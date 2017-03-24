24.03.2017 12:05  Выпуск операционной системы Chrome OS 57

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|3.4, A.Stahl, 12:24, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+8 +/–
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Действительно, зачем запускать программы? ОС должна уметь показывать "обои", играть музыку и сообщать кулинарные рецепты. Остальное просто не нужно.
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|4.26, анонимус, 16:06, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Огромному количеству людей ничего не требуется от компьютера, кроме как то, что предлагает Chrome OS. И это не повод смотреть на этих людей как-то высокомерно и презрительно. Всегда найдется то, что не делаешь ты и не важно для тебя, и что делают и умеют другие.
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|5.30, аноним22, 18:38, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Мне кажется, что считать большинство людей идиотами, которым ничего не надо свыше того, что предлагает какой-то там хром - вот это и есть истинное высокомерие.
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|2.12, Andrey Mitrofanov, 13:17, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Хитрый план? Везде напихали systemd а у себя upstart оставили.
Плохо у них в Гугде с демократией. Вот в Дебиане проголосовали - и демократично! - сделали. А эти всё тянут!? Это повод для выезда на место шестого флота красного хатта и миротворческих демократических бомбометаний, голосований и демократического избрания мэров. Из социал-демократов и фанатов. }{/MWM8}
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