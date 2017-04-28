The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

28.04.2017 10:42  Уязвимость в LibreSSL, затрагивающая механизм проверки TLS-сертификатов в nginx

В развиваемой проектом OpenBSD библиотеке LibreSSL выявлена уязвимость (CVE-2017-8301), приводящая к пропуску проверки сертификатов TLS в приложениях, использующих API отложенной проверки на основе регистрации callback-обработчика и функции SSL_get_verify_result. Из подверженных уязвимости приложений отмечаются http-сервер nginx и IRC-сервер InspIRCd. Уязвимость выявлена разработчиками дистрибутива Alpine Linux.

Проблема проявляется начиная с выпуска LibreSSL 2.5.1 и присутствует в актуальном выпуске 2.5.3. Обновление с исправлением пока находится в процессе разработки. Подключение с некорректным сертификатом возможно только если callback-обработчик всегда возвращает значение 1 и следом результат верификации оценивается через вызов функции SSL_get_verify_result(). Проблема может затрагивать как серверы, к которым выполняется подключение по клиентским сертификатам, так и клиентское ПО, проверяющее сервер по серверному сертификату.

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/oss-sec/20...)
  2. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.5.2
  3. OpenNews: Обновление OpenSSL 1.1.0e с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в криптографической библиотеке MbedTLS (PolarSSL)
  5. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.5.0
  6. OpenNews: Доступен минималистичный дистрибутив Alpine Linux 3.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: libressl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.2, Аноним, 11:13, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –12 +/
    вот читаешь такое и думаешь, что лучше когда твой сервер вскроют через очередну... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Онанимус, 11:22, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > то бишь выбора-то по сути уже и нет :)

    Знаете, я все таки рад за пользователя Петю, потому как дырки в хSSL достаточно редки, а вот публичный вайфай вокруг нас. Так же не стоит забывать, что когда уважаемый Аноним зайдет на свой уютненький серверок через публичный вайфай, то админку у него и угонят (

     
     
  • 3.4, Аноним, 11:27, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    их чуть ли не каждый месяц находят редки, да ну а нормальный админ свою сетк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, Аноним, 12:58, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А в VPN, в отличие от SSL, дыр не находят Даже если это какой-нибудь OpenVPN, и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.15, cmp, 14:32, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    через ssh вожно ВПНится, он в отличии от ssl пока держится
     
  • 3.5, Аноним, 11:39, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ничего не угонят. Изучаем принцип работы SSH.
     
     
  • 4.7, Онанимус, 12:09, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Ничего не угонят. Изучаем принцип работы SSH.

    Вы об чем вообще? Я писал Анониму про админку форума ОпенНета, который Вы втыкаете.

     
     
  • 5.8, Аноним, 12:52, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А чего у них тут с админкой? Альт Линукс потёк?
     
     
  • 6.13, Аноним, 13:44, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А причем тут Альт Опеннет уже вдруг на пингвина перевели ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.14, Аноним, 13:51, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Опеннет уже вдруг на пингвина перевели?

    С убунты?


     
     
  • 8.17, Аноним, 15:55, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Приготовьте огнетушитель, присядьте, дышите глубоко и ровно нет, не с убунты... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.18, Аноним, 16:39, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А, да. Во Фре Сифилизиса нет, поэтому Фря может и полтора года стоять.
     
  • 5.16, Sw00p aka Jerom, 14:38, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Тунель ссх пробросил и подключил сокс в браузере
     
  • 2.6, тоже Аноним, 12:08, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Читайте внимательнее перед тем, как думать.
    Эта "дырень" приводит только к тому, что сертификат не проверяется.
    Так что защищенный SSL сайт при эксплуатации "дырени" просто-напросто ничем не отличается от не защищенного SSL сайта, а этот вариант вас почему-то устраивает.
     
  • 1.12, пох, 13:36, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Уязвимость выявлена разработчиками дистрибутива Alpine Linux.

    а альпайновцы-то, оказывается, не лохи. И неленивые, в отличие от некоторых.

    (впрочем, их нелень им окупится интересом публики)

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList