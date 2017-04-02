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02.04.2017 09:48  Завершён аудит проекта OpenVPN

Фонд OSTIF (Open Source Technology Improvement Fund), созданный с целью усиления защищённости открытых проектов, объявил о завершении независимого аудита механизмов шифрования, применяемых в пакете OpenVPN 2.4.0. Работа выполнена французской компанией QuarksLab, которая уже привлекалась для аудита проекта VeraCrypt и находится вне юрисдикции крупнейших спецслужб, заинтересованных в организации слежки. Результаты пока не разглашаются и 7 апреля будут переданы разработчикам OpenVPN, которые подготовят корректирующий выпуск 2.4.2. Детали, касающиеся выявленных проблем, будут опубликованы одновременно с релизом OpenVPN 2.4.2.

  1. Главная ссылка к новости (https://ostif.org/the-audit-of...)
  2. OpenNews: Доступен релиз OpenVPN 2.4.0
  3. OpenNews: Надёжность OpenVPN будет проверена в ходе аудита
  4. OpenNews: Представлен Sweet32, новый вид атаки на HTTPS и OpenVPN
  5. OpenNews: Выпуск OpenVPN 2.3.6, 2.2.3 и 2.0.11 с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Опасная уязвимость в реализациях LZO/LZ4, затрагивающая ядро Linux, FFmpeg, OpenVPN и другие проекты
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: openvpn
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  • 1, Аноним, 09:59, 02/04/2017 [ответить] [смотреть все]
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    Ага, конечно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5, Аноним, 11:10, 02/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты что, проприетаст что ли Засланец майкрософта Это же опенсорц Никаких спецс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Аноним, 10:00, 02/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Результаты пока не разглашаются

    Значит много дыр и похвастаться нечем.

     
  • 4, Аноним, 10:46, 02/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Разработчиков вежливо попросят внести изменения.
     

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