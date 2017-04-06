06.04.2017 10:27  Для KDE развивается новый музыкальный проигрыватель Elisa

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|3.60, Я, 13:45, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Куда ему развиваться? Играть музыку и показывать обложки он умеет, а больше от плеера ничего и не требуется. Или ты предлагаешь по опыту мозиллы засунуть туда xmpp-клиент?
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|1.3, A.Stahl, 10:36, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+25 +/–
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>построенного на основе технологий KDE
Ну охренеть теперь. КДЕшники вообще любят прибивать банальный софт гвоздями к своей ДЕ. Это болезнь какая-то. Или тупость.
В любом случае -- ненужно.
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|1.5, Аномномномнимус, 10:43, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
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>> без добавления директорий с файлами
Вот это вообще кому-то надо? Прям все жаждут вместо своих плейлистов (которые пережили уже не один ПК и в таком же виде, т.е. директорией свободно загоняются на любой плеер или телефон) получить рандомный фарш с примесью мультимедийных файлов найденных в системе (от звуков DE до какой-то чухни в игрушках)? Или загонять радиоподкасты в список песен. Любой плеер который использует такое поведение по умолчанию и не даёт нормально менеджить плейлист - сразу в утиль. mpg123 и то лучше будет юзать
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|4.64, A.Stahl, 13:57, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Угу, если попросить кого-то обрисовать идеальный плеер, то получим... неюзабельное дерьмо.
Вот есть же всякие специалисты по интерфейсам и юзабилити. Взяли бы и написали парочку целостных и адекватных ТЗ на плеер.
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|5.66, angra, 14:09, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Угу, если попросить кого-то обрисовать идеальный плеер, то получим...
Что-то вроде deadbeef или foobar, в которых каждый может сконструировать наиболее подходящий лично ему интерфейс.
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|5.72, Аномномномнимус, 14:39, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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т.е. у вас есть целых три песни? Две из которых повторяются?
У меня за более чем 15 лет чуть больше накопилось и сидеть буквоедством заниматься только потому что кто-то решил что "а зачем нам всё по полочкам, вон куча - выгребай что понравится" мне что-то некогда.
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|3.58, ненужноруб, 13:41, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Зачем плейлисты, когда есть библиотека? В основном плюются от этого те, у кого в тегах мусор.
Плейлисты и теги не нужны. Директории - это наше всё.
>если у вас в ~/Music рандомный фарш
У меня там пусто, я не держу свои файлы в системных директориях.
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|4.75, Аномномномнимус, 14:46, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>Зачем плейлисты, когда есть библиотека? В основном плюются от этого те, у кого в тегах мусор.
> Плейлисты и теги не нужны. Директории - это наше всё.
Плейлисты уезжают при переносе всего этого дела между накопителями.
Теги, для тех форматов которые их умеют, когда делаешь сборку под настроение (т.е. по сути выборку из других альбомов), всё портят. Плюс их нужно тщательно вести. Этим никто не будет заниматься, потому есть много более интересных и важных дел. Видимо у авторов таких плееров всё наоборот. #плеерубогийитегиубогие
>>если у вас в ~/Music рандомный фарш
> У меня там пусто, я не держу свои файлы в системных директориях.
У меня там линк на директорию на отдельном диске (чтобы не на системном, но и не выбивалось сильно из общепринятых путей), что не мешает там хранить аудиокниги, подкасты, сэмплы и чёрти что ещё в соответствующих поддиректориях.
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|4.76, inferrna, 14:47, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Та же фигня: держу всё на внешнем винте, который кладу на стул под собой - и не слишком мягко и, чуть какой несанкционированный доступ, я сразу в курсе.
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|6.84, AlexYeCu_not_logged, 15:13, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> я Cmus юзаю. Почему я неадекват? Я пробовал mpd - нафига мне
> для домашнего компа сервер с клиентом?
mpd нужен тем, кому нужна библиотека, поиск по тегам, управление с других компьютеров, планшетов и т.д. Например, мне. Если тебе это всё не нужно, то используй хоть cmus, хоть mocp, хоть обсуждаемую в теме поделку, кто ж тебе запретит-то? А неадекват ты потому, что комплексуешь по поводу собственного выбора в отношении музыкального плеера и пытаешься оправдаться перед человеком с ником "виндотролль".
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|4.80, кверти, 15:07, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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при этом это их личный выбор. или до тебя это не доходит? Даже если это, кроме них никому не нужно, то это ровно их право.
Какая же тут уп0р0тая на всю голову аудитория встречается...или это школота прыщавая понабежала?
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|2.68, анонимбиз, 14:22, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Нет бы плазмоиды и то, что для них нужно с KDE4 переписать, вместе с темами и стилями, например Oxyzone и qtCurve..
Всему свое время, когда во всех дистрибутивах будет КДЕ6 - тогда они перепишут с кде 4 на кде5, а шестыми кедами как раз можно будет пользоваться к выходу седьмых (нет)
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