28.03.2017 22:33  Компания Alcatel-Lucent опубликовала код 8, 9 и 10 редакций Unix

Для таких наивных - ниже в комментах примерчик есть. По нынешним понятиям - это жуть. Константы в коде, гнусно расставленные фигурные скобки, условие в while с тремя инкрементами, мутное (и не вынесенное отдельно) преобразование из восьмеричной строки в число... Но.

1) В своё время часть из этого была оправданной - тогда, например, инлайнинга функций в сях не было, и выделять каждый блок, имеющий свою семантику, в отдельную функцию могло обойтись дорого.

2) Нынешние правила создавались для кода в сотни и тысячи раз более длинного.

