21:32, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    Это точно. Я узнал о существовании LEDE из этой новости.
     
     
  • 4.20, hesh, 00:58, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже прошил.
     
  • 3.7, Anonplus, 21:46, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Я пользовался (хотя, конечно, я это явно не большинство :))

    Из минусов - релиз у LEDE выше чуть сыроватым (например, пакетный менеджер вставал колом, если на устройстве было 32 мегабайта памяти или меньше), но в корректирующем апрельском выпуске всё исправили.

    В итоге, вернулся на OpenWrt - увы, LEDE чуть более требовательна к системным ресурсам (неудивительно, там софт свежее), а мой девайс имеет всего 32 метра памяти.

    В планах апгрейд до Xiaomi Wifi Mini (128 метров), вот там можно разгуляться.

    А вообще, обидно, что нет доступных роутеров с 512 метрами или гигабайтом памяти. Есть Raspberry 3, но, боюсь, что тамошняя вафля не вытянет 5-6 беспроводных клиентов. Есть WiTi Board, но конская цена... А брать обычный пк с линуксом и превращать в роутер - не осилю безопасно и грамотно настроить iptables.

     
     
  • 4.12, Аноним, 22:49, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Стоит делать точку доступа отдельно и роутер отдельно А в нем уже творить что у... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.13, ng, 22:55, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    посмотрите на эти железки с openwrt на борту https://www.gl-inet.com
     
     
  • 5.15, dimqua, 23:08, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничего особенного не вижу.
     
  • 4.14, dimqua, 23:05, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >пк с линуксом и превращать в роутер - не осилю

    Накати на него OpenWRT/LEDE для x86.

     
     
  • 5.18, ryoken, 00:33, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>пк с линуксом и превращать в роутер - не осилю
    > Накати на него OpenWRT/LEDE для x86.

    Подскажите, OpenWRT\LEDE для x86\AMD64 уже распознают IDE\SATA\SAS контроллеры? В своё время пробовал сделать роутер из компа - затык получился именно по этой причине, оно просто не видело винты.

     
     
  • 6.19, dimqua, 00:56, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Необходимо собирать прошивку самому, скорее всего. В том числе и ядро.

    Но я не использую на x86, не знаю.

     
  • 3.8, Аноним, 21:58, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    у меня установлено, пользуюсь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.10, User from a Company, 22:25, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > у LEDE есть разработчики, но никто им не пользуется

    Я пользуюсь, на Xiaomi Wifi Mini openwrt работает отвратительно - WiFi на клиентах постоянно отваливается. А LEDE замечательно работает.

     
  • 1.2, IdeaFix, 20:45, 08/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Так может это... просто отдать им домен, а остатки выпилить? Что это за воссоединение такое.
     
  • 1.5, Аноним, 21:29, 08/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Так вроде с января рассматривают, была новость Кстати, мне LEDE больше нравится... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 22:45, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Из новости следует, что откатываться никто не собирается, просто LEDE меняет наз... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, aim, 22:20, 08/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Довольно странное решение. Почему было не перенаправить сайт OpenWRT на сайт LEDE и на этом успокоится?!

    А git закрыть и оставить RO.

     
     
  • 2.21, Аноним, 01:24, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Мне тоже так кажется правильнее Бренд LEDE больше года, но уже довольно раскруч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.16, vantoo, 23:29, 08/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А какой смысл в слиянии? По сути это разные проекты. OpenWRT для роутеров с 4 МБ флеш-памятью и 32 ОЗУ, для LEDE нужно наличие минимум 8 МБ флеш и 64 ОЗУ.
    OpenWRT выжал уже все что можно из 4 МБ памяти, и развиваться он прекратил не в 2015 году, а где-то два-три релиза назад, когда обновили дизайн веб-интерфейса и добавили поддержку IPv6 "из коробки", с тех пор существенных изменений не было.
     
     
  • 2.17, Аноним, 00:23, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты рассказываешь о жизни OpenWrt для конкретно своего устройства 8211 OpenWrt... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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