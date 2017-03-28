28.03.2017 19:26  Компания AT&T стала платиновым участником Linux Foundation и открыла код ECOMP

Некоммерческая организация Linux Foundation, курирующая широкий спектр работ, связанных с развитием Linux, объявила о вступлении в свои ряды компании AT&T, которая получила статус платинового участника. Платиновые участники получают право вхождения представителя компании в совет директоров Linux Foundation, оплачивая при этом ежегодный взнос в размере 500 тыс. долларов. В рамках сотрудничества с Linux Foundation компания AT&T открыла под лицензией Apache 2.0 исходные тексты платформы ECOMP (Enhanced Control, Orchestration, Management and Policy), которая насчитывает несколько миллионов строк кода, а также инициировала совместный свободный проект ONAP (Open Network Automation Platform), объединивший наработки AT&T и OPEN-O в области автоматизации сетевой инфраструктуры.

ECOMP позиционируется как сетевая операционная система для развёртывания программно-конфигурируемых сетей (SDN, Software-Defined Networking), в которых управление сетью отделено от уровня передачи данных и конфигурируется программно. Целью проекта является предоставление средств для проектирования, создания, оркестровки, мониторинга и обслуживания виртуальных сетевых функций (VNF, Virtual Network Functions) в программно-конфигурируемых сетевых окружениях. В качестве примеров на базе ECOMP подготовлены облачные окружения с реализацией виртуального межсетевого экрана и виртуальной службы DNS.

Размер взноса платинового участника составляет $500 тыс. в год, золотого - $100 тыс. в год, серебряного - $5-20 тыс. в год. Кроме AT&T в число платиновых партнеров Linux Foundation входят компании Fujitsu, Microsoft, HP, Cisco, Huawei, IBM, Intel, Samsung, NEC, Qualcomm и Oracle. Из золотых участников можно отметить Accenture, Blackrock, Citrix, Dell EMC, Doky, Facebook, Hart, Panasonic, Renesas, SUSE, Toshiba, VMware и Toyota.



