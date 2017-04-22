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22.04.2017 08:32  Выпуск текстового редактора GNU Emacs 25.2

Состоялся релиз текстового редактора GNU Emacs 25.2, развиваемого проектом GNU. Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана, который передал пост лидера проекта другому участнику только осенью 2015 года.

Основное внимание в GNU Emacs 25.2 было уделено исправлению ошибок. Из улучшений отмечается новый базовый тип шрифта 'fixed-pitch-serif', реализация переменной 'use-default-font-for-symbols' (включает методы выбора шрифтов, применяемые в версиях младше Emacs 25), прекращение поддержки режима 'electric-quote-mode', добавление переменной 'inhibit-compacting-font-caches' для ускорения работы со шрифтами за счёт кэширования в ОЗУ.



  1. Главная ссылка к новости (http://lists.gnu.org/archive/h...)
  2. OpenNews: Доступен релиз текстового редактора GNU Emacs 25.1
  3. OpenNews: Вышел Conkeror 1.0.0, Emacs-подобный браузер на движке Mozilla Gecko
  4. OpenNews: Столлман уступил место лидера проекта Emacs
  5. OpenNews: Оконный менеджер на основе Emacs
  6. OpenNews: Опыт по использованию Emacs вместо оконного менеджера
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: emacs
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  • 1.1, Zloy, 08:38, 22/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Лучше редактора нет на планете.
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 08:54, 22/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Это тебе встроенный в Emacs психиатр рассказал?:)
     
     
  • 3.3, Zloy, 09:04, 22/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Так я и есть встроенный в Emacs психиатр. ;)
     
  • 2.4, th3m3, 09:11, 22/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Особенно панель на пол экрана доставляет. 2017 год, а Emacs всё тот же. Нужен(нет)!
     
     
  • 3.5, бедный буратино, 09:17, 22/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    где там панель на полэкрана?
    http://emacsos.gk11.ru/emacsos.png
     
  • 2.6, leap42, 09:27, 22/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Лучше редактора нет на планете.

    а что, в него таки встроили Vim?

     
     
  • 3.7, Аноним, 09:44, 22/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://github.com/syl20bnr/spacemacs
     
     
  • 4.8, angra, 10:23, 22/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Некоторые явно знают толк в извращениях. По описанию этот гибрид воблы со стерлядью создан для причинения адских мучений как вимерам, так и емаксерам.
     
     
  • 5.10, Аноним, 10:39, 22/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не нашёл фразы hybrid vobla with sterlet ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.9, Топоним, 10:26, 22/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
      Давно. Viper, vimpulse и evil-mode.
     

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