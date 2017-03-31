31.03.2017 23:48  Выпуск Wine 2.5

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|2.4, Андрей, 00:03, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Интересно, что по ссылке сообщение интересующегося, чьё предложение было раскритиковано в пух и прах без ответного предложения. Потом разработчики из wine-staging сделали своё решение. А потом было принято решение коммерческой фирмы, спонсирующей вайн. Вот так.
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|3.8, Андрей, 01:34, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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8 лет с кусочком и этот эпохальный баг https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=17195 наконец-то исправлен и закрыт. А перед этим куча дублей, потому что очень важный был.
И уже 2,5 года решение, разработанное сообществом по односложному предложению лидера проекта вайн, и подхваченное wine-staging работает. Но оно - не NIH. А вайн - коммерчески успешный продукт, тут нужен личный контроль, поэтому пока руки не дойдут у фирмы, всем остальным оставалось надеяться и пользоваться альтернативной сборкой wine-staging. За что им и спаисбо!
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|2.5, Андрей, 00:06, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Там, вроде, дело в специфике этих пайпов, на которую полагаются приложения. Т.е. каждое посланное сообщение должно доходить целиком за раз (как UDP, а не как TCP).
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|1.6, th3m3, 00:08, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Несколько лет не пользовался вайном. Он мне в принципе ненужен. За это время, многое изменилось? Я могу запустить в нём сегодня GTA V без танцев с бубном?
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|2.7, Тыгыдык, 00:43, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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GTA V пока что нет. Но вот в San Andreas я залипал без лагов. И FPS буквально на 2-3 от окошечек отставал. Да и вообще, качество работы wine в последнее время довольно хорошее. Но вот уметь настраивать - это нужно.
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