28.04.2017 10:42  Уязвимость в LibreSSL, затрагивающая механизм проверки TLS-сертификатов в nginx

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|2.3, Онанимус, 11:22, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> то бишь выбора-то по сути уже и нет :)
Знаете, я все таки рад за пользователя Петю, потому как дырки в хSSL достаточно редки, а вот публичный вайфай вокруг нас. Так же не стоит забывать, что когда уважаемый Аноним зайдет на свой уютненький серверок через публичный вайфай, то админку у него и угонят (
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|4.7, Онанимус, 12:09, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Ничего не угонят. Изучаем принцип работы SSH.
Вы об чем вообще? Я писал Анониму про админку форума ОпенНета, который Вы втыкаете.
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|2.6, тоже Аноним, 12:08, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Читайте внимательнее перед тем, как думать.
Эта "дырень" приводит только к тому, что сертификат не проверяется.
Так что защищенный SSL сайт при эксплуатации "дырени" просто-напросто ничем не отличается от не защищенного SSL сайта, а этот вариант вас почему-то устраивает.
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|1.12, пох, 13:36, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Уязвимость выявлена разработчиками дистрибутива Alpine Linux.
а альпайновцы-то, оказывается, не лохи. И неленивые, в отличие от некоторых.
(впрочем, их нелень им окупится интересом публики)
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