22.04.2017 08:32  Выпуск текстового редактора GNU Emacs 25.2

Состоялся релиз текстового редактора GNU Emacs 25.2, развиваемого проектом GNU. Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана, который передал пост лидера проекта другому участнику только осенью 2015 года. Основное внимание в GNU Emacs 25.2 было уделено исправлению ошибок. Из улучшений отмечается новый базовый тип шрифта 'fixed-pitch-serif', реализация переменной 'use-default-font-for-symbols' (включает методы выбора шрифтов, применяемые в версиях младше Emacs 25), прекращение поддержки режима 'electric-quote-mode', добавление переменной 'inhibit-compacting-font-caches' для ускорения работы со шрифтами за счёт кэширования в ОЗУ.



