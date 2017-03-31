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31.03.2017 23:48  Выпуск Wine 2.5

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.5. С момента выпуска версии 2.4 было закрыто 30 отчётов об ошибках.

Наиболее важные изменения:

  • Поддержка режима обмена сообщениями для именованных каналов;
  • Реализована возможность создания переводов через po-файлы для ресурсов с информацией о версии;
  • В Direct3D добавлена поддержка "transform feedback", возможности, при которой примитивы, появившиеся в результате вычислений вершинными шейдерами, можно сохранить в объект буфера и потом использовать в дальнейшем;
  • В C++ runtime реализованы классы Scheduler;
  • Улучшена прокрутка во всплывающих меню;
  • Расширены возможности библиотеки XmlReader;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: WinUAE 2.5.1, Gas Guzzlers Combat Carnage, Rayman 3, Skyrim, Elder Scrolls, Final Fantasy X, Galactic Civilization 3, ACDSee Pro 9/10, Mafia III, Steep, Native Acces, Excel 2010.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 2.4
  3. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Аноним, 23:53, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Abby Lingvo x6 поодерживает?
     
  • 1.2, Андрей, 23:58, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Поддержка режима обмена сообщениями для именованных каналов;

    Это не одно из наиболее важных изменений. Это огромный шаг вперёд!

     
     
  • 2.4, Андрей, 00:03, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Интересно, что по ссылке сообщение интересующегося, чьё предложение было раскритиковано в пух и прах без ответного предложения. Потом разработчики из wine-staging сделали своё решение. А потом было принято решение коммерческой фирмы, спонсирующей вайн. Вот так.
     
     
  • 3.8, Андрей, 01:34, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    8 лет с кусочком и этот эпохальный баг https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=17195 наконец-то исправлен и закрыт. А перед этим куча дублей, потому что очень важный был.

    И уже 2,5 года решение, разработанное сообществом по односложному предложению лидера проекта вайн, и подхваченное wine-staging работает. Но оно - не NIH. А вайн - коммерчески успешный продукт, тут нужен личный контроль, поэтому пока руки не дойдут у фирмы, всем остальным оставалось надеяться и пользоваться альтернативной сборкой wine-staging. За что им и спаисбо!

     
  • 1.3, Аноним, 23:58, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Эээ, получается, раньше именованных пайпов не было, или я что-то не так понял ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Андрей, 00:06, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Там, вроде, дело в специфике этих пайпов, на которую полагаются приложения. Т.е. каждое посланное сообщение должно доходить целиком за раз (как UDP, а не как TCP).
     
  • 1.6, th3m3, 00:08, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Несколько лет не пользовался вайном. Он мне в принципе ненужен. За это время, многое изменилось? Я могу запустить в нём сегодня GTA V без танцев с бубном?
     
     
  • 2.7, Тыгыдык, 00:43, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    GTA V пока что нет. Но вот в San Andreas я залипал без лагов. И FPS буквально на 2-3 от окошечек отставал. Да и вообще, качество работы wine в последнее время довольно хорошее. Но вот уметь настраивать - это нужно.
     

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