07.04.2017 11:19  Представлен GNOME Paint, простой графический редактор для GNOME

Марцин Кольни (Marcin Kolny), любитель СПО из компании Microsoft, начал работу над новым графическим редактором для рабочего стола GNOME, который бы напоминал по своему назначению MS Paint и не был таким усложнённым как GIMP.

Рассмотрев существующие редакторы изображений, Марцин пришёл к выводу, что отсутствует простой и понятный редактор, основанный на GTK+ и технологиях GNOME, и поэтому он решил создать такой редактор собственными силами. Проект пока находится на начальной стадии развития - доступен лишь начальный прототип оформления и реализованы базовые операции.