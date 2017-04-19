19.04.2017 10:46  Представлен почтовый клиент Nylas Mail 2.0

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|1.1, AnPoz, 11:24, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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"Система отслеживания открытия отправленных писем и перехода по указанным в письме ссылкам. "
Сомнительный плюс. Если бы я хотел, чтобы меня отслеживали, я бы пользовался GMail.
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|3.28, Модуль, 14:38, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Совсем удалить его можно? А то подобные модули имеют привычку самовключаться, естественно в целях обеспечения комфорта и повышения для пользователя! )))
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|2.14, тоже Аноним, 12:26, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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А вот зря не читали. Там дальше смешное:
> Новый выпуск примечателен обеспечением полной поддержки платформ Linux и Windows
То есть до этого они умудрялись делать на Электроне что-то, не работающее под теми платформами, под которыми Электрон работает из коробки.
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|2.18, НяшМяш, 13:05, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Для этого собственно электрон и придумали - чтобы он сам всё хендлил на разных системах. Грубо говоря, делая app.getPath('userData') - тебе возвращает путь к папке с данными приложения. Если в электрон приложении нет кроссплатформенности - это второй звоночек о компетентности программистов (первый - выбор электрона)
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|1.20, ALex_hha, 13:23, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Не видел ничего тормозного в скайпе, например. Научи его тормозить у меня
пфффф, вот прямо сейчас
28436 alex 20 0 3260152 1.950g 120776 R 102.3 12.5 120:37.03 skypeforlinux
2 Гига памяти, Карл! Приходится перезапускать.
P.S.
skypeforlinux-5.1.0.1, Ubuntu 16.04.
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|1.30, iPony, 15:21, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Годно. Нужно. С почтовиками щас напряженка под линуксами.
Это под macOS хорошо, открыл дефолтный Mail.app - и нормально. Вполне фапабельный клиент.
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