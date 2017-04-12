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12.04.2017 21:30  Джейн Зилбер покинула пост генерального директора Canonical

Джейн Зилбер (Jane Silber) сообщила об уходе с поста генерального директора (CEO) компании Canonical, который она занимала с марта 2010 года, после отхода Марка Шаттлворта от оперативного управления компанией в пользу более плотного управления разработкой, популяризацией дистрибутива и взаимодействия с клиентами. Теперь ситуация изменилась и Марк Шаттлворт вновь возвращается на пост генерального директора. Вступление на должность запланировано на июль.

Джейн Зилбер пришла в компанию в 2004 году и с самого начала активно занималась устройством и управлением большинства функций Canonical, включая лицензирование, корпоративное обслуживание, маркетинг, финансы и юридические вопросы. После смены руководителя Джейн Зилбер займёт место в совете директоров, а также для неё будет создана специальная руководящая должность в Canonical (до 2010 года она занимала пост исполнительного директора).

Тем временем, стало известно, что кроме смены генерального директора, в рамках реструктуризации компании планируется уволить более 80 человек. Как минимум 31 сотрудник уже уволен, и 26 получили формальное уведомление о досрочном прекращении контракта.

  1. Главная ссылка к новости (https://insights.ubuntu.com/?p...)
  2. OpenNews: Марк Шаттлворт уходит с должности руководителя Canonical
  3. OpenNews: Мэт Эсэй назначен исполнительным директором Canonical
  4. OpenNews: Canonical возвращает Ubuntu на GNOME и прекращает развитие Unity 8 и Ubuntu Phone
  5. OpenNews: Canonical уволит от 30% до 60% сотрудников. Инициативы по созданию форка Unity 8
  6. OpenNews: Марк Шаттлворт уточнил планы по переходу Ubuntu на GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: canonical, ubuntu
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  • 1, Аноним, 21:34, 12/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Марк придёт, порядок наведёт!
     

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