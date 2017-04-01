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31.03.2017 23:54  Релиз текстового редактора GNU nano 2.8.0.

Состоялся релиз консольного текстового редактора GNU nano 2.8.0, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vi слишком сложным для освоения.

В новом выпуске осуществлён переход на использование библиотеки gnulib, что отразилось в большом числе внутренних изменений. Из новшеств, заметных пользователю, отмечается улучшение навигации по длинным строкам, не вмещающимся в ширину экрана и визуально переносимых на следующую строку (soft wrap). Клавиши вверх и вниз теперь перемещают курсор между визуальными строками, вместо перемещения между логическими строками. Аналогично клавиши Home и End теперь перемещаются по визуальным строкам, но если курсор уже вначале или конце визуальной строки, нажатие приводит к перемещению к началу или концу логической строки.

  1. Главная ссылка к новости (http://lists.gnu.org/archive/h...)
  2. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 2.7.0. Конфликт с проектом GNU исчерпан
  3. OpenNews: Раскол проекта Nano при попытке его вывода из состава GNU
  4. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 2.4.0
  5. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nano
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  • 1.1, Анончег, 00:38, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Чубайс его девелопит что ли? Никогда о таком не слышал
     
     
  • 2.2, Аноним, 00:46, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Разработка долгое время была засекречена.
     
     
  • 3.5, Анончег, 00:52, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Я примерно так и понял
     
  • 2.3, Аноним, 00:46, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ну, ты ж конфиги правишь в опенофисе.
     
     
  • 3.6, Анончег, 00:55, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Ну, ты ж конфиги правишь в опенофисе.

    Шутишь? ОО же зашквар! Тока православная Либра,а ты как думал, мил человек

     
  • 2.8, angra, 01:08, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Он не для десктопа, он для ниасиляторов vim на серверах Лично я его выпиливаю п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Аноним, 01:50, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Этого слишком мало для ачивки "осилятор". Но ты держись.
     
  • 1.4, vantoo, 00:46, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Разработчики свои терки уже уладили?
     
  • 1.7, Аноним, 01:06, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    vim и то интуитивней этого поделия с велосипедными сочетаниями клавиш
     
     
  • 2.10, Аноним, 01:42, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ctrl+w для записи и ctrl+x для выхода это сложнее чем vim?
     
  • 1.9, Аноним, 01:28, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    лучший редактор
    все что надо есть
    чего не надо как в емаксе и виме нет
     
     
  • 2.11, vantoo, 01:46, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Аналог ee в Линуксе.
     
     
  • 3.13, Аноним, 03:40, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В ее можно сохранить изменения не через седалище - или выходя через еxit или исп... весь текст скрыт [показать]
     

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