07.04.2017 11:19  Представлен GNOME Paint, простой графический редактор для GNOME

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|2.11, eganru, 11:44, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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pinta графический редактор с богатой функциональностью. слои, фильры и.т.д. в pinta без особого труда можно сделать кучу всего.
сударь из новости хочет сделать редактор с минимальной функциональностью. и, полагаю, с минимальными требованиями к памяти. ничего плохого в этом.
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|1.13, kai3341, 11:47, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Забавно, что я когда-то искал аналог Paint для GNOME. И находил аналоги в репозиториях (поэтому про "не нашёл" заведомо ложь). Другое дело, что до Paint они не дотягивали.
Для меня это послужило основанием изучать GIMP
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