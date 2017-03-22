03.04.2017 21:07  Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow

Дискуссионная площадка Stack Over опубликовала результаты опроса, в котором приняло участие более 64 тысяч разработчиков ПО. Наиболее часто используемым участниками опроса языком является JavaScript, на втором месте SQL, на третьем Java. С++ и C на 7 и 8 (22% и 19% опрошенных) местах, что объясняется тем, что большинство из опрошенных web-разработчики или участники нишевых сообществ на Stack Overlow (например, Node.js и AngularJS используют 25.8% и 24.3% из опрошенных). Наиболее любимый язык Наиболее избегаемый язык Наиболее желанный язык Используемые СУБД: 32.9% используют Linux на рабочем столе, 41% - Windows;



