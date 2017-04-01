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01.05.2017 22:14  Выпуск Rakudo Star 2017.04, дистрибутива Perl 6

Представлен релиз пакета Rakudo Star 2017.04, включающего компилятор Rakudo, виртуальную машину MoarVM, документацию, модули и инструменты, необходимые для разработки на языке Perl 6. Компилятор соответствует спецификации Perl v6.c, за исключением поддержки расширенных макросов, неблокирующего ввода/вывода и ряда мелких особенностей, которые планируется довести до рабочего состояния в будущих выпусках. В качестве виртуальной машины для исполнения байткода предлагается MoarVM, которая проходит все тесты (альтернативный бэкенд на базе JVM пока не обладает всей необходимой функциональностью).

В новой версии отмечается большая порция важных улучшений в подсистеме ввода/вывода и утилите для установки модулей "zef". В состав также включена новая версия модуля DBIish с поддержкой pg-consume-input и внесены большие оптимизации производительности в модуле обработки формата JSON.

  1. Главная ссылка к новости (http://rakudo.org/2017/05/01/a...)
  2. OpenNews: Выпуск Rakudo Star 2017.01, дистрибутива Perl 6
  3. OpenNews: Выпуск Rakudo Star 2016.11, дистрибутива Perl 6
  4. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.24.0
  5. OpenNews: Состоялся рождественский релиз Perl 6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rakudo, perl
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  • 1, UraniumSun, 22:33, 01/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Отправляйте лучше на perl6.org вместо rakudo.org, там шрифты читабельные и есть https
     

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