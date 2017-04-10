The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

10.04.2017 21:54  Третий кандидат в релизы инсталлятора Debian 9

Доступен для тестирования третий кандидат в релизы инсталлятора следующей значительной ветки Debian - "Stretch". В настоящее время пакетная база Debian 9 находится на стадии полной заморозки перед релизом, при которой процесс переноса пакетов из unstable в testing полностью остановлен. Незакрытыми остаются 166 критических ошибок, блокирующих релиз (два месяца назад таких ошибок было 275). Финальный релиз Debian 9.0 ожидается в конце весны или летом.

Основные изменения в Debian Installer Stretch RC 3:

  • Процесс верификации пакетов переведён на алгоритм SHA256;
  • Пакет с ядром Linux обновлён до версии 4.9.0-2;
  • Проведена унификация загрузочных меню syslinux и EFI;
  • В синтезатор речи добавлено сопровождение разделов экспертного режима, восстановления после сбоя и автоматизированной установки;
  • Добавлены модули для работы с фреймбуфером на некоторых системах с процессором Loongson 3;
  • В образы cdrom/netboot для powerpc добавлены модули virtio;
  • Добавлена поддержка плат TI OMAP4 PandaBoard-ES, NETGEAR ReadyNAS Duo v2 и ODROID-C2;
  • В набор usb-modules включены дополнительные модули для USB host и двухрежимных систем;
  • В набор md-modules включена поддержка bcache.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Debian 9.0 "Stretch" перешёл на стадию заморозки перед релизом
  3. OpenNews: Второй кандидат в релизы инсталлятора Debian 9
  4. OpenNews: Инсталлятор Debian 9 перешёл на стадию кандидата в релизы
  5. OpenNews: Второй бета-выпуск Devuan, форка Debian без systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Имя, 22:28, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    А где можно смотреть баги, блокирующие релиз?
     
  • 1.2, Аноним, 22:30, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    тьху блин, обещали ж в 9ке ядро 4,10
     
     
  • 2.4, Ergil, 23:07, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Не обещали. 4.10 вышло после заморозки. В Ubuntu 17.04 будет 4.10(уже сейчас есть 4.10.0-19-generic), а в Debian 9 будет 4.9, ибо заморозка.
     
     
  • 3.8, botman, 23:57, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    4.9 вышел после заморозки, как и 4.10... просто решили сделать LTSом 4.9 вместо ожидаемого 4.10.
     
     
  • 4.9, Ergil, 00:05, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > 4.9 вышел после заморозки, как и 4.10... просто решили сделать LTSом 4.9
    > вместо ожидаемого 4.10.

    https://wiki.debian.org/DebianStretch
    https://www.linux.com/news/linux-kernel-49-here-and-its-largest-release-ever

    Смотрим на даты.
    Релиз 4.9 12.12.2016, фриз Debian 9 05.01.2017
    Так что 4.9 до фриза.

     
  • 3.10, Аноним, 00:19, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    таки не обещали https lists debian org debian-devel-announce 2016 03 msg0000... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Анонс, 23:14, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем тебе именно 4.10? к слову 4.9 LTS, а 4.10 - нет
     
     
  • 3.7, Аноним, 23:52, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    12309. (Не тролдь)
     
  • 1.6, Аноним, 23:52, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так 2-й или 3-й Читаю и не пойму... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Y, 01:03, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты не читай, ты тестируй!
     
     
  • 3.12, Аноним, 01:18, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хотелось обратить внимание на ошибку в тексте, если конечно это ошибка Я то ск... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList