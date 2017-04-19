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19.04.2017 22:24  Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В апрельском обновлении в сумме устранено 299 уязвимостей. Выпуск примечателен необычно низким числом уязвимостей в Java, всплеском уязвимостей в MySQL и исправлением проблемы наивысшего уровня опасности в Solaris.

В выпуске Java SE 8u131 устранено 8 проблем с безопасностью, 7 из которых могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации. Впервые за последние годы, ни одной уязвимости не присвоен критический уровень опасности (CVSS Score 9 и выше). Четыре проблемы проявляются только на клиентских системах (запуск в браузере Java Web Start и Java-апплеты) и четыре затрагивают как клиентов, так и серверные конфигурации Java. Внимание, начиная с апрельского обновления прекращена поддержка MD5 для формирования цифровых подписей для JAR-файлов - все JAR-файлы с MD5 теперь считаются неподписанными.

Кроме проблем в Java SE, наличие уязвимостей обнародовано и в других продуктах Oracle, в том числе:

  • 25 уязвимостей в MySQL (максимальный уровень опасности 7.7). Проблемы устранены в выпусках MySQL Community Server 5.7.18, 5.6.36 и 5.5.56.
  • 10 уязвимостей в Solaris (максимальный уровень опасности 10). В обновлении устранена критическая уязвимость (CVE-2017-3623) в Kernel RPC позволяющая удалённо получить контроль над системой через отправку специально оформленного RPC-запроса. Исправление касается 0-day уязвимости "Ebbisland" в Solaris, о которой стало известно после публикации коллекции эксплоитов АНБ. Опубликованный эксплоит поражает системы Solaris 10, для которых не устанавливались патчи ядра с 2012-01-26. Solaris 11 проблеме не подвержен. Кроме того, две уязвимости устранены в RBAC (уровень опасности 8.2 и 7.9), одна в CDE (Common Desktop Environment) и две в сетевом драйвере для Kernel Zones.
  • 9 уязвимостей в VirtualBox (максимальная степень опасности 8.8). Уязвимости устранены в сегодняшних обновлениях VirtualBox 5.0.38 и 5.1.20.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/soapr...)
  2. OpenNews: Опубликована редакция Oracle Linux для архитектуры SPARC
  3. OpenNews: Компания Oracle опубликовала план разработки Solaris и SPARC
  4. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: oracle
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  • 1, commiethebeastie, 22:57, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Когда CVSS 11 введут специально для оракля и адобы?
     
     
  • 2, Аноним, 00:48, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Когда CVSS 11 введут специально для оракля и адобы?

    Даже этого будет мало.

     
  • 3, A.Stahl, 01:17, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Пакля-шмакля-оракакля!
     

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