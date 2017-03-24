24.03.2017 12:05  Выпуск операционной системы Chrome OS 57

Компания Google представлила релиз операционной системы Chrome OS 57, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 57. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 57 доступна для всех актуальных моделей Chromebook, за исключением AOpen Chromebase Mini, AOpen Chromebox Mini, Chromebook Pixel (2015), ASUS Chromebook Flip C302, ASUS Chromebook Flip C100PA, Samsung Chromebook Plus и Acer Chromebook R13 (CB5 - 312T). Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Основные изменения в Chrome OS 57: Включена скрытая аутентификация;

Обновлены предлагаемые по умолчанию обои рабочего стола и заставка при загрузке;

В файловом менеджере обеспечено отображение мультимедийных файлов из установленных приложений для платформы Android;

В файловом менеджере расширен спектр метаданных, поддерживаемых режимом быстрого просмотра параметров файлов (свойства показываются при нажатии пробела, выбрав файл). В том числе обеспечен показ жанра, трека, продолжительности, альбома и года записи для музыкальных файлов, настройки камеры, параметры экспозиции, светочувствительности и местоположения для фотографий;

Во всех поддерживаемых устройствах реализована функция разблокировки экрана по PIN-коду;

В приложении для управления встроенной камерой добавлен интерфейс для переключения между фронтальной и задней камерами.

В Citrix Receiver добавлена поддержка копирования и вставки изображений через буфер обмена;

На устройствах, поддерживающих планшетный режим, кнопка питания теперь отключает экран.



