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02.04.2017 23:15  Опубликована редакция Oracle Linux для архитектуры SPARC

Компания Oracle объявила о формировании сборок Oracle Linux для архитектуры SPARC. Для загрузки подготовлены iso-образы и исходные тексты пакетов для SPARC на основе Oracle Linux 6 Update 7. Также доступен yum-репозиторий с пакетами и обновлениями для SPARC, в котором в том числе присутствуют пакеты с префиксом "devel", содержащие инструменты для разработчиков, включая GCC с поддержкой оптимизаций для CPU M7.

Поддерживается установка на системы с 64-разрядными процессорами SPARC T4, T5 и T7 (M7, M5). Платформа SPARC S7 пока не поддерживается. О планах по подготовке Oracle Linux 7 для SPARC ничего не сообщается, Oracle Linux 6 выбран для релиза так как являлся эталонной платформой при разработке проекта Linux for SPARC. В состав дистрибутива вошли не все пакеты, поставляемые для систем x86, - в настоящее время предложено только 614 пакетов, но число пригодных для использования на системах SPARC пакетов будет расширяться. При установке для корневого раздела может быть выбрана только ФС ext4, для вторичных разделов можно использовать Btrfs. Ksplice и DTrace пока не поддерживаются.

Так как компания Red Hat прекратила поддержку архитектуры SPARC ещё в 2000 году, сборка Oracle Linux для SPARC поставляется только с ядром Unbreakable Enterprise Kernel Release 2, развиваемым компанией Oracle. Свежее ядро Unbreakable Enterprise Kernel Release 4 также адаптировано для SPARC и даже включает поддержку процессоров SPARC S7, но оно пока находится на стадии тестирования и будет предложено позднее. Сообщается, что большая часть используемого в ядрах Unbreakable Enterprise Kernel кода для систем SPARC уже включена или ожидает включения в основной состав ядра Linux. Аналогично большая порция специфичных для SPARC правок и оптимизаций в пакетах передана разработчикам upstream-проектов, включая Glibc и GCC.

В состав дистрибутива включены пакеты и их исходные тексты для использования таких возможностей процессоров SPARC, как DAX (Data analytics accelerator) для оптимизации запросов в СУБД Oracle, ADI (Application Data Integrity) для определения фактов повреждения данных в памяти и SSM (Silicon Secured Memory) для блокирования переполнений буфера, а также вариант библиотеки openssl, в котором задействованы расширения для ускорения криптографических операций.

Из особенностей также отмечается поставка SPARC LDOM Manager, который может применяться для применения Oracle Linux в качестве хост-системы для развёртывания систем виртуализации, поддерживающих запуск гостевых систем с Linux и Solaris. В гостевых системах могут выполняться как немодифицированные Linux-окружения, так и паравиртуализированные системы со специальными драйверами, такими как vswitch и vdiskserver.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/wim/e...)
  2. OpenNews: Компания Oracle опубликовала план разработки Solaris и SPARC
  3. OpenNews: Компания Oracle представила проект Linux для SPARC
  4. OpenNews: Компания Oracle будет развивать Oracle Enterprise Linux для платформы SPARC
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 7.3 и ядра Unbreakable Enterprise Kernel R4U2
  6. OpenNews: Обновление промышленного дистрибутива Oracle Linux 6.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: oracle, linux, sparc
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  • 1.1, Аноним, 23:37, 02/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Теперь слив Solaris дело времени.
     
     
  • 2.3, Аноним, 04:36, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    А про ZFS вообще ни слова Зря волнуетесь - Solaris еще нас всех переживет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, Аноним, 05:31, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    как go_no мамонта которое тоже переживает всех и вся D... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Харли, 07:03, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Помечтайте конечно, вот только у них (у оракула) есть Боинг, джДайнемикс и Локхид (как минимум), которые сидят на оракуле+спарк уже лет 15, которым накласть на все сообщества в мире и которые никуда (в смысле ни на какие другие платформы/наборы софта) не пойдут - им проще будет скинуться и выкупить у Ларри его помойку сл всеми потрохами. Вот только если им придется это выкупить, все mysql-и точно выкинут, к бабке не ходи. Большим они даром не нужны.
     
  • 1.2, Vkni, 23:44, 02/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да и Спарку не долго жить осталось.
     
  • 1.5, Аноним, 05:48, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что, и клиенты у них есть, кто использует этот центос со 614-ю пакетами Не очен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 07:39, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Главное, что этих пакетов достаточно, чтобы работала СУБД Oracle На какое-то ин... весь текст скрыт [показать]
     

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