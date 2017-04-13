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13.04.2017 22:40  FreeNAS 10 "Corral" отозван из-за проблем с качеством

Разработчики проекта FreeNAS приняли решение отозвать сформированный в середине марта выпуск FreeNAS 10 "Corral" и перевести его в категорию предварительных тестовых разработок. Решение принято в ответ на недовольство пользователей качеством. По статистике разработчиков около половины пользователей после установки FreeNAS Corral вернулась обратно на FreeNAS 9.10. Из причин недовольства отмечаются проблемы с обновлением с прошлой ветки, отсутствие паритета по функциональности с FreeNAS 9 (Jails, iSCSI), низкая стабильность работы и снижение производительности из-за повышения требований к оборудованию.

Решено, что наиболее быстрым путём устранения возникших проблем станет возврат к усовершенствованию ветки FreeNAS 9.10, в которую будут портированы наиболее востребованные новшества FreeNAS 10. Таким образом, оптимальный баланс между стабильностью и функциональностью найден через переработку FreeNAS Corral на основе стабильной ветки FreeNAS 9.10.

В следующем выпуске FreeNAS 9.10.3 планируется предложить новый web-интерфейс на основе фреймворка Angular (интерфейс FreeNAS Corral построен на базе MontageJS и не оправдал себя), улучшенную поддержку jail-окружений, поддержку контейнеров Docker, поддержку виртуальных окружений на базе гипервизора Bhyve и обновление базовой системы до FreeBSD 11-stable. Выпуск FreeNAS 9.10.3 намечен на май.



  1. Главная ссылка к новости (https://forums.freenas.org/ind...)
  2. OpenNews: Представлен дистрибутив для создания сетевых хранилищ FreeNAS Corral
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 9.10
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMediaVault 2.1, продолжившего развитие FreeNAS на технологиях Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: freenas
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  • 1, botman, 23:12, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    FreeBSD 11 - это не про NAS
     
  • 2, metakeks, 00:01, 14/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Лихо отличились, а я то статью писал 5 часов... Дословно, с картинками...
     

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