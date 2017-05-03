03.05.2017 12:12  Уязвимости в гипервизоре Xen, позволяющие выйти за пределы гостевого окружения

В гипервизоре Xen выявлены три уязвимости (XSA-213, XSA-214 и XSA-215), каждая из которых позволяет выйди за пределы текущего гостевого окружения. Уязвимости также могут использоваться для обхода механизмов изоляции в ОС Qubes. Проблемы выявлены исследователями безопасности из группы Zero, созданной компанией Google для предотвращения атак, совершаемых с использованием ранее неизвестных уязвимостей.

Исправления пока доступны в виде патчей. CVE-идентификатор пока не присвоен. Некоторые провайдеры публичных облачных систем были уведомлены о проблеме две недели назад и уже устранили уязвимость. Всем пользователям Xen и провайдерам, не включённым в список упреждающей отправки уведомлений, рекомендуется срочно установить обновление. Для эксплуатации всех уязвимостей атакующий должен иметь доступ к выполнению кода в гостевой системе с правами ядра. В качестве обходного пути можно блокировать поддержку загрузки модулей ядра и других механизмов, позволяющих выполнить код на уровне ядра гостевой ОС.

Наиболее опасной из трёх уязвимостей является XSA-213, которая позволяет совершить атаку на хост-систему из любого 64-разрядного гостевого окружения, работающего в режиме паравиртуализации (PV). В результате атаки через манипуляцию с гипервызовом (hypercall) IRET злоумышленник может добиться изменения таблиц страниц памяти и получить доступ ко всей памяти хост-системы. Уязвимость проявляется только на системах x86_64. Платформа ARM, а также 32-разрядные гостевые системы и окружения режиме HVM, данной проблеме не подвержены.

Уязвимость XSA-213 отмечается как одна из самых серьёзных ошибок в Xen за последние 8 лет (до этого было выявлено всего 3 ошибки подобного уровня - XSA-148, XSA-182 и XSA-212). Важность проблемы также усугубляет возможность применения стабильно работающего эксплоита, не требующего каких-то особых условий для атаки. Прототип эксплоита уже подготовлен, но не опубликован в открытом доступе. PV-окружения теперь рассматриваются проектом Qubes как ненадёжные и в следующем выпуске Qubes 4.x планируется полностью перейти на окружения в режиме полной изоляции (HVM).

Что касается остальных проблем, то эксплуатация уязвимости XSA-214 требует наличия контроля за двумя разными гостевыми системами, например, одним в режиме PV и одним в режима HVM, или одним 32-разрядным PV и одним 64-разрядным PV. Проблема XSA-215 затрагивает только хост-системы с очень большим объёмом памяти, от 3.5 Тб или 5 Тб ОЗУ, в зависимости от настроек.



