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03.04.2017 21:07  Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow

Дискуссионная площадка Stack Over опубликовала результаты опроса, в котором приняло участие более 64 тысяч разработчиков ПО.

Наиболее часто используемым участниками опроса языком является JavaScript, на втором месте SQL, на третьем Java. С++ и C на 7 и 8 (22% и 19% опрошенных) местах, что объясняется тем, что большинство из опрошенных web-разработчики или участники нишевых сообществ на Stack Overlow (например, Node.js и AngularJS используют 25.8% и 24.3% из опрошенных).

Наиболее любимый язык

Наиболее избегаемый язык

Наиболее желанный язык

Используемые СУБД:

32.9% используют Linux на рабочем столе, 41% - Windows;



  1. Главная ссылка к новости (https://stackoverflow.blog/201...)
  2. OpenNews: Анализ изменения популярности языков программирования в выходные дни
  3. OpenNews: IEEE Spectrum опубликовал рейтинг языков программирования
  4. OpenNews: Ассемблер занял десятое место в рейтинге популярности языков программирования
  5. OpenNews: Анализ популярности языков программирования в 2015 году
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: lang
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