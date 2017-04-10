10.04.2017 21:54  Третий кандидат в релизы инсталлятора Debian 9

Доступен для тестирования третий кандидат в релизы инсталлятора следующей значительной ветки Debian - "Stretch". В настоящее время пакетная база Debian 9 находится на стадии полной заморозки перед релизом, при которой процесс переноса пакетов из unstable в testing полностью остановлен. Незакрытыми остаются 166 критических ошибок, блокирующих релиз (два месяца назад таких ошибок было 275). Финальный релиз Debian 9.0 ожидается в конце весны или летом. Основные изменения в Debian Installer Stretch RC 3: Процесс верификации пакетов переведён на алгоритм SHA256;

Пакет с ядром Linux обновлён до версии 4.9.0-2;

Проведена унификация загрузочных меню syslinux и EFI;

В синтезатор речи добавлено сопровождение разделов экспертного режима, восстановления после сбоя и автоматизированной установки;

Добавлены модули для работы с фреймбуфером на некоторых системах с процессором Loongson 3;

В образы cdrom/netboot для powerpc добавлены модули virtio;

Добавлена поддержка плат TI OMAP4 PandaBoard-ES, NETGEAR ReadyNAS Duo v2 и ODROID-C2;

В набор usb-modules включены дополнительные модули для USB host и двухрежимных систем;

В набор md-modules включена поддержка bcache.



