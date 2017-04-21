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20.04.2017 23:18  Выпуск KDE Applications 17.04

Доступен релиз набора KDE Applications 17.04, включающего подборку пользовательских приложений, адаптированных для работы с KDE Frameworks 5. Набор KDE Applications пришёл на смену приложениям из состава KDE SC, которые теперь развиваются в рамках отдельного цикла разработки, не привязанного к веткам KDE, и выпускаются по новой схеме нумерации версий. Информацию о наличии Live-сборок с новым выпуском можно получить данной странице.

Основные новшества:

  • Увеличена стабильность работы видеоредактора Kdenlive, устранены крахи при перемещении клипа по шкале времени. Изменено оформление диалога выбора профиля, упрощёна установка размера экрана, частоты кадров и прочих параметров клипа. Появилась возможность воспроизведения видео непосредственно из уведомления об окончании рендеринга. Улучшена работа DVD Wizard;
  • В файловом менеджере Dolphin проведена работа по увеличению удобства работы. Почищены контекстные меню в боковой панели Places. Обеспечена поддержка всплывающих подсказок при работе поверх Wayland;
  • В менеджер работы с архивами Ark добавлена функция поиска файлов в архивах. Обеспечена возможность включения и выключения плагинов непосредственно из диалога настройки. Добавлен новый плагин Libzip с улучшенной поддержкой архивов Zip;
  • Математический пакет KAlgebra развивается в сторону объединения настольной и мобильной версий. Мобильная версия KAlgebra переведена на фреймворк Kirigami 2.0, который позволяет унифицировать разработку вариантов для стационарных и мобильных платформ. В версии KAlgebra для настольных систем 3D-бэкенд переведён на OpenGL ES, что дало возможность отрисовывать 3D-функции как на ПК, так и на мобильных устройствах;
  • В системе обучения музыке Minuet расширено число упражнению по тренировке слуха и восприятию звукоряда. Добавлено новый режим проведения тестов и оценки прогресса обучения;
  • Повышено удобство работы с просмотрщиком документов Okular на устройствах с сенсорным экраном;
  • Akonadi и серия других компонентов из набора Kontact исправлены, отлажены и оптимизированы для более продуктивной работы. Из kdepim-runtime выделен отдельный пакет kdav;
  • На использование KDE Frameworks 5 переведены игра Kajongg (Маджонг), среда для визуализации результатов профилирования KCachegrind, а также пакеты kde-dev-utils и kdesdk-kioslaves;
  • В состав включено приложение для записи оптических дисков K3b;
  • В состав включена библиотека libkgapi с реализацией программного интерфейса для работы с различными API Google;
  • Из набора исключены pim-storage-service-manager и kommander;
  • Из пакета kde-dev-utils убраны утилиты kprofilemethod, kstartperf и kmtrace;
  • Устранено 95 ошибок в Kopete, KWalletManager, Marble, Spectacle и других приложениях.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kde.org/announceme...)
  2. OpenNews: Разработчики KDE обсудили интеграцию web-браузера с рабочим столом Plasma
  3. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.9
  4. OpenNews: Релиз офисного пакета Calligra 3.0, развиваемого проектом KDE
  5. OpenNews: Проект KDE опубликовал фреймворк для построения интерфейса Kirigami UI 2.0
  6. OpenNews: Выпуск KDE Applications 16.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde
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  • 1, Kroz, 00:56, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    > В состав включено приложение для записи оптических дисков K3b;

    Наконец-то!
    А я думал забьют ибо <маркетолог моде> DVD диски уже никто не использует </маркетолог моде>
    Осталось ждать когда перейдут libreoffice, subversion, vlc

     
     
  • 2, Анонимчик, 01:55, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В нулевых использовал KFloppy, вроде, для записи дискет. Жива ещё?
     
     
  • 3, PinkiePie, 02:26, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В репах есть, видать жива.
     

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