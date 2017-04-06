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06.04.2017 10:27  Для KDE развивается новый музыкальный проигрыватель Elisa

В рамках проекта Elisa началось развитие нового музыкального проигрывателя, построенного на основе технологий KDE. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией LGPLv3. Elisa автоматически определяет присутствующие в системе музыкальные файлы, используя для для индексации штатный для KDE движок семантического поиска Baloo, не требуя от пользователя выбора каталогов или импортирования файлов в коллекцию. Оформление построено на основе рекомендаций по визуальному дизайну мультимедийных проигрывателей, разработанных рабочей группой KDE VDG.

Проект пока находится на стадии подготовки к первому релизу. Elisa предоставляет средства для навигации по альбомам и музыкантам в коллекции, но поддержка навигации по жанрам и трекам пока не реализована. На экране всегда отображается список воспроизведения, что позволяет оперативно добавлять в него новые треки. Интерфейс построен на базе Qt Quick Controls 1 и типовых библиотеках из набора KDE Frameworks (например, KFileMetaData). Для воспроизведения используются компоненты QtMultimedia.

Основные цели проекта:

  • Простая настройка, в идеале возможность начать работу сразу после запуска без каких-либо настроек (без добавления директорий с файлами);
  • Возможность обращения к online сервисам, например, для загрузки обложек и текстов песен;
  • Полноценная работа в off-line и приватный режим для блокировки использования online-сервисов;
  • Сосредоточение разработки на функциях проигрывания музыки, без углубления в средства управления музыкальной коллекцией;
  • Первичное внимание уделяется обеспечению стабильности. В первую очередь стабильность, а уже потом наращивание функциональности;
  • Ориентация на использовании в KDE Plasma, с возможностью запуска и в других окружениях рабочего стола, а также на системах с Android и Windows;
  • Поддержка UPnP DLNA.


  1. Главная ссылка к новости (https://mgallienkde.wordpress....)
  2. OpenNews: В KDE 4.13 на смену Nepomuk придёт новая реализация семантического поиска
  3. OpenNews: Доступен Plasma Media Center 1.3 - медиацентр от проекта KDE
  4. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Rhythmbox 3.4
  5. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 2.8
  6. OpenNews: Вышел медиаплеер Clementine 1.3, продолжающий развитие Amarok 1.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: elisa, music
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  • 1.1, Я, 10:34, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Чем он лучше амарока?
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 10:42, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +32 +/
    А с чего ты вообще взял, что он лучше?
     
  • 2.18, Аноним, 11:22, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Amarok выглядит как г*вно. Хотя в контексте новости - это слабый недостаток.
     
     
  • 3.31, Аноним, 11:58, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –7 +/
    Посмотри в зеркало, ты сам выглядишь как г*вно.
     
  • 2.50, BlackRaven86, 13:12, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Amarok практически не развивается уже.
     
     
  • 3.60, Я, 13:45, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Куда ему развиваться? Играть музыку и показывать обложки он умеет, а больше от плеера ничего и не требуется. Или ты предлагаешь по опыту мозиллы засунуть туда xmpp-клиент?
     
  • 2.73, СистемД, 14:39, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что это уже совсем для хомячков
     
  • 1.2, Аноним, 10:36, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +21 +/
    Ура! Как раз не хватало музыкальных плееров!
     
     
  • 2.56, Аноним, 13:38, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так ведь ни одного приличного :)
     
  • 2.74, СистемД, 14:44, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Следующая стадия плеера:
    Окей. Найди мне что-то типа "бум-бум-бац и плавненько"
     
     
  • 3.86, Singularity, 15:16, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Google Play Music же, но за подписку.
     
  • 1.3, A.Stahl, 10:36, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +25 +/
    >построенного на основе технологий KDE

    Ну охренеть теперь. КДЕшники вообще любят прибивать банальный софт гвоздями к своей ДЕ. Это болезнь какая-то. Или тупость.
    В любом случае -- ненужно.

     
     
  • 2.12, Аноним, 10:57, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Я кдешник, и мне нужно. Если, конечно, без MySQL, Пульшшшаудио будет.
     
     
  • 3.17, Аноним, 11:19, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    очевидно будет на QtSQL и QtMultimedia а последняя либо на алсе, либо на пульсе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, Аноним, 11:24, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А зачем, по-вашему, вообще нужны технологии KDE, если их ничего не будет использ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Аноним, 11:45, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    А они и не нужны.
     
