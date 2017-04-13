13.04.2017 23:33  Mozilla сокращает число стадий в разработке Firefox

Разработчики Firefox переходят на новый цикл разработки, в рамках которого будут объединены стадии тестирования Beta и Aurora (Developer Edition). Вместо ныне применяемой цепочки разработки "Ночные сборки -> Aurora -> Beta -> Релиз" c 18 апреля планируют применять схему "Ночные сборки -> Beta -> Релиз" с формированием Firefox Developer Edition как ответвления от бета-выпуска. Firefox 54 станет последним выпуском для которого будет сформирована ветка Aurora и Developer Edition на её основе. Продолжительность цикла разработки будет составлять 8 недель.



