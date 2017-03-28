28.03.2017 22:33  Компания Alcatel-Lucent опубликовала код 8, 9 и 10 редакций Unix

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|1.1, A.Stahl, 22:42, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Похоже, что это самое лучшее что современная Нокия способна выпустить -- случайно попавшие к ним старые исходники давно мёртвого софта. Да и то под какой-то анальной лицензией. Нокия даже мусор выбросить не может не насрав на него предварительно.
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|3.4, A.Stahl, 22:59, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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БСД-шник, ты почему отлыниваешь от работы? Плетей захотел? Раб должен работать. А в качестве отдыха прославлять своего Хозяина.
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|3.9, A.Stahl, 23:15, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Адепты "сперва добейся" могут ознакомиться с моими достижениями в Зале Славы и Достижений им. A.Stahl. Для детей и милиционеров вход бесплатный.
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|1.2, th3m3, 22:47, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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И какой в этом сейчас смысл? Отправить в ВУЗы? Пусть студентам преподают. Все равно вся программа обучения одно старьё, тут хоть к великому прикоснутся.
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|3.19, Crazy Alex, 02:11, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Для таких наивных - ниже в комментах примерчик есть. По нынешним понятиям - это жуть. Константы в коде, гнусно расставленные фигурные скобки, условие в while с тремя инкрементами, мутное (и не вынесенное отдельно) преобразование из восьмеричной строки в число...
Но.
1) В своё время часть из этого была оправданной - тогда, например, инлайнинга функций в сях не было, и выделять каждый блок, имеющий свою семантику, в отдельную функцию могло обойтись дорого.
2) Нынешние правила создавались для кода в сотни и тысячи раз более длинного.
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