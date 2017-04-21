20.04.2017 23:18  Выпуск KDE Applications 17.04

Доступен релиз набора KDE Applications 17.04, включающего подборку пользовательских приложений, адаптированных для работы с KDE Frameworks 5. Набор KDE Applications пришёл на смену приложениям из состава KDE SC, которые теперь развиваются в рамках отдельного цикла разработки, не привязанного к веткам KDE, и выпускаются по новой схеме нумерации версий. Информацию о наличии Live-сборок с новым выпуском можно получить данной странице. Основные новшества: Увеличена стабильность работы видеоредактора Kdenlive, устранены крахи при перемещении клипа по шкале времени. Изменено оформление диалога выбора профиля, упрощёна установка размера экрана, частоты кадров и прочих параметров клипа. Появилась возможность воспроизведения видео непосредственно из уведомления об окончании рендеринга. Улучшена работа DVD Wizard;

В файловом менеджере Dolphin проведена работа по увеличению удобства работы. Почищены контекстные меню в боковой панели Places. Обеспечена поддержка всплывающих подсказок при работе поверх Wayland;

В менеджер работы с архивами Ark добавлена функция поиска файлов в архивах. Обеспечена возможность включения и выключения плагинов непосредственно из диалога настройки. Добавлен новый плагин Libzip с улучшенной поддержкой архивов Zip;

Математический пакет KAlgebra развивается в сторону объединения настольной и мобильной версий. Мобильная версия KAlgebra переведена на фреймворк Kirigami 2.0, который позволяет унифицировать разработку вариантов для стационарных и мобильных платформ. В версии KAlgebra для настольных систем 3D-бэкенд переведён на OpenGL ES, что дало возможность отрисовывать 3D-функции как на ПК, так и на мобильных устройствах;

В системе обучения музыке Minuet расширено число упражнению по тренировке слуха и восприятию звукоряда. Добавлено новый режим проведения тестов и оценки прогресса обучения;

Повышено удобство работы с просмотрщиком документов Okular на устройствах с сенсорным экраном;

Akonadi и серия других компонентов из набора Kontact исправлены, отлажены и оптимизированы для более продуктивной работы. Из kdepim-runtime выделен отдельный пакет kdav;

На использование KDE Frameworks 5 переведены игра Kajongg (Маджонг), среда для визуализации результатов профилирования KCachegrind, а также пакеты kde-dev-utils и kdesdk-kioslaves;

В состав включено приложение для записи оптических дисков K3b;

В состав включена библиотека libkgapi с реализацией программного интерфейса для работы с различными API Google;

Из набора исключены pim-storage-service-manager и kommander;

Из пакета kde-dev-utils убраны утилиты kprofilemethod, kstartperf и kmtrace;

Устранено 95 ошибок в Kopete, KWalletManager, Marble, Spectacle и других приложениях.



