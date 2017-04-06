06.04.2017 10:27  Для KDE развивается новый музыкальный проигрыватель Elisa

>>Зачем плейлисты, когда есть библиотека? В основном плюются от этого те, у кого в тегах мусор.

> Плейлисты и теги не нужны. Директории - это наше всё. Плейлисты уезжают при переносе всего этого дела между накопителями.

Теги, для тех форматов которые их умеют, когда делаешь сборку под настроение (т.е. по сути выборку из других альбомов), всё портят. Плюс их нужно тщательно вести. Этим никто не будет заниматься, потому есть много более интересных и важных дел. Видимо у авторов таких плееров всё наоборот. #плеерубогийитегиубогие >>если у вас в ~/Music рандомный фарш

> У меня там пусто, я не держу свои файлы в системных директориях. У меня там линк на директорию на отдельном диске (чтобы не на системном, но и не выбивалось сильно из общепринятых путей), что не мешает там хранить аудиокниги, подкасты, сэмплы и чёрти что ещё в соответствующих поддиректориях.

