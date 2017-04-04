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04.04.2017 22:40  В Android и старых ядрах Linux устранена уязвимость, эксплуатируемая через отправку UDP-пакетов

В апрельском обновлении платформы Android в сетевой подсистеме ядра Linux устранена критическая уязвимость (CVE-2016-10229), позволяющая выполнить код на уровне ядра, отправив специально оформленный набор UDP-пакетов, который приводит к некорректному вычислению контрольной суммы в процессе выполнения системного вызова recv с флагом MSG_PEEK.

Ошибка, вызвавшая уязвимость, была устранена больше года назад в выпусках основного ядра Linux 4.5 и 4.4.21, поэтому проблеме подвержены только версии ядра, младше 4.4.21. Уязвимость не проявляется в Debian и SUSE, но вероятно присутствует в openSUSE 42.1. Информации о подверженности проблеме Ubuntu и RHEL пока нет.

Кроме уязвимости в UDP-стеке и уже ранее упомянутых проблем в беспроводном стеке Broadcom и crypto-движке Qualcomm, в апрельском обновлении Android также устранено шесть критических уязвимостей в медиасервере, позволяющих организовать выполнение кода с правами процесса mediaserver при обработке специально оформленного контента, а также критические уязвимости в драйвере MediaTek, драйвере сенсорных экранов HTC, в подсистеме ядра ION и в различных компонентах Qualcomm. Опасные уязвимости, позволяющие поднять свои привилегии в системе, устранены в CameraBase, Audioserver, SurfaceFlinger, libskia, v8, Freetype, звуковой подсистеме ядра, различных драйверах MediaTek, Broadcom, Qualcomm и NVIDIA.

Дополнительно можно отметить заявление о наличии в платформе Tizen около 40 неисправленных 0-day уязвимостей. Информация пока не подтверждена и представлена в виде голословных заявлений, данных исследователем безопасности Amihai Neiderman в интервью изданию Motherboard. Не ясно в каких компонентах выявлены уязвимости (судя по всему речь ведётся о проблемах в прикладных приложениях и специфичных дополнениях Samsung) и насколько эти уязвимости эксплуатируемы. В материале упоминается повсеместное использование в коде функции strcpy(), передача данных с сервисов Samsung без шифрования, удалённо эксплуатируемые уязвимости в приложении TizenStore, позволяющие получить контроль над устройством.

  1. Главная ссылка к новости (https://source.android.com/sec...)
  2. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в беспроводном стеке Broadcom
  3. OpenNews: Опасная удалённая уязвимость в ядре Linux
  4. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая получить права root
  5. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии в системе
  6. OpenNews: Раскрыты подробности о root-уязвимости в ядре Linux, атакованной на Pwn2Own
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: udp, tizen, android
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  • 1.1, Аноним, 23:16, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    По мере проникновения IoT и прочих устройств на Linux его активней начинают ковы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Экспертуос, 23:29, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Так ведь это же превосходно! Только тут уже не палочкой ковыряют, а под микроскопом. Linux давно-давно вырос из студенческого проекта в проект всемирной значимости.
     
  • 1.3, Анон01, 00:12, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    А ведь мы когда-то смеялись над тем, что творилось с безопасностью у виндоюзеров... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 01:09, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Под проприетарщину всегда дешевле на таких конкурсах, ибо не исправить.
     
  • 2.6, Аноним84701, 01:27, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это вот об этом http zerodayinitiative com Pwn2Own2017Rules html code Targe... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним, 02:08, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты уже забыл уже как в windows совсем еще недавно из сети сразу пешком в ring0 п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 00:29, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Если бы андроидные устройства (большинство из них) еще и получали обновления...
     
  • 1.8, Аноним, 04:23, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Qualcomm обычный проприетарный толчок возле нужника.
     

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