The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

19.04.2017 10:46  Представлен почтовый клиент Nylas Mail 2.0

Компания Nylas представила стабильный выпуск открытого почтового клиента Nylas Mail 2.0 (бывший N1). Исходные тексты проекта распространяются под лицензией AGPLv3. Приложение построено с использованием платформы Electron, позволяющей создавать самодостаточные пользовательские приложения при помощи технологий Chromium и Node.js. При построении интерфейса применяются развиваемые компанией Facebook компоненты React и Flux. Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Новый выпуск примечателен обеспечением полной поддержки платформ Linux и Windows. В основной состав включены компоненты, которые ранее поставлялись в платной Pro-редакции почтового клиента, такие как система напоминаний о необходимости отправить сообщение, отправка по расписанию и возможность отложить сообщения (snooze) для чтения после того, когда будут выполнены первоочередные задачи. Проведена работа по увеличению производительности. В Pro-версии остаются такие возможности, как работа с Microsoft Exchange через ActiveSync, обеспечение совместного доступа к сообщениям, назначение встреч, слияние почты, фильтрация сообщений, интеграция с Salesforce и плагин для PGP.

Особенности Nylas Mail:

  • Гибкие средства расширения функциональности через плагины, что может быть использовано для создания производных решений, оптимизированных для нетипичных методов работы с электронной почтой;
  • Большая подборка плагинов, включая средства для автоматизированной фильтрации и классификации почты, загрузки информации о пользователе из профиля на GitHub, привязки персональных пиктограмм к пользователям, выявления фишинга, перевода сообщений с одного языка на другой, быстрой отправки ответа, ввода Emoji и т.д.
  • Совместимость с большинством почтовых сервисов, включая Gmail, Yahoo, iCloud и Microsoft Exchange;
  • Помимо IMAP для хранение почты можно использовать специальный движок Nylas Sync Engine, предназначенный для организации работы со своей перепиской из разных мест и с разных устройств. Движок может запускаться как на локальной системе пользователя вместе с Nylas Mail, так и отдельно в виде облачного сервиса.
  • Поддержка тем оформления;
  • Использования единого Inbox для всех учётных записей;
  • При работе через облако Nylas доступна функция отзыва отправленного сообщения;
  • Шаблоны для быстрой отправки типовых писем;
  • Возможность вывода дополнительной информации об отправителе, полученной из сторонних источников (например, из профиля на GitHub и из социальных сетей);
  • Система отслеживания открытия отправленных писем и перехода по указанным в письме ссылкам.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.nylas.com/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 52
  3. OpenNews: Новая версия почтового клиента Claws Mail 3.15.0
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Trojita 0.7
  5. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 0.11
  6. OpenNews: Представлен новый открытый почтовый клиент N1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nylas, mail
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, AnPoz, 11:24, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    "Система отслеживания открытия отправленных писем и перехода по указанным в письме ссылкам. "

    Сомнительный плюс. Если бы я хотел, чтобы меня отслеживали, я бы пользовался GMail.

     
     
  • 2.5, Аноним, 11:49, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Это отдельный плагин, который можно не включать.
     
     
  • 3.28, Модуль, 14:38, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Совсем удалить его можно? А то подобные модули имеют привычку самовключаться, естественно в целях обеспечения комфорта и повышения для пользователя! )))
     
  • 1.2, username, 11:33, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +23 +/
    После слова Electron не читал дальше.
     
     
  • 2.3, tau, 11:39, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Держите нас вкурсе
     
  • 2.4, angra, 11:43, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Аналогично. Если мне нужен будет вебмейл, то поставлю roundcube на сервер, который к тому же будет доступен с любой машины.
     
  • 2.8, rshadow, 11:50, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Надо заценить. Оно такое же тормозное как и все на электроне, или все таки есть шанс что у этих ребят руки прямые.
     
     
  • 3.11, marks, 12:12, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Не видел ничего тормозного в скайпе, например. Научи его тормозить у меня.
     
     
  • 4.13, rshadow, 12:14, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Дык, запусти его.
     
  • 3.12, rshadow, 12:13, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вообщем скачал, установил, запустил. Без регистрации NylasID не пуcкает. Проприетарщина...
     
  • 3.29, папа карло, 15:00, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня достаточно большой парк с тандербёрдом, но даже его я считаю лютым оверхедом. А тут уж совсем квадрат оверхеда. :(
     
  • 2.14, тоже Аноним, 12:26, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А вот зря не читали. Там дальше смешное:
    > Новый выпуск примечателен обеспечением полной поддержки платформ Linux и Windows

    То есть до этого они умудрялись делать на Электроне что-то, не работающее под теми платформами, под которыми Электрон работает из коробки.

     
     
  • 3.23, Аноним84701, 13:45, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну почему, вон Можно подумать 8211 инновационные инновации А на самом деле ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.24, Анон999999, 14:11, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Начинается тенденция к 64/128 Гб ОЗУ.
     
     
  • 3.27, Имя, 14:31, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    2020 год: 128 Gb ОЗУ хватит всем
     
  • 1.6, Аноним, 11:49, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ясно, понятно, проходим мимо ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, anonimous, 11:50, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Проприетарщина, spyware, electron... На главную, срочно!
     
  • 1.9, Ptomaine, 12:03, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличный почтовый клиент! Спасибо за новость :)
     
  • 1.10, Аноним, 12:04, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Замое проблемное место, Exchange, доступно в про версии nylas engine А если не ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, NSA_sux, 12:41, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поставил Protonmail и забыл про эти ваши шпионские емейлы.
     
     
  • 2.25, Анонимусы, 14:24, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Наивный человек :)

    "Полученные и отправленные письма между пользователями ProtonMail хранятся на сервере в зашифрованном виде."

    Держатели сервера могут расшифровать любую переписку и передать по требованию.

     
  • 1.17, Аноним, 12:57, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Nylas - удобнейшая вещь для массовых рассылок, жаль, что только в Pro-версии Ра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, НяшМяш, 13:05, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для этого собственно электрон и придумали - чтобы он сам всё хендлил на разных системах. Грубо говоря, делая app.getPath('userData') - тебе возвращает путь к папке с данными приложения. Если в электрон приложении нет кроссплатформенности - это второй звоночек о компетентности программистов (первый - выбор электрона)
     
  • 2.19, Аноним, 13:10, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Массовый спа W рассылки клиентом извращенцы W хипстеры Конечно, особенно е... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, ALex_hha, 13:23, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Не видел ничего тормозного в скайпе, например. Научи его тормозить у меня

    пфффф, вот прямо сейчас

    28436 alex  20   0 3260152 1.950g 120776 R 102.3 12.5 120:37.03 skypeforlinux

    2 Гига памяти, Карл! Приходится перезапускать.

    P.S.
    skypeforlinux-5.1.0.1, Ubuntu 16.04.

     
  • 1.21, Аноним, 13:40, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > 2 Гига памяти, Карл!

    Добро пожаловать в 21 век.

     
  • 1.22, KOT040188, 13:45, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Помню давно пробовал. Он сразу запросил платную регистрацию…
     
     
  • 2.26, Аноним, 14:27, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Кот, да ты какой то вездесущий и тут ты... ))
     
  • 1.30, iPony, 15:21, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Годно. Нужно. С почтовиками щас напряженка под линуксами.
    Это под macOS хорошо, открыл дефолтный Mail.app - и нормально. Вполне фапабельный клиент.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList