31.03.2017 23:54  Релиз текстового редактора GNU nano 2.8.0.

Состоялся релиз консольного текстового редактора GNU nano 2.8.0, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vi слишком сложным для освоения.

В новом выпуске осуществлён переход на использование библиотеки gnulib, что отразилось в большом числе внутренних изменений. Из новшеств, заметных пользователю, отмечается улучшение навигации по длинным строкам, не вмещающимся в ширину экрана и визуально переносимых на следующую строку (soft wrap). Клавиши вверх и вниз теперь перемещают курсор между визуальными строками, вместо перемещения между логическими строками. Аналогично клавиши Home и End теперь перемещаются по визуальным строкам, но если курсор уже вначале или конце визуальной строки, нажатие приводит к перемещению к началу или концу логической строки.



