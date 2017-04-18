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18.04.2017 19:37  Реструктуризация процесса разработки Firefox и отказ от ветки Aurora

Разработчики Firefox официально утвердили изменение цикла разработки и опубликовали план устранения ветки Aurora. Изменения в разработке отразились и на графике выпусков, ожидаемый сегодня релиз Firefox 53 отложен на один день.

Релизы как и раньше будут формироваться каждые 6-8 недель, но благодаря устранению ветки Aurora цикл разработки станет заметно короче - новые возможности будут достигать пользователя не за 12-16 недель, как раньше, а за 6-8 недель. В качестве предварительных сборок для оценки грядущих возможностей теперь предлагается использовать ночные сборки, а для тестирования будущих релизов - бета-версию и редакцию Developer Edition. Поддержка тестирования неподписанных дополнений будет обеспечена только в ночных сборках и в специальных обезличенных сборках. В релизе и бета-версиях останется доступна функция временной загрузки WebExtensions-дополнений.

Сегодня Firefox 54 переведён из стадии Aurora на этап бета-тестирования, но ветка Firefox 55 оставлена в состоянии ночных сборок. 13 июня ветка Firefox 55 сразу перейдёт из ночных сборок в бета-версию, минуя стадию Aurora. 8 августа из ночных сборок в бету перейдёт ветка Firefox 56 и т.д. Пользователям канала Aurora для настольных систем будет предложено обновиться до сборок "pre-beta", которые будут выпускаться чуть раньше бета-версий для начальной оценки качества бета-сборок до их широкого распространения. Aurora для Android будет обновлена до ночных сборок. Сборка Developer Edition будет формироваться на основе бета-версий, что положительно отразится на её качестве.

Ветка Aurora не оправдала ожидания разработчиков в качестве первого этапа стабилизации и в современных условиях мало влияет на уровень качества, но приводит к излишним усложнениям и затягиванию продвижения новшеств. Вместо Aurora вполне будет достаточно тестирования ночных сборок и бета-версий. Первичный поиск и устранение регрессий будет смещён на стадию ночных сборок. Качество ночных сборок планируют поднять за счёт интеграции новых автоматизированных методов, таких как статический анализ кода на этапе рецензирования, применение тестов покрытия (code coverage) для оценки качества тестирования, выявление потенциальных рисков до внесения изменений (определения функций, изменение которых с большей вероятностью приводит к регрессивным изменениям), отслеживание динамики крахов, данных телеметрии и возможных регрессивных изменений.

Для обеспечения качества бета-ветки изменения с реализацией новых возможностей будут переноситься поэтапно и только после проверки соответствия установленным критериям качества. Вместо разового переноса всех запланированных новшеств, бета-ветка теперь будет наполняться частями в несколько фаз. Первая фаза будет напоминать перенос новшеств в ветку Aurora, а на второй фазе будут переноситься специфичные изменения, например, связанные с операционной системой, графическими картами и т.п.

В процессе тестирования качества будет применяться более агрессивная политика деактивации новшеств в случае выявления проблем. Если раньше в Aurora допускалось включение не полностью готовых новшеств с их доработкой в процессе тестирования, то теперь из ночных сборок будут переноситься только полностью готовые изменения. Новые бета-сборки планируется выпускать два раза в неделю для настольной версии и раз в неделю для мобильных систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2017...)
  2. OpenNews: Mozilla сокращает число стадий в разработке Firefox
  3. OpenNews: План прекращения совместимости Firefox со старыми дополнениями
  4. OpenNews: Новая схема подготовки релизов Firefox
  5. OpenNews: Сформирована Aurora-ветка Firefox 5
  6. OpenNews: Доступен для тестирования Firefox Developer Edition, новый браузер от проекта Mozilla
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, mozila
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  • 1.1, Аноним, 20:22, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Молодцы, верным путем идут!
     
     
  • 2.7, VINRARUS, 22:09, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Догоним и перегоним!
    4ре летку за 3!
     
     
  • 3.8, prgchip, 22:31, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    5тилетку за 4 года в 3 смены на 2х станках за 1ну зарплату. Так правильнее говорить.
     
     
  • 4.15, Аноним, 23:46, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Глянул бы на его ник - понял бы почему у него и шутки винрарные.
     
  • 1.2, Аноним, 20:22, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Давайте переставим кровати ещё раз...
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 20:29, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    Не ной. Ребята просто избавились от организационной хрени, которая путалась под ногами. Мусор вынесли...
     
     
  • 3.10, VINRARUS, 22:33, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Апендикс удалили.
     
  • 1.3, ..., 20:29, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46378
     
  • 1.5, botman, 21:27, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А во сколько релиз Firefox 53 выйдет?
     
  • 1.6, Аноним, 22:04, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А зачем одну новость два раза?
     
     
  • 2.16, Аноним, 23:52, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Стали известны подробности и окончательно утверждено.
     
  • 1.9, IMHO, 22:33, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    грядут большие перемены а я не знаю что будет, Марк отказался от "мира" и "юнити", эти отказались от "авроры", так и хочется спросить, что происходит ?
     
     
  • 2.11, VINRARUS, 22:35, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Линукс откажется от Линуса.
     
  • 2.12, Аноним, 22:46, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    От мира он не отказался.
     
     
  • 3.14, Анонимомус, 23:21, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хотя звучало это скорее как: "Мы уже выпустили кучу встраеваемых решений, нам заплатили, теперь мы не можем его бросить".
     
  • 2.13, Аноним, 23:17, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    весна
     
  • 1.17, incker, 00:11, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда wayland завезут ?
     

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