02.04.2017 09:48  Завершён аудит проекта OpenVPN

Фонд OSTIF (Open Source Technology Improvement Fund), созданный с целью усиления защищённости открытых проектов, объявил о завершении независимого аудита механизмов шифрования, применяемых в пакете OpenVPN 2.4.0. Работа выполнена французской компанией QuarksLab, которая уже привлекалась для аудита проекта VeraCrypt и находится вне юрисдикции крупнейших спецслужб, заинтересованных в организации слежки. Результаты пока не разглашаются и 7 апреля будут переданы разработчикам OpenVPN, которые подготовят корректирующий выпуск 2.4.2. Детали, касающиеся выявленных проблем, будут опубликованы одновременно с релизом OpenVPN 2.4.2.



