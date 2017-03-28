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28.03.2017 22:33  Компания Alcatel-Lucent опубликовала код 8, 9 и 10 редакций Unix

Принадлежащее компании Nokia подразделение Alcatel-Lucent, совместно с исследовательским центром Nokia Bell Laboratories, открыли доступ к исходным текстам трёх последних редакций операционной системы Unix (оригинальный Research UNIX от Bell Labs), выпущенных в 1985, 1986 и 1989 годах. Код опубликован на условиях некоммерческого использования, без предоставления имущественных прав. В некоммерческих целях разрешается копирование, распространение, изучение и создание производных работ.

  1. Главная ссылка к новости (http://minnie.tuhs.org/piperma...)
  2. OpenNews: Доступны для загрузки пакеты с открытым ПО для Tru64 UNIX
  3. OpenNews: Проект по воскрешению первозданного UNIX для PDP-7
  4. OpenNews: Классический Unix v6 переписан для архитектуры x86
  5. OpenNews: Имущественные права на Unix останутся в руках Novell
  6. OpenNews: Операционной системе Unix исполнилось 40 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: unix
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  • 1.1, A.Stahl, 22:42, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    Похоже, что это самое лучшее что современная Нокия способна выпустить -- случайно попавшие к ним старые исходники давно мёртвого софта. Да и то под какой-то анальной лицензией. Нокия даже мусор выбросить не может не насрав на него предварительно.
     
     
  • 2.3, Аноним, 22:53, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –4 +/
    ну в этом вся сущность больных GPL мозга Если утянуть себе нельзя - надо обоср... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.4, A.Stahl, 22:59, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    БСД-шник, ты почему отлыниваешь от работы? Плетей захотел? Раб должен работать. А в качестве отдыха прославлять своего Хозяина.
     
     
  • 4.14, Докольщик, 23:50, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это ты про Штольмана? В BSD хозяев нет.
     
     
  • 5.17, Аноним, 01:05, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Там есть только господа и холопы.
     
  • 2.7, Минона, 23:12, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    А где можно увидеть список ваших достижений?
     
     
  • 3.9, A.Stahl, 23:15, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Адепты "сперва добейся" могут ознакомиться с моими достижениями в Зале Славы и Достижений им. A.Stahl. Для детей и милиционеров вход бесплатный.
     
     
  • 4.10, Минона, 23:27, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    И где этот зал?
     
     
  • 5.12, A.Stahl, 23:29, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тебя за ручку отвести и в лобик поцеловать? Я похож на справочное бюро? Мне за это не платят.
     
  • 5.18, Аноним, 01:41, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    На опеннете Почти в любой теме Искрометные потоки мудрости от A Stahl, живое ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, th3m3, 22:47, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И какой в этом сейчас смысл? Отправить в ВУЗы? Пусть студентам преподают. Все равно вся программа обучения одно старьё, тут хоть к великому прикоснутся.
     
     
  • 2.5, A.Stahl, 23:00, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Они просто хотят напомнить что ещё не сдохли. А то в свете событий нескольких последних лет этот факт уже не кажется очевидным.
     
  • 2.11, Аноним, 23:29, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    А я думаю, что код написанный в 1985 году более качественный, чем сочиненный со... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, Crazy Alex, 02:11, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для таких наивных - ниже в комментах примерчик есть. По нынешним понятиям - это жуть. Константы в коде, гнусно расставленные фигурные скобки, условие в while с тремя инкрементами, мутное (и не вынесенное отдельно) преобразование из восьмеричной строки в число...

    Но.
    1) В своё время часть из этого была оправданной - тогда, например, инлайнинга функций в сях не было, и выделять каждый блок, имеющий свою семантику, в отдельную функцию могло обойтись дорого.
    2) Нынешние правила создавались для кода в сотни и тысячи раз более длинного.

     
  • 3.20, Led, 02:27, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, не все же "писаками" думают... Кое-кто (немногие) головой ещё думают.
     
  • 1.6, Аноним, 23:10, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ну может теперь SCO успокоится При очередном судебном иске на кого-либо, что и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, A.Stahl, 23:13, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    >успокоится

    упокоится

     
  • 1.13, Аноним, 23:48, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Угадай программу include stdio h main argc, argv char argv register c... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, sodamen, 00:01, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Кажется это echo.
     
  • 1.16, Аноним, 00:12, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    спасибо, читаю руководство с удовольстивем http www tuhs org Archive Distribut... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Аноним, 02:57, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отлично! Даже игрушки завезли, особенно нравится пакман.
     

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