  • 2.22, Аноним, 11:33, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Что за бред Кошерно написанный KDE-софт например, Kate прекрасно работает и н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, Аноним, 11:38, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Зависит от криворукости майнтейнеров Например в одном дистрибутиве, не будем на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.30, Аноним, 11:50, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –13 +/
    Не надо - не бери. Лабай на C89 плеер себе.
     
  • 1.5, Аномномномнимус, 10:43, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    >> без добавления директорий с файлами

    Вот это вообще кому-то надо? Прям все жаждут вместо своих плейлистов (которые пережили уже не один ПК и в таком же виде, т.е. директорией свободно загоняются на любой плеер или телефон) получить рандомный фарш с примесью мультимедийных файлов найденных в системе (от звуков DE до какой-то чухни в игрушках)? Или загонять радиоподкасты в список песен. Любой плеер который использует такое поведение по умолчанию и не даёт нормально менеджить плейлист - сразу в утиль. mpg123 и то лучше будет юзать

     
     
  • 2.9, angra, 10:54, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Да ты на интерфейс посмотри. Разве люди, для которых сделан этот интерфейс, способны самостоятельно разложить свою музыку по каталогам?
     
  • 2.11, Аноним, 10:54, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Восхитительно же Гномовский плеер за похожее поведение буквально все даже гномо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, Балерина, 12:01, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А кто решает Может ты чего-то решаешь или я решаю Как хотят так и делают, ты с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.64, A.Stahl, 13:57, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Угу, если попросить кого-то обрисовать идеальный плеер, то получим... неюзабельное дерьмо.
    Вот есть же всякие специалисты по интерфейсам и юзабилити. Взяли бы и написали парочку целостных и адекватных ТЗ на плеер.
     
     
  • 5.66, angra, 14:09, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Угу, если попросить кого-то обрисовать идеальный плеер, то получим...

    Что-то вроде deadbeef или foobar, в которых каждый может сконструировать наиболее подходящий лично ему интерфейс.


     
  • 2.20, Аноним, 11:27, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, это удобно Зачем плейлисты, когда есть библиотека В основном плюются от эт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Аноним, 11:48, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, а вы найдите коллекцию без мусора в тегах?:(
     
     
  • 4.46, Аноним, 12:39, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня без мусора в тегах. Но я их правил, естественно.
     
     
  • 5.72, Аномномномнимус, 14:39, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    т.е. у вас есть целых три песни? Две из которых повторяются?
    У меня за более чем 15 лет чуть больше накопилось и сидеть буквоедством заниматься только потому что кто-то решил что "а зачем нам всё по полочкам, вон куча - выгребай что понравится" мне что-то некогда.
     
     
  • 6.77, Аноним, 14:58, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    1443 трека ровно Плюс еще на внешнем диске где-то столько же Как раз-таки у ва... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.58, ненужноруб, 13:41, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Зачем плейлисты, когда есть библиотека? В основном плюются от этого те, у кого в тегах мусор.

    Плейлисты и теги не нужны. Директории - это наше всё.

    >если у вас в ~/Music рандомный фарш

    У меня там пусто, я не держу свои файлы в системных директориях.

     
     
  • 4.75, Аномномномнимус, 14:46, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Зачем плейлисты, когда есть библиотека? В основном плюются от этого те, у кого в тегах мусор.
    > Плейлисты и теги не нужны. Директории - это наше всё.

    Плейлисты уезжают при переносе всего этого дела между накопителями.
    Теги, для тех форматов которые их умеют, когда делаешь сборку под настроение (т.е. по сути выборку из других альбомов), всё портят. Плюс их нужно тщательно вести. Этим никто не будет заниматься, потому есть много более интересных и важных дел. Видимо у авторов таких плееров всё наоборот. #плеерубогийитегиубогие

    >>если у вас в ~/Music рандомный фарш
    > У меня там пусто, я не держу свои файлы в системных директориях.

    У меня там линк на директорию на отдельном диске (чтобы не на системном, но и не выбивалось сильно из общепринятых путей), что не мешает там хранить аудиокниги, подкасты, сэмплы и чёрти что ещё в соответствующих поддиректориях.

