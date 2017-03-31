31.03.2017 23:48  Выпуск Wine 2.5

2.4 , Андрей, 00:03, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] –1 + / – Интересно, что по ссылке сообщение интересующегося, чьё предложение было раскритиковано в пух и прах без ответного предложения. Потом разработчики из wine-staging сделали своё решение. А потом было принято решение коммерческой фирмы, спонсирующей вайн. Вот так.

3.8 , Андрей, 01:34, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – 8 лет с кусочком и этот эпохальный баг https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=17195 наконец-то исправлен и закрыт. А перед этим куча дублей, потому что очень важный был. И уже 2,5 года решение, разработанное сообществом по односложному предложению лидера проекта вайн, и подхваченное wine-staging работает. Но оно - не NIH. А вайн - коммерчески успешный продукт, тут нужен личный контроль, поэтому пока руки не дойдут у фирмы, всем остальным оставалось надеяться и пользоваться альтернативной сборкой wine-staging. За что им и спаисбо!

