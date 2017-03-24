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24.03.2017 12:05  Выпуск операционной системы Chrome OS 57

Компания Google представлила релиз операционной системы Chrome OS 57, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 57. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач.

Сборка Chrome OS 57 доступна для всех актуальных моделей Chromebook, за исключением AOpen Chromebase Mini, AOpen Chromebox Mini, Chromebook Pixel (2015), ASUS Chromebook Flip C302, ASUS Chromebook Flip C100PA, Samsung Chromebook Plus и Acer Chromebook R13 (CB5 - 312T). Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 57:

  • Включена скрытая аутентификация;
  • Обновлены предлагаемые по умолчанию обои рабочего стола и заставка при загрузке;
  • В файловом менеджере обеспечено отображение мультимедийных файлов из установленных приложений для платформы Android;
  • В файловом менеджере расширен спектр метаданных, поддерживаемых режимом быстрого просмотра параметров файлов (свойства показываются при нажатии пробела, выбрав файл). В том числе обеспечен показ жанра, трека, продолжительности, альбома и года записи для музыкальных файлов, настройки камеры, параметры экспозиции, светочувствительности и местоположения для фотографий;
  • Во всех поддерживаемых устройствах реализована функция разблокировки экрана по PIN-коду;
  • В приложении для управления встроенной камерой добавлен интерфейс для переключения между фронтальной и задней камерами.
  • В Citrix Receiver добавлена поддержка копирования и вставки изображений через буфер обмена;
  • На устройствах, поддерживающих планшетный режим, кнопка питания теперь отключает экран.


  1. Главная ссылка к новости (http://chromereleases.googlebl...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 57
  3. OpenNews: Разработчики Chrome намерены перейти к полной остановке выполнения фоновых вкладок
  4. OpenNews: В Chrome тестируют новый подход к компиляции JavaScript
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы Chrome OS 56
  6. OpenNews: Выпуск операционной системы Chrome OS 55
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos, chrome
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  • 1.1, Аноним, 12:16, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +3 +/
    без интернета эта ос мёртвая ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 12:19, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    https www quora com Does-Chrome-OS-give-access-to-a-terminal И так как всё вер... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.4, A.Stahl, 12:24, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Действительно, зачем запускать программы? ОС должна уметь показывать "обои", играть музыку и сообщать кулинарные рецепты. Остальное просто не нужно.
     
     
  • 4.5, Аноним, 12:29, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну по сути хромая ос для этого и делалась же Иначе зачем было зарывать терминал... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.26, анонимус, 16:06, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Огромному количеству людей ничего не требуется от компьютера, кроме как то, что предлагает Chrome OS. И это не повод смотреть на этих людей как-то высокомерно и презрительно. Всегда найдется то, что не делаешь ты и не важно для тебя, и что делают и умеют другие.
     
     
  • 5.27, AlexYeCu_not_logged, 18:04, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >И это не повод смотреть на этих людей как-то высокомерно и презрительно.

    Почему это?

     
     
  • 6.28, Аноним, 18:23, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пробовали дочитать текст прежде чем начинать строчить очередной бесполезный комм... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.30, аноним22, 18:38, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне кажется, что считать большинство людей идиотами, которым ничего не надо свыше того, что предлагает какой-то там хром - вот это и есть истинное высокомерие.
     
  • 2.6, Серг1110й, 12:31, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    у неї є програми для роботи локально але їх недуже багато.
     
     
  • 3.7, A.Stahl, 12:37, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >недуже

    Нездужаеш чи просто ідіот?

     
     
  • 4.11, Аноним, 13:09, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    не понимаешь, не отвечай
     
     
  • 5.18, НяшМяш, 14:27, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Тоже слово "неочень" слитно пишешь, грамотей?
     
  • 5.19, A.Stahl, 14:27, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Я прекрасно понимаю украинский язык. И как "не" пишется тоже знаю.
     
     
  • 6.23, Аноним, 15:52, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Пиши по-русски на русском форуме.
     
  • 4.29, Серг1110й, 18:30, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чого прискіпуєшся. Ну помилився я коли друкував. Чи може ти не зрозумів що написано?
     
  • 3.25, Admino, 16:01, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    أنا أحب ذلك
     
  • 1.3, Аноним, 12:22, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ура! Новые зонды!
     
     
  • 2.8, Аноним, 12:38, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Привет, коллега! Подскажи, как мыть голову, не снимая фольгированную шапочку?
     
     
  • 3.13, Пользователь Debian, 13:21, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не надо её снимать! Надо мыть шапочку прямо на голове!

    И заодно шапочка всё крепче на оной сидит.

     
  • 3.14, leap42, 13:25, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    её для того и носят, чтобы голову не мыть, а зонды - просто отговорки
     
  • 3.24, Аноним, 16:01, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для этого нужно было не прогуливать уроки физики Клетка Фарадея, она и в Африк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, iv, 12:44, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >  Включена скрытая аутентификация;

    Это что значит?

     
     
  • 2.17, Аноним, 14:22, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это значит, Сеня, что  у тебя там не открытая, а закрытая аутентификация!
     
  • 1.10, Аноним, 12:52, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хитрый план? Везде напихали systemd а у себя upstart оставили.
     
     
  • 2.12, Andrey Mitrofanov, 13:17, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Хитрый план? Везде напихали systemd а у себя upstart оставили.

    Плохо у них в Гугде с демократией. Вот в Дебиане проголосовали - и демократично! - сделали. А эти всё тянут!? Это повод для выезда на место шестого флота красного хатта и миротворческих демократических бомбометаний, голосований и демократического избрания мэров. Из социал-демократов и фанатов. }{/MWM8}

     
  • 2.15, Анжелика, 13:26, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    пихали не они.
    но план все равно хитрый
     
  • 1.16, Аноним, 13:30, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    пипл схавает
     
     
  • 2.20, A.Stahl, 15:14, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сомневаюсь. Тем более Гугл (проскакивала новость пару месяцев назад) свернул производство недобуков для этой ОС. А другие производители чрезмерного энтузиазма не испытывают.
     
     
  • 3.21, Аноним, 15:41, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Саня Сталь, ты ли это?!?
     
     
  • 4.22, A.Stahl, 15:44, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нет, я Васисуалий Чугун.
     
  • 3.31, Stax, 18:55, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В смысле, не испытывают? Как раз остальные производят их в огромных количествах: https://en.wikipedia.org/wiki/Chromebook#Chromebook_models

    Вот какие в первую очередь интересуют людей - http://www.techradar.com/news/mobile-computing/laptops/best-chromebooks-top-5

    А гугловые почти никому не нужны - вот и сворачивают.

    С продажами, как у хромбуков, проект в целом никто сворачивать не собирается, все как раз наоборот - http://laptops.reviewed.com/news/will-2017-finally-be-the-year-of-the-chromeb

     

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