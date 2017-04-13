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13.04.2017 23:33  Mozilla сокращает число стадий в разработке Firefox

Разработчики Firefox переходят на новый цикл разработки, в рамках которого будут объединены стадии тестирования Beta и Aurora (Developer Edition). Вместо ныне применяемой цепочки разработки "Ночные сборки -> Aurora -> Beta -> Релиз" c 18 апреля планируют применять схему "Ночные сборки -> Beta -> Релиз" с формированием Firefox Developer Edition как ответвления от бета-выпуска. Firefox 54 станет последним выпуском для которого будет сформирована ветка Aurora и Developer Edition на её основе. Продолжительность цикла разработки будет составлять 8 недель.

  1. Главная ссылка к новости (https://bugzilla.mozilla.org/s...)
  2. OpenNews: Разработчики Firefox представили браузер Tofino, использующий технологии Chromium
  3. OpenNews: Разработчики Mozilla намереваются увеличить интервал между выпусками Firefox с 6 до 9 недель
  4. OpenNews: Первый выпуск Firefox Developer Edition
  5. OpenNews: Новая схема подготовки релизов Firefox
  6. OpenNews: Firefox переходит на плавающий график подготовки релизов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1, анон, 23:48, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    вполне логично
     
  • 2, Аноним, 23:53, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    В погоне за релизами ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, ТТТ, 23:54, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Было 6 недель.
     

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