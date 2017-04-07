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07.04.2017 11:19  Представлен GNOME Paint, простой графический редактор для GNOME

Марцин Кольни (Marcin Kolny), любитель СПО из компании Microsoft, начал работу над новым графическим редактором для рабочего стола GNOME, который бы напоминал по своему назначению MS Paint и не был таким усложнённым как GIMP.

Рассмотрев существующие редакторы изображений, Марцин пришёл к выводу, что отсутствует простой и понятный редактор, основанный на GTK+ и технологиях GNOME, и поэтому он решил создать такой редактор собственными силами. Проект пока находится на начальной стадии развития - доступен лишь начальный прототип оформления и реализованы базовые операции.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.cookandcommit.eu/20...)
  2. OpenNews: Релиз программы для рисования MyPaint 1.2.0
  3. OpenNews: Релиз графического редактора Pinta 1.6, выступающего в роли аналога Paint.NET
  4. OpenNews: Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.22
  5. OpenNews: Выпуск векторного графического редактора sK1 2.0RC2
  6. OpenNews: Релиз растрового графического редактора Krita 3.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnome, paint
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  • 1.1, анан, 11:22, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > из компании Microsoft

    ясно не юзабельно

     
  • 1.2, modos189, 11:22, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Раз хочет - пусть пилит, конечно, но чем Pinta то не угодила.
     
     
  • 2.5, Аноним, 11:28, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Выглядит как проект, в котором человек учится с тулкитом работать и простое прил... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Дуплик, 11:37, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Pinta

    Mono

     
  • 2.11, eganru, 11:44, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    pinta графический редактор с богатой функциональностью. слои, фильры и.т.д. в pinta без особого труда можно сделать кучу всего.
    сударь из новости хочет сделать редактор с минимальной функциональностью. и, полагаю, с минимальными требованиями к памяти. ничего плохого в этом.
     
  • 1.3, тоже Аноним, 11:26, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Предлагаю реструктуризацию разделов на Опеннете:
    "Новости"
    "Мини-новости"
    "Важное"
    "Анекдоты, курьезы, сплетни".
     
     
  • 2.12, Аноним, 11:45, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Можно еще пятый раздел добавить, "Релизы nginx"
     
  • 1.4, Аноним, 11:26, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    HIG головного мозга на скриншоте И вообще примитивных редакторов целая куча сущ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 11:28, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Параноидальная мысль про то, что кто бы не связался с майкрософт, те скатываются... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Наноним, 11:28, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >любитель СПО из компании Microsoft

    Борец за нравственность из борделя.

     
  • 1.8, Аноним, 11:34, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Он поляк Если с польским произношением, то Марчин Кольны, а если по-русски, то ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, query, 11:52, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это вообще к чему?
     
  • 2.16, leap42, 12:02, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > а если по-русски, то Мартин
    > по-русски Мартин

    Мартын (ударение на второй слог)

     
  • 1.10, Аноним, 11:39, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    когда уже Windows Registry?
     
     
  • 2.17, Andrey Mitrofanov, 12:05, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > когда уже Windows Registry?

    Давно уже. https://www.libelektra.org/ ... https://github.com/ElektraInitiative/libelektra

     
  • 1.13, kai3341, 11:47, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Забавно, что я когда-то искал аналог Paint для GNOME. И находил аналоги в репозиториях (поэтому про "не нашёл" заведомо ложь). Другое дело, что до Paint они не дотягивали.
    Для меня это послужило основанием изучать GIMP
     
  • 1.15, Аноним, 11:58, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Марцин Кольни Marcin Kolny , любитель СПО из компании Microsoft Первое Апре... весь текст скрыт [показать]
     

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