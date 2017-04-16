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16.04.2017 19:47  Выпуск web-браузера GNU IceCat 52.0.2

Проект GNU опубликовал новую версию web-браузера IceCat 52.0.2 (прошлый выпуск был 45.7.0). Браузер построен на кодовой базе Firefox 52.0.2 ESR, приведённой в соответствие с требованиями к полностью свободному ПО. В частности, удалены несвободные компоненты, заменены элементы оформления, прекращено использование зарегистрированных торговых марок, отключен поиск несвободных плагинов и дополнений, интегрированы дополнения, направленные на усиления приватности.

В базовую поставку входят дополнения LibreJS для блокирования обработки несвободного JavaScript-кода, HTTPS Everywhere для использования шифрования трафика на всех сайтах где это возможно, HTML5 Video Everywhere для замены Flash-плеера на аналог на основе тега video и Spyblock (основан на Adblock Plus) для блокирования рекламы и реализации приватного режима просмотра в котором загрузка ресурсов разрешена только с текущего сайта. В качестве поисковой системы по умолчанию используется DuckDuckGO, с отправкой запросов по HTTPS и без использования JavaScript. Присутствует возможность отключения обработки JavaScript и сторонних Cookie.

По умолчанию заполняется HTTP-заголовок DoNotTrack, а в HTTP-заголовке Referrer всегда передаётся имя хоста, к которому адресован запрос. Отключены следующие возможности: проверка безопасности открываемых сайтов в сервисах Google, Encrypted Media Extensions (EME), сбор телеметрии, поддержка Flash, уточнение поиска (search suggestions), API для определения местоположения, GeckoMediaPlugins (GMP), Pocket и проверка дополнений по цифровым подписям. WebRTC модифицирован для блокирования утечки внутреннего IP при работе через Tor.

По сравнению с прошлой версией (47.5.0) в IceCat 52.0.2 осуществлён переход на кодовую базу Firefox 52.0.2 ESR, дополнение https-everywhere обновлено до версии 5.2.14. Отмечается, что в IceCat отключена поддержка многопроцессного режима, так как библиотека LibreJS не совместима с ним.

  1. Главная ссылка к новости (http://lists.gnu.org/archive/h...)
  2. OpenNews: Дополнительные макеты нового интерфейса Firefox 57
  3. OpenNews: Обновление Firefox 52.0.2
  4. OpenNews: Релиз Firefox 52
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: icecat, firefox
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  • 1.1, Аноним, 20:13, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    В AUR ещё старая версия висит.
     
     
  • 2.15, vantoo, 23:06, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Держите нас в курсе. Заодно сообщите когда в Сифилифусе пакет обновится, это тоже очень важно.
     
     
  • 3.16, Аноним, 23:16, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    В Альт Сифилисе?  


     
  • 1.2, Аноним, 20:20, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Лень им собирать для Windows и macOS Да да эти пользователи должны страдать я ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 21:25, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Зачем собирать шавабодный браузер для нешавабодных ОС?
     
     
  • 3.6, Аноним, 21:32, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Наверно потому что это свободный браузер?
     
     
  • 4.14, Аноним, 22:51, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как пользователь обоих перечисленных вами выше ОС, ответственно заявляю нинужно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.17, Angr, 23:28, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > В одной рулит Safari

    Действительно рулит. Настолько ущербное творение что рулит среди ущербных. Довелось мне его потыкать немного как-то. Лучше бы я его не видел.
    Особенно доставили его devtools это просто насколько нужно сойти сума что бы заголовки запроса форматировать и скрывать в дев инструментах.

     
  • 4.19, Аноним, 00:29, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поэтому вы свободны собрать его самостоятельно и поделиться с нами результатами ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 20:58, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Почему в мире нету золотой середины? Обязательно надо в крайности бросаться...
     
     
  • 2.4, Аноним, 21:06, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    фанатики должны страдать без нужных вещей, так что это нормально.
     
     
  • 3.10, Аноним, 22:06, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Какие из выпиленных вещей вы считаете нужными?
     
  • 1.9, Аноним, 21:57, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А как его в убунту поставить? В пакетах не видать что-то.
     
     
  • 2.11, jp, 22:10, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > А как его в убунту поставить? В пакетах не видать что-то.

    http://ftp.gnu.org/gnu/gnuzilla/52.0.2/

     
     
  • 3.12, Аноним, 22:17, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    icecat-52 0 2 en-US linux-i686 tar bz2 Распакуй и пользуйся ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, Аноним, 00:05, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С ftp как-то боязно ставить... И как обновлять потом? Руками?
     
  • 2.20, Аноним, 00:34, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Можно на любой дистрибутив через Guix там пока еще 45 7 0, но думаю, что скоро ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.13, Аноним, 22:46, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    И тут вдруг все линуксоиды понимают, что ФФ стал прекрасен Теперь он лишён всех... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Аноним, 01:03, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Неплохо Очень даже неплохо ... весь текст скрыт [показать]
     

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