     
  • 4.76, inferrna, 14:47, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Та же фигня: держу всё на внешнем винте, который кладу на стул под собой - и не слишком мягко и, чуть какой несанкционированный доступ, я сразу в курсе.
     
  • 4.78, Аноним, 14:59, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У вас 8212 системная директория Поздравляю ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.83, ненужноруб, 15:10, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >У вас ~ — системная директория?

    Да, туда пишут не только по моей команде.

     
  • 2.21, J.L., 11:31, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    это же инновация теперь чтоб найти парнуху на компе достаточно запустить Eli... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, Аноним, 12:47, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А вы таки собираетесь слушать звуки... кхем.. порнухи?
     
  • 1.6, Аноним, 10:44, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Список целей (кроме пятой) - сплошное ненужно
     
  • 1.7, Аноним, 10:44, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Очередной хлам на основе библиотеки так еще прибит к baloo который кроме тормо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 10:50, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Очередная Нишмогла от космонафта, они вообще что-нить кроме пересборки дебиана... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.79, Аноним, 14:59, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Чо ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, Аноним, 10:54, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Надеюсь, для него не нужны MySQL/Oracle/etc.
     
  • 1.13, Аноним, 10:59, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ужасный гномо-минимализм.
     
  • 1.14, Аноним, 11:07, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ни разу не понимаю ничего в плеерах Зачем нужно что-то больше чем mplayer и aud... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.44, анонимбиз, 12:30, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем нужно КДЕ когда есть openbox, dwm, и т.д? Ответ прост: НЕНУЖНО!
     
     
  • 3.85, кверти, 15:14, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ответ прост: МНЕ НЕНУЖНО!

    Не благодари.

     
  • 1.15, Аноним, 11:09, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничотак. Может будет достойная альтернатива clementine-qt5.
     
  • 1.16, Дуплик, 11:12, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    <sarcasm>Отличные шрифты.</sarcasm>

    Почему всё так коряво и уродливо? Посмотрите хотя бы на Rhythmbox, слижите интерфейс с него.

     
  • 1.23, аноним2, 11:36, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    теперь уж точно заживём! ух!
     
  • 1.24, алекс, 11:38, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    очередной хлам, и ещё минимализм в KDE, маразм крепчает
     
  • 1.26, savant, 11:44, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне вот интересно, почему все проекты где пытаются сделать что-то удобное, получаются неюзабельным трэшом?
     
     
  • 2.65, Аноним, 14:02, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что удобство у каждого свое.
     
  • 1.29, Я. Р. Ош, 11:50, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    айтюнзокалие
     
  • 1.32, Гвинблейд, 11:59, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Зачем? Есть отличный Amarok, и плееров лучше в Linux я еще не видел.

    Вот нафига сдался этот Elisa? 100500 плееров на любой цвет им мало?

     
     
  • 2.35, Ilya Indigo, 12:16, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я больше скажу Есть отличный кросс-DE-шный, кросс-платформенный mpd mpc 124 c... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.42, кверти, 12:28, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Уважаемый, может объяснишь мне на своем примере, откуда у половины а может и бол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.47, виндотролль, 12:42, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    да. Выборка делается по адекватным людям. А если человек на линуксе использует что-то кроме mpd, то он неадекват.

     
     
  • 5.53, BlackRaven86, 13:16, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сказал виндотролль.
     
     
  • 6.82, AlexYeCu_not_logged, 15:09, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Раз в год и виндотролль дело говорит.
     
  • 5.69, анонимбиз, 14:26, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    я Cmus юзаю. Почему я неадекват? Я пробовал mpd - нафига мне для домашнего компа сервер с клиентом?
     
     
  • 6.84, AlexYeCu_not_logged, 15:13, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > я Cmus юзаю. Почему я неадекват? Я пробовал mpd - нафига мне
    > для домашнего компа сервер с клиентом?

    mpd нужен тем, кому нужна библиотека, поиск по тегам, управление с других компьютеров, планшетов и т.д. Например, мне. Если тебе это всё не нужно, то используй хоть cmus, хоть mocp, хоть обсуждаемую в теме поделку, кто ж тебе запретит-то? А неадекват ты потому, что комплексуешь по поводу собственного выбора в отношении музыкального плеера и пытаешься оправдаться перед человеком с ником "виндотролль".

