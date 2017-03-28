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28.03.2017 19:26  Компания AT&T стала платиновым участником Linux Foundation и открыла код ECOMP

Некоммерческая организация Linux Foundation, курирующая широкий спектр работ, связанных с развитием Linux, объявила о вступлении в свои ряды компании AT&T, которая получила статус платинового участника. Платиновые участники получают право вхождения представителя компании в совет директоров Linux Foundation, оплачивая при этом ежегодный взнос в размере 500 тыс. долларов. В рамках сотрудничества с Linux Foundation компания AT&T открыла под лицензией Apache 2.0 исходные тексты платформы ECOMP (Enhanced Control, Orchestration, Management and Policy), которая насчитывает несколько миллионов строк кода, а также инициировала совместный свободный проект ONAP (Open Network Automation Platform), объединивший наработки AT&T и OPEN-O в области автоматизации сетевой инфраструктуры.

ECOMP позиционируется как сетевая операционная система для развёртывания программно-конфигурируемых сетей (SDN, Software-Defined Networking), в которых управление сетью отделено от уровня передачи данных и конфигурируется программно. Целью проекта является предоставление средств для проектирования, создания, оркестровки, мониторинга и обслуживания виртуальных сетевых функций (VNF, Virtual Network Functions) в программно-конфигурируемых сетевых окружениях. В качестве примеров на базе ECOMP подготовлены облачные окружения с реализацией виртуального межсетевого экрана и виртуальной службы DNS.

Размер взноса платинового участника составляет $500 тыс. в год, золотого - $100 тыс. в год, серебряного - $5-20 тыс. в год. Кроме AT&T в число платиновых партнеров Linux Foundation входят компании Fujitsu, Microsoft, HP, Cisco, Huawei, IBM, Intel, Samsung, NEC, Qualcomm и Oracle. Из золотых участников можно отметить Accenture, Blackrock, Citrix, Dell EMC, Doky, Facebook, Hart, Panasonic, Renesas, SUSE, Toshiba, VMware и Toyota.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Компания VMware присоединилась к Linux Foundation
  3. OpenNews: Сообщество лишилось возможности выдвигать представителей в совет директоров Linux Foundation
  4. OpenNews: Первый выпуск OpenDaylight, открытой платформы для создания SDN-сетей
  5. OpenNews: Представлен Ethernet-коммутатор, укомплектованный Ubuntu Linux
  6. OpenNews: Компания Microsoft открыла код Linux-системы для сетевых коммутаторов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux, foundation
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  • 1.1, Iaaa, 19:46, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    Некоммерческая организация участники получают право вхождения ежегодный ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 19:52, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +11 +/
    >Я видимо что-то недопонимаю.

    Судя по всему - что такое "некоммерческая организация"

     
  • 2.3, Аноним, 19:52, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Линус Торвальдс и другие ключевые фигуры этой организации таким образом монетизи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.14, Аноним, 22:46, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Правильно, что монетизируют за счёт тех, кто использует свободный код в коммерче... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, VoDA, 19:55, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    Коммерческая организация зарабатывает деньги и часть из них может выплатить в виде дивидендов. Читай отдает владельцам.

    Некоммерческая организация зарабатывает деньги. Но все эти деньги могут быть потрачены только на выполнение функций организации. Выплата дивидентов запрещена.


    PS а на что, по твоему, Linux Foundation содержит сервера, штат сотрудников и прочее прочее???

     
  • 2.17, Аноним, 23:06, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Просто 500 тысяч сейчас в 2017 году сумма очень небольшая А это ещё и за год ч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, botman, 20:16, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Это что получается? Это ведь создатели Unix и предков FreeBSD вошли в фонд Linux.  Не тот AT&T конечно, но всё же приятно.
     
     
  • 2.11, Аноним, 22:01, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Это ведь создатели Unix и предков FreeBSD

    AT&T - бледная тень Ma Bell.

     
  • 1.8, Аноним, 20:19, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Бабло рулит. 21век
     
  • 1.9, Зовите меня Ларри Пейдж, 21:02, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "Building network of the future" - громкие слова, но что за ними стоит? Их технология позволит создать анонимную отказоустойчивую сеть, свободную от цензуры и роскомпозоров? При этом такую же простую и доступную для обычных людей, как Интернет?
     
     
  • 2.10, анонисмус, 21:13, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Нет.
     
  • 2.16, Аноним, 23:03, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    SDN не о том вообще.
     
  • 1.12, Аноним, 22:12, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    То-есть вот это нечто, которое никто не проверял приняли на вооружение на ура, а... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, andy, 22:31, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > То-есть вот это нечто, которое никто не проверял приняли на вооружение на ура,

    Так ECOMP не в ядро приняли.

     
  • 1.15, Аноним, 22:54, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А AT&T не переименовалась уже давно?
     

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