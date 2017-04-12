12.04.2017 21:30  Джейн Зилбер покинула пост генерального директора Canonical

Джейн Зилбер (Jane Silber) сообщила об уходе с поста генерального директора (CEO) компании Canonical, который она занимала с марта 2010 года, после отхода Марка Шаттлворта от оперативного управления компанией в пользу более плотного управления разработкой, популяризацией дистрибутива и взаимодействия с клиентами. Теперь ситуация изменилась и Марк Шаттлворт вновь возвращается на пост генерального директора. Вступление на должность запланировано на июль.

Джейн Зилбер пришла в компанию в 2004 году и с самого начала активно занималась устройством и управлением большинства функций Canonical, включая лицензирование, корпоративное обслуживание, маркетинг, финансы и юридические вопросы. После смены руководителя Джейн Зилбер займёт место в совете директоров, а также для неё будет создана специальная руководящая должность в Canonical (до 2010 года она занимала пост исполнительного директора).

Тем временем, стало известно, что кроме смены генерального директора, в рамках реструктуризации компании планируется уволить более 80 человек. Как минимум 31 сотрудник уже уволен, и 26 получили формальное уведомление о досрочном прекращении контракта.



