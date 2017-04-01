01.05.2017 22:14  Выпуск Rakudo Star 2017.04, дистрибутива Perl 6

Представлен релиз пакета Rakudo Star 2017.04, включающего компилятор Rakudo, виртуальную машину MoarVM, документацию, модули и инструменты, необходимые для разработки на языке Perl 6. Компилятор соответствует спецификации Perl v6.c, за исключением поддержки расширенных макросов, неблокирующего ввода/вывода и ряда мелких особенностей, которые планируется довести до рабочего состояния в будущих выпусках. В качестве виртуальной машины для исполнения байткода предлагается MoarVM, которая проходит все тесты (альтернативный бэкенд на базе JVM пока не обладает всей необходимой функциональностью).

В новой версии отмечается большая порция важных улучшений в подсистеме ввода/вывода и утилите для установки модулей "zef". В состав также включена новая версия модуля DBIish с поддержкой pg-consume-input и внесены большие оптимизации производительности в модуле обработки формата JSON.