     
  • 2.38, Аноним, 12:17, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Amarok, перейдя на версию 2 0, увы, перестал быть отличным Хорошо, что Clementi... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.41, кверти, 12:24, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    потому, что он на Qt, а не на либах KDE
     
     
  • 4.54, Аноним, 13:16, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тогда Qlementine! (не дай Боже)
     
  • 1.34, Ilya Indigo, 12:13, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет бы плазмоиды и то, что для них нужно с KDE4 переписать, вместе с темами и стилями, например Oxyzone и qtCurve, так занимаются тем, что нафиг никому не нужно.
     
     
  • 2.45, кверти, 12:33, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну так займись, чего ты ноешь Люди делают то, что им НРАВИТСЯ и ХОЧЕТСЯ делать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.63, За Ильича Второго, 13:57, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо клонировать Брежнева! Он был хороший правитель, добрый!  
    https://pp.userapi.com/c626823/v626823499/37be9/lE6_mgXV_s8.jpg
     
  • 3.67, анонимбиз, 14:19, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Люди делают то, что им НРАВИТСЯ и ХОЧЕТСЯ делать, не понимая при этом, что то что они делают - не нужно никому кроме них. Исправил, не благодари!
     
     
  • 4.80, кверти, 15:07, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    при этом это их личный выбор. или до тебя это не доходит? Даже если это, кроме них никому не нужно, то это ровно их право.

    Какая же тут уп0р0тая на всю голову аудитория встречается...или это школота прыщавая понабежала?

     
  • 2.68, анонимбиз, 14:22, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет бы плазмоиды и то, что для них нужно с KDE4 переписать, вместе с темами и стилями, например Oxyzone и qtCurve..
    Всему свое время, когда во всех дистрибутивах будет КДЕ6 - тогда они перепишут с кде 4 на кде5, а шестыми кедами как раз можно будет пользоваться к выходу седьмых (нет)
     
  • 2.81, Аноним, 15:07, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И обои, обои нескучные!
     
  • 1.36, RKKA, 12:17, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Lollypop - красивше, круче и сильнее.
     
  • 1.37, За Ильича Второго, 12:17, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И Брежнев, такой молодой!
    И юный Октябрь впереди!
    https://pp.userapi.com/c626823/v626823499/37be9/lE6_mgXV_s8.jpg
     
  • 1.39, Nemton, 12:23, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да запилите уже Amarok на Qt5. KDE? - KDE. Работает? - Работает.
    Зачем, ну зачем новый велосипед, тем более такой убогий?
     
  • 1.40, zomg, 12:23, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    DeadBeef, только DeadBeef.
     
     
  • 2.70, анонимбиз, 14:27, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Соглашусь, из GUI плееров - говядина - ТОП
     
  • 1.43, Аноним, 12:29, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Почему все плееры под Linux похожи один на другой, и выглядят как квадратное г ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.49, A.Stahl, 13:05, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    >AIMP

    Заглянул я в гугл. И что я увидел? WinAmp с закруглёнными краями, круглыми кнопками и прочей хипстерской хренью. Не знаю как там с функциональностью, но внешний вид -- дерьмо.

     
     
  • 3.52, НяшМяш, 13:16, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Либо музыку играть, либо выглядеть красиво. Онтопик - типичный пример.
     
  • 3.55, Аноним, 13:35, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –12 +/
    Заглянул я в гугл И что я увидел Квадратные игрушки с прямоугольными пикселями... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.59, A.Stahl, 13:42, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    И что? АИМП от этого стал лучше?
     
     
  • 5.61, Аноним, 13:49, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    И что? Астахл от этого стал лучше?
     
     
  • 6.62, A.Stahl, 13:54, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Гхм. Перевод на личности не является аргументом где-то с младших классов школы.
     
  • 2.57, Аноним, 13:40, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    http://www-ru.softsalad.ru/screenshots/big/001/aimp_1500fc.jpg
    Вот это выглядит для вас красивым и современным? Нормальное ПО пережило этап такого дизайна в конце нулевых.
     
  • 2.71, angra, 14:28, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А сколько их ты видел, деточка? Вот например, как выглядит mpd или deadbeaf, сможешь сказать?
     
  • 1.51, th3m3, 13:14, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то вырвиглазное, похожее на Амарок, который тоже не ахти.
     
  • 1.87, Аноним, 15:18, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    KDE MPD+Cantata лучший плеер.
     